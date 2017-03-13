何杨：为什么你的产品促成转率低？

所有的网站运营工作都只有一个目的——促成转化！转化不行，所有的工作都是白搭。很多新手甚至有几年工作经验的朋友，可能都曾经遇到下面的难题：

1、引流、用户互动做的都还不错，但是就是没什么转化！ 2、用户老是犹豫不定，担心这个，担心那个，在成交的边缘徘徊！ 3、为什么别人包装的产品宣传文案真没容易成交？

今天这篇文章我们就来和大家聊聊这个话题，帮助大家在写一些成交文案的时候提供一些思路，希望看望下面的文字会对你实际运营工作的过程有启发作用！

正文开始

既然已经是你的精准用户，相信每一个用户对你的产品都是有需求的，所以今天我们不展开讨论这个。那我们接下来要考虑的就是，为什么用户有需求，成交率还是那么低呢？

有需求就一定会购买你的产品吗？其实还不够，在何杨看来，至少还有两个非常重要的因素需要我们去花时间思考：信任度和用户冲动！我们分开来讲，今天先说第一个。

在正式开始之前，大家先看一下何杨画的一幅图，可以帮助大家更好理清思路：

一、提高用户信任度

人生来就是喜欢怀疑的，所以一开始用户对你都是不信任的，这个时候我们作为运营就要想方设法从不同的角度来包装产品，以达到降低用户的心理门槛。何杨在这里给大家几点之前工作中总结的一些提高用户信任度的思路。

备注：思路仅供参考，小伙伴们要根据具体产品区别具体选择！

1、零/负风险承诺

这里分为两种，分别是零风险承诺和负风险承诺，用我们经常能在广告中听到的话语就是“产品质量有问题全额退款”和“产品质量有问题10倍退款”。

不要小看这两句承诺，往往它能内心让用户彻底放心，因为用户在买东西的很多时候，对于产品质量是不放心的，言外之意就是他要承担风险，而人与生俱来就是不喜欢承担风险的。这个时候如果我们能承担用户的这部分风险，甚至如果质量有问题还会额外超额补贴用户，那么这个时候他会容易相信你。

可是实际运营中，我们不能原话套在我们自己的产品身上，产品和销售模式的差异化需要我们单独去设置，但是思路是一样的。大家自己可以尝试一下。有一点要提醒，前提是你的产品质量要靠得住，不然你会赔的血本无归！

2、可执行售后

为什么说是可执行？实际网站运营中我们能发现，很多零/负风险承诺文案说的非常好，但是没有一个可执行的决策，这不行！可执行完善售后服务一个很重要的环节，但是很多朋友可能并不在意，为什么这么说？体会一下下面这段话，你会更相信哪一个？

情景一：产品质量有问题10倍退款！ 情景二：产品质量有问题10倍退款，确认后1小时兑现承诺！

第一个只说了退款，什么时候退？很多人有疑虑。但是第二种就不一样了，用户彻底没有了后顾之忧！

3、品牌背书

这个也很容易理解，这也叫背靠大树好乘凉，找一些品牌背书来给自己撑门面是一种惯用的成交文案策略。用户不相信你，但是他相信权威，换句话说，你是占了权威的光；

三九药业的产品品牌都由999品牌背书、浏阳河、京酒、金六福等产品品牌都是由五粮液品牌背书，不管是潘婷，还是汰渍，或是舒肤佳，都会告诉你，它们是宝洁出品的。

可能作为小企业或者个人创业者，没有那么牛的背书，但是可以尝试：

写了一本电子书，如果有某某大牛鼎力推荐，你会好卖很多； 开发一个软件，获得了国家颁发的《软件著作权证书》，别人就会相信你的软件是正规的！ 或者荣获某某政府大力扶持“典型创新企业”标兵称号； 又或者你的销售的产品上了某某电视台的广告； 再或者借助搜索引擎，申请官网认证标识，添加完善企业百科信息，在权威媒体平台上面发布专稿，注册官方认证的新媒体账号……

这些无形中就已经降低了用户的心理门槛，因为他的注意力已经从你的身上转移到品牌背书身上了。

4、使用人群推荐

这种方法也比较常用，找一些忠实的用户，不管是录制视频，搞专访，做活动宣传等形式，做成典型案例推荐，或者在网站中显眼的地方用数据展现用户使用量，增长量等参数。尽量真实，贴近生活，不要过分夸大，否则适得其反！让别的用户直观的感受到，有好多人在用你家的产品，并且效果都还不错。

还有就是如果这些使用人群恰巧是用户身边的熟人朋友，那么这种推荐效果会更好。

记住：人都是有同理心的，看着别人的介绍，他也会放佛看见自己用你产品的场景！

5、常见问答模块

这是一种比较传统的手段，但是却很实用，简单点说就是把用户对于产品一些疑虑都用常见问题的形式给写出来，可以是比如购买流程，退款细则，使用方法等等，可以是视频介绍，也可以是文章。

目的只有一个，你把用户担心的问题考虑在前面，并且直观的展现出来，用户需要的时候就能马上看到，这样就会提升对你的信任度！

其实还有很多方法可以提升用户对你的新任，欢迎大家与我和更多志同道合的小伙伴交流，上面所说的方法大家可以参考，并且都是马上付诸行动，行动起来吧！