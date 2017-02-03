如何写一份高质量的运营计划书

一、什么是运营计划书

运营计划书，从运营计划而来，不但要把产品的运营需求描述清楚，而且需要制定运营的目标，在制定运营目标的同时确定运营点，最后做出相关计划的文档。

文档的内容，就是将自己的工作，细化、落地后，给出运营计划及详细的运营方案，以及落实到各项运营工作中的执行策略，等等。二、运营计划书的框架

根据不同的目的和不同的阶段，运营计划书应该有不同的内容，基本的大体框架如下：

运营计划书

1、产品描述

简单描述要助手运营的产品

是什么？

做什么？

为什么做？

解决谁的需求？什么需求？

优势劣势

2、运营目标

长期目标 愿景，为谁做运营，目标是什么？

短期目标 现在处于什么阶段，要达到什么目标

3、工作范围

运营计划书的范围是什么？

整体

功能模块

用户管理

等等。。。

谁来做这些事，组织结构如何确立

4、运营资源

目前有哪些资源

还需要哪些资源

从哪获取资源

用什么方式获取资源？

5、运营策略

分阶段，才用什么运营策略来明确运营目标，确认资源和范围开展运营工作

包含哪些模块，优先级是什么？

6、系统支撑

要实施运营策略，需要哪些工具或系统

需求是什么，如何做，需求的优先等级

7、运营效果

分阶段目标及判定达成目标的标准

最近的一个节点，要做到什么样的效果

8、预算

需要多少钱来实现运营目标

钱花在哪里？如何花？

三、写运营计划书的目的

在产品初创期，可能要解决的是大的运营目标和运营战略的方向问题，以及配合目标及战略方向，所需要进行的系统准备、人员准备以及商业模式和运营阶段讨论。

在产品的发展期，可能解决的是一个较短时间内的运营目标定位和所需要进行的运营准备，同时需要去回顾之前的商业模式以及验证结果，后续建议如何调整。在产品成熟期，可能是去分解各个时间节点上的运营设计和预案，安排竞品运营策略的研究和市场动态的管理。

在产品衰退期，可能是要制定运营退出步骤、时间点和后续的安置工作。

四、运营计划书是写给谁看的？

老板还是投资人还是自己？是要完成任务？还是梳理自己的思路？对象不同，写法会不一样，内容也会有差异。

五、运营计划书的内容配合不同时期的不同目的，计划书的内容侧重会略有不同，针对不同的时期，运营计划书需要讨论的事项是不一样的，虽然框架不变，但内容的篇幅会不一样，准备的节奏也不一样。初创期和发展期需要很快的调整运营策略，这时，速度是最重要的，因此，运营计划书更新的频率会很频繁，但不一定完全通过改动计划书的方式去确认。成熟期的产品运营计划书，一般在年初确定，然后按照季度调整，由于会涉及更多产品、市场方面的工作，需要频繁的更新与保持各条线的反复确认与沟通。六、写运营计划书的注意事项在互联网公司，计划往往赶不上变化，因此，运营计划书需要注意以下事项：1、保持高度灵活运营计划书永远是滞后的，当实际情况与计划有出入时，要确认计划书的内容是否可以变更，这里就涉及到做计划时的依据，如果是因为考虑不周或是市场环境变化导致的，那么就应该灵活调整计划书的内容，并与相关责任人确认。2、计划要严格执行计划定了，是要执行的。说一套做一套的计划书是用来忽悠老板或者投资人的。3、计划要能够落地运营计划书是为了能够理清逻辑、整合资源、梳理思路，不要去做无法实现的计划。4、计划书要包含可推理的KPI写计划书不是目的，搞清楚目标才是。谈目标就要有长期的愿景，和短期的KPI，否则，只有愿景是喊口号，只有KPI是耍流氓。







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转载请注明: 爱运营 2017年02月03日 于 网站运营 发表