运营进阶：运营达人都是如何处理问题的？

在现有环境下，我们把在一些领域有突出的能力或者某方面有很多独特见解的人称为“大牛”、“大咖”，因为他们在这个领域有多可以学习的地方，所以我们一般都会很仰慕很牛逼的人。

在运营这个行业，牛逼的运营也有很多，我们想知道他对运营行业的见解和观点，也更愿意把他们作为目标去学习、努力超越他。那我们有没想过这些牛人做运营为啥这么厉害，只是因为他在这个领域待的时间比较长而已，还是因为他本是就对运营有先天的优势？在我看来，我觉得都不能构成他们为啥这么牛的关键因素。这些因素虽是一个重要的原因，但是究根到底，我觉得他们在对这个领域的学习方法、工作方法起着至关重要的作用。甚至可以说，如果在运营这个行业，没有常去总结自己的工作方法，你很有可能会原地踏步，止步不前，这也是为什么有些人进入运营行业一年的时间就已经可以独当一面，而有些人就是永远都是小编的原因。

那牛逼的运营在工作上，都是怎么去处理各种错综复杂的事情呢？在进行问题的分析之前，我觉得一个牛逼运营，除了在工作方法是对的大前提下，就是你的硬技能就必须是得过关的，如果你连运营的基本技能都没过关，想成为一个运营大咖是否有点不现实呢？

好了，说了这么多的铺垫，我们正式进入这个问题的分析，一个牛逼哄哄的运营在工作上都是怎么把问题给简单化、流程化，高效率地解答问题的呢？

一、请陈述你现在遇到的问题

为什么要陈述现在的问题呢？有人可能觉得说，我的问题可能无非就是怎么去做好现在的运营，把APP推广给更多人去用。但是很多人忽视了问题的重要性。我记得互联网有位大咖说过：在移动互联网社会，问的问题是比回答的答案更有价值的。为什么说问题比答案更有价值呢？我们都知道，在互联网社会，人口红利已过，信息溢出，人们不会再像之前那样被动地去接受这些信息，他们也有选择性地选择适合自己的信息来吸收，这也是为什么付费阅读会越来越多人接受。所以这个时候如果你问的问题更准确或者更能表达一群人的痛点，那么这个问题就是有价值的，也是值得被人解答的。

在我的微信公众号后台，常常都会有人提各种各样的问题，有些问题我会去解答，而有些我却不会去回答，就是因为这个问题它到底提有没价值。比如：怎么做好运营？大学生如何快速地入门运营？诸如此类，我觉得这些问题本身就是很泛，无法从单点去解答，也不具备价值。

所以在你要解答一个问题的时候，请好好地想想这个问题应如何去表达，试着去陈述一遍，看是否自己也能很快明白这个问题有没提到点上。

二、分析你现在遇到的问题

在提出你的解答方案时，你还要对你的问题进行分析，如何分析？两个点：

回到原点；提取关键点

1.回到原点

牛逼的运营在解答问题时，都善于回到问题的原点，就是你在分析问题的时候，就是要思考这个问题的目的，以及他是如何产生的？

我举个例子：

在我前几个礼拜，我们在开内部会议时，我们当时在分析我们如何跟活动主办方合作时搞一个线下活动，提到活动主办方为什么会跟我签署战略合作协议，无偿地为我们提供一手资讯。

想要分析为什么活动主办方会跟我们合作，就要回归最原始的点，就是我们能给到主办方什么？

这样子问题就会清晰明了，在你提出解决方案的时候也会有针对性。

2.提取关键点

提取关键点是麦肯锡人常用的分析解答问题的工作方法，因为关键点影响着全局，甚至是直接决定因素，所以找到问题的关键点，接下来的解答问题的思路就会轻松很多。

提取关键点的指导方法论就是我们常说的“二八法则”，二八法则到处在生活中很常见，比如世界上百分之80的财富掌握在百分之20的人手上；公司销售部门的百分之80的销售额来自百分之20的人的努力；最明显的一个点就是APP现在百分之80的流量都被头部的百分之20的平台给占据，所以我们现在创业做APP，恐怖是凶多吉少。

所以经过上面的解析，我们在分析问题的时候，也应该遵循二八原则。我觉得一个问题不是全部因素左右的结果，其背后往往隐含着某个关键因子，这个因子就是问题产生的关键点。所以我们在分析问题的时候，应该找到这个关键点。

比如在去年的8月份，我们家APP新增了一个功能，在上线的第一天开始，起注册转化率一天比一天低，我们在提取后台数据开始分析时，我们从源头开始找原因。但是都没有找到导致注册率降低的原因。后来我们通过分析用户的行为路径，发现用户从进入APP、浏览APP到有兴趣开始注册时，发现在注册页面的获取验证码按钮被用户多次点击，我们就觉得应该是用户收不到验证码，所以导致用户的在注册时注册不成功。最后发现原来是部分号码在验证时出现了bug，才得以修复。

三、罗列出解决方案

麦肯锡方法告诉我，当你对这个问题有了比较深入的研究，这时应该罗列出你心中的那个答案。我们经过上面对问题的剖析之后，解答方案好像已经了然心中。这时你应该让大脑自由发挥，即使是坏主意也会导致好想法。保持思想开放，乐意聆听。对各种主意都要考虑，并评估它们各自的优劣。

比如现在你的boss有这样一个问题给你：下个月的公众号粉丝给我增加至10万，也就是翻1倍。

这个问题就是说：如何在一个月时间内给我增粉5万？

这时你可以按照先结果后方法的原则去做，结果我们知道了，就是增粉5万，但是方法呢？这时你就得罗列出有可能会增粉的渠道，不管是以前用过还是没用过的。比如线上线下活动、投稿、互推、朋友圈转发、社群、媒体矩阵，还有从内容排版美观方面入手。

但是按照我们上面的分析，你必须要提炼出可以解决这个问题的关键点，这样才能事半功倍。上面的方法是有了，但是哪个渠道我们应该重点投入，哪些是可以摈弃的呢？

这个就得从两个方面入手，一个就是我们之前做过的渠道，即之前有过经历说比如线上活动转发可以带来较大 的转化，因此这个就是我们这次增粉的主投入。另一个就是“物美价廉”，大家都想着既不用花太多的预算又可以达到比较好的效果的方法，这是大家都喜欢的。因此可以选比如互推等形式。

在这里还要强大一点，在我们罗列解决方案时忌大而全，就是我们所说的“全面而肤浅”，面面俱到，这也是很多推广人员或者打造自身品牌时，很多人都会犯的一个错误，就是渠道不怕多，但是经验告诉我，当你越想要覆盖全部的时候，事情的结果往往都不如意。所以我们做的就是“精而准”。

四、评估匹配的资源是否充足

当问题清晰、方法正确，这时就是去执行，在执行的过程中，我们都会想到一个词：资源（预算）

充足的资源对于做运营来说，那肯定是笑嘻嘻的，不过很多情况下，都不是我们想象的那样，我们又要达到好的效果，但是资源又不给我们 配足，那就是“又要马儿跑得快，又不给马儿吃得饱”。这就是我们运营做项目最经常遇到的问题。

而作为牛逼的运营，在做项目时，遇到资源不足的情况下，是可以避重就轻，另辟蹊径的。比如我们在推APP前期推广的时候，我们内部很多人都认为说可以烧钱买用户，比如前两年的很流行的地推扫码。但都被我们否定了。首先我们没那么多钱投入；第二即使拉来这么多用户，也是留不住的，因为我们不是刚需产品，所以前期了拉来几万个用户，但是后期一样会掉粉。无用功。后来我们就转变思维，既然直接烧钱做c端不行，我们可以不可以从B端切入，从B端那边拉来用户。

因为我们是提供活动资讯的app，我们可以跟很多活动主办方合作，比如资源置换，品牌合作等方式，在现场有摊位给我们进行品牌展示，借助活动现场的流量拉来精准的用户，而且在现场又是比较低成本地去拉一个新的用户。这在两年前算是一个比较新的玩法，当然了，虽然现在这些方法都被用了很多，但是好像还是屡试不爽，只不过在成本上已经很高了。

在我们进行产品推广的时候，资源是我们很重要的一环，如果在资源不足的情况下，应该要秉着避重就轻，方法总比问题多的原则去解决问题。

我在网上看了很多干货，比如如何从运营专员做到运营大咖，如何进阶高级运营，很多都是从技能层面上去说如何成为牛逼的运营，但是我觉得一个牛逼的运营在工作方法上是很有讲究，可以从繁杂的工作中找到源头，一层层剖析，直至找到你想要的答案。

#专栏作家#

艺林小宇，微信：艺林小宇（cs-jy8），人人都是产品经理专栏作家，互联网运营总监，独立媒体人，喜欢用白话文讲述移动互联网时事热点，专注于产品运营、策划、BD合作等领域。







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转载请注明: 爱运营 2017年01月24日 于 网站运营 发表