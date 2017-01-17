如何从0入门快速学运营并构建系统的知识体系？

如何学运营？面对的目标用户群不一样，答案差异性还是非常大。运营人员缺少的不是形而上的经验分享，而是一次具体实践的机会，那么现在，我会从理论+实践的方式来教你从0开始学运营。

一、深度体验一个产品

最近，我在反思一个问题：为什么很多产品，我从来不使用，但是依旧那么火？

比如所有的直播产品，下了APP后基本就没点开；比如各种游戏产品，除了皇室战争外，其它的都没有怎么去体验；再比如一些上市公司的产品，猎豹、360、金山、Sohu等公司的产品用的都比较少……

这样很容易出现认知偏差，且忽略很多用户的实际需求，也会忽略用户的多样性，所以深度体验一个产品很重要，那么如何深度体验产品呢？

先举个例子：

16年年初的时候，当时不太忙，想好好体验一下知乎这个产品，当然之前也是知乎的常客，但是却是一个小透明，没有任何存在感。于是尝试回答问题，但是马上面临一个新的问题是，不会使这个产品。

所谓的不会使：

不知道回复什么样的回答会获得关注 ？

比如什么主题？

主题下有多少人关注 ？

主题产生的时间是什么时候？

主题有多少个问题？

答案的推荐机会等？

这些规则都是不熟悉的，下笔就比较难。于是，我当时从以下几个角度想了一下解决之道：

如果我是运营， 我希望推荐什么样的内容？

如果我是 产品经理 我应该让让什么样的内容自动浮出来？

讲到这里，就要划个重点了，即：首先要按照产品的逻辑以及运营的逻辑去分析这款产品。

当你梳理了产品及运营时，你大概会知道一个热门的问答诞生所具备的因素有哪些。

其次，你要从一个用户的角度去体验。

比如小白用户，第一天使用产品：

问：“你为什么要使用产品？”-答：找到某个问题的答案。 问：“你为什么要分享答案？”-答：我具有分享精神。

一问一答是最基础的。

那我再问一个问题：为什么你会持续的回答问题？难道你没有更重要的事情去做？或者更有意思的事情去做？ 因为我在这里获得了认同与激励。 – “那么，激励是什么？” 答：激励是我答案得到了赞同，并且获得了好评，而且有人关注我。 – “如果每天都有人给你点赞？你会持续回答吗？” 答：也许，好奇心过了，点赞带来的激励就会衰减，自然就不想再回答问题。 – “那此时运营团队需要给你什么激励呢？” 答：获得更大的名气，甚至是赚钱……

所以，现在就有了日报、周刊、电子书、知乎LIVE等一系列产品。

所以，到底该如何使用一个产品呢？

用产品的视角去体验产品 按照运营的视角去体验产品 按照用户的视角去体验产品

二、主动学习

学习分为主动型学习与被动型学习：

被动学习：即你关注公众号，每天上虎嗅、36kr，接受的任何咨询都是别人想让你接受的。

假如，你工作特别忙，一个月都没有看这些内容，你发现你的效率并没有因此而降低，反而变的更问专注，因为被动学习是低效率的。

主动学习：你可以参考前辈的经验建议，同时融入自己的思考，在思考当中，提出更多关于运营学习的问题，不断的形成问题，然后通过搜索、发贴、请教的方式获得答案，并用批判的眼光去验证答案，获得新的认知。

然后，提问却是一件很难的事情。

张小龙在饭否上面说，知乎的困境不在于答案的质量，而在于问题的质量。用户愿意描述、并能精准描述自己的问题，也是有困难的。

同时，提问并不一定有会得到答案。

我刚刚学会了python爬虫的基本操作，非常开心的在知乎上面导了一批知乎最近50天关于产品运营话题的数据，结果令我很吃惊。

在过去的50天，知乎上面一个产生了156个产品运营的话题，这些问题的平均关注量是3.67，关注量低，意味着kol的回复率非常低，因为大家更愿意把自己的时间花在解答更为共性，热度更高的问题上，这个猜想也得到了数据的验证，这些问题的回复比率只有30%，回答的平均字数只要23个字。

而大部分的问题，并不是短短的23个字可以解决的问题。另外，产品运营作为一个相对新型的职业，积累的行业资料并没有特别多，当你就某个问题进行搜索时，基本很难得到满意的答案。

所以在知乎，主动学习的土壤并没有很好的形成。也许在社群或者运营人员的专门社区中，有关运营的提问可以得到解决。

三、实践时如何从打杂的状态中脱颖而出

入行起点低，要不在不成熟的小公司工作，要么在大公司的边缘部分工作。如果这个状态持续下去，最终的结果就是离开北上广回家找份安定的工作，免得吸霾。

这种情况下，我们该如何找到成就感？

1.时间量化

每天记录自己的工作时间，看看效率是否能提高。

2.总结流程、提出问题

总结一下工作自身的流程，然后给自己提一个具体的问题。

比如，虽然只是转载消息的工作，但是你会发现，转载的时候需要以下流程：

内容源：哪里找到好的内容？ 复制：比如如果你在知乎上面找的消息，但是答主却不允许复制转载，你怎么解决？ 格式：转载过来了，格式不对，如何快速的调整格式？ 效果：什么样的内容转过来更受欢迎？ 数据：转完了，kpi完成了，这时再问问领导，应该在哪里看数据 图片：转载的时候需要配图吗？哪里找到更好的图片？ 图片上传：很多的时候，复制过来，图片还需要重新上付，这些如何批量解决？

……

3.流程梳理：尝试解决问题

针对上面问题，早点找到解决方式，或者继续来提问。

四、如果想系统学运营，我们需要学习哪些知识

运营入门：

我想快速学好运营，为什么要学这些虚的概念?

答案很简单：

运营的来龙去脉是做运营的基础，基础不好，不影响你盖十层楼，但是却无法支撑起你建立万丈高楼；

不了解运营的本质，你无法认知行事的边界；

不了解团队的构建，你无法找到最合适的发展方向；

不了解运营的价值，你会时常自我怀疑，甚至换行；

不了解高阶运营的能力体系，你在学习中会走很多弯路。

所以，打好基础才能更好做运营。

内容运营基本工作流程：

为什么水平一般的内容运营的薪资要比顶尖的编辑薪资还要高？原因很简单，内容运营是做脑力劳动当中的脑力工作，而编辑却是做脑力劳动当中的体力工作。一个好的内容运营人员， 可以不懂如何写文案、段子、微博、公众号推文，但是他一定要懂更多机制，比如如何用数据驱动内容运营，如何建立内容生产引擎，如何建立审核机制，等等。

不同产品的内容运营流程：

内容运营跟营销结合如何进行热点运营？内容运营跟工具结合，工具类的产品如何运营？内容运营的起源，如何在新闻媒体网站上做内容运营， 新闻内容的十大卖点是什么？内容运营人员的职业发展方向如何？

用户运营入门必学课程：

作为一只运营喵，如何在做用户运营，你会发现，运营竟然要懂产品，懂技术，懂内容，懂推广，懂数据，才能做好这个岗位？天了噜，说好的打杂，你竟然让我学如何多的东西， 累觉不爱。

用户的指数级增长必修课：

用户的指标数增长，首先必须化身一名数学帝，计算几个基本指标，CAC与LTV，这样你就可以拿着你的增长方案甩到老板脸上，让他给你预算了。其次， 瞬间变成社会学家及心理学家以及传播学家，基于用户偏好及用户心理设计一系列的增长方式，数据持续数据！瞬间Growth Hacker化身，拯救产品数据于危难之中。然后化身为什么产品经理，圈定目标用户群，在用户需求中提炼卖点，指点江山……

#专栏作家#

章鱼怕黑，个人微信（zyulaoshi），连续创业者，人人都是产品经理专栏作家。《从门外汉到BAT产品经理有多远》、《运营制胜》作者，关注在线教育，擅长产品运营、数据分析等。







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转载请注明: 爱运营 2017年01月17日 于 网站运营 发表