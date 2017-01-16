产品是1，运营是1后面的无数个0……

产品是1，没有后面的就永远都是1，运营是后面的0，没有前面的1，就永远都是0

有江湖的地方就有传闻，有传闻就有争议。

在近几年，运营兴起，从事运营行业的人也开始慢慢增多，而运营的江湖也开始慢慢形成。每个行业的兴起都有一个从不成熟到成熟的过程，运营也不例外，虽然运营已经慢慢形成系统，但是真正的规范还没形成。

特别现在运营跟产品处在交叉点，一时间，江湖就开始兴起关于产品和运营的传闻。

诸如产品和运营谁更重要些？产品和运营是什么关系？等等一些问题此起彼伏。

给刚进入运营行业的新人来说，造成许多认知的上障碍，作为运营人，有必要对这个话题拿出来说说，以解释清楚产品和运营谁啥关系？

一、进入移动互联网后，产品同质化严重，单靠产品优劣取胜的时代早已过去

我们都知道，互联网94年进入中国，经过20多年的发展，早已发生翻天覆地的变化。在10年前，用户获取信息的入口主要是门户网站，在那时只要你会点技术，搭建个网站，做点推广，流量自然而然就会来，靠流量变现就能解决你生存发展问题。那个时代是站长的天下。

而在APP早期兴起的时候，做APP成为创业公司的标配，创业更应该说是APP创业。用户从APP获取信息更方便快捷，于是大量的APP就开始出现，衣食住行样样齐全。那时候你做出一个APP，UI界面好看点，又可以解决用户的线上线下问题，基本活下来是没有问题的。如果再加上资本的挟持，烧点钱，成为用户在某个领域的NO.1迎娶白富美那绝不是梦。

只不过在APP愈加泛滥，同一个需求可能会同时出现上千个APP的时候，APP公司求生存比求发展变得愈加重要。诸如早几年前的“百团大战”，出行汽车软件烧钱大战、直播大战以及现在的共享单车。无不是刚性需求，但是产品太多，单一靠产品取胜已经是不可能的了。

二、产品很好，但是还得靠运营策略让用户使用并记住你

APP出现已经近10个年头了，其中不乏一些好的APP，但是这些APP都是通过一套特有的运营策略让用户使用它并很快滴记住了它。

1.要说到近几年的产品运营最慢热的一个产品是谁的时候，我觉得是知乎。知乎从2010年开始运营，早期只是定向邀请，只有行业的大咖或者领域专家才有可能被邀请。一直到2013年3月，知乎才向公众开放注册。而在开发后不到一年的时间，注册用户迅速由40万攀升至400万。这就是知乎。

我们可以算算从2010年1月开始运营，一直到2013年3月才对大众开发注册，整整3年的时间，都是对内运营测试，邀请名人大咖进入提问回答问答。这使得知乎从一开始就备受大家以及媒体的关注。

在这3年间，知乎做了什么呢？

开始建立起完整规范的社区机制；

培养社区氛围；

积累起一大批领域的名人大咖以及各路专家；

同时在问答社区里程典了一批极高质量的问题和答案。

知乎在产品运营初期，采用发“邀请码”的方式，定向邀请了包括李开复、雷军、张亮等等一大批名人大咖，培养起知乎的第一批种子用户，这群种子用户可谓说是质量极其高，由于本身这群种子用户自带粉丝光环和传播因子，所以这些种子用户又能持续给知乎带来新的关注。

2.如果要评选2016年的十产品，我觉得分答肯定名列其中。分答是果壳网的知识技能共享平台，在今年4月份，由一个叫王思聪的人在上面用32个问题狂赚23.8万而引爆。

我们不得不承认，分答的内容模式在国内尚属是创新的产品模式，而我们中国有句古语：酒香也怕巷子深，如果分答团队没有靠着好的运营策略恐怕也不会让这么多用户认识到它以及使用它。

分答通过其极强的BD能力和在行数千行家的沉淀，为他们积累了最早的回答者。诸如王思聪、罗振宇等这些明星大腕都自带粉丝，很多业界名人开始在微博上宣传自己的分答二维码，这为分答带来不少用户。

我们在使用分答的时候知道，分答的首页是把问题榜放在首位，是因为产品初期，新加入的用户居多，而一个问题，一个回答便是产品的基本形式，将问题和回答直接展示给新用户，让新用户能迅速了解产品，并且后来加入并置顶的免费听，还是让新用户能够零门槛体验产品。

分答的新媒体运营延续了在行，或者说和在行一样延续了果壳网。分答第一时间开通了官方微博和微信公众号（微信公众号是将原在行服务号改名为分答）。

官方微博一方面用于和微博大V互动并将分答上的精彩内容分享出来，可以吸引新的用户，另一方面将分答最新消息在微博公布，可以给用户最便捷的反馈渠道，收集关于产品的反馈意见，倾听用户的声音。

如果没有这些运营策略，分答的引爆不会就不会到来，或者说不会这么快就能来到。

如果说知乎、分答这些产品生产出来是个从0到1的过程，那么后期有节奏感的运营就是使这个产品以一个高昂的姿态展现给用户，让用户使用它、爱上他，并成功是实现从1到1百、1千的增长过程。

三、产品与运营谁都无法离开谁，就像鱼离不开水一样

运营和产品的关系是密不可分的，他们既是紧密连接在一起的，又是分开的。他们的关系是相爱想杀，又是相辅相成的。

就像鱼离不开水一样，产品也离不开运营，产品把产品给生产出来，觉得自己很牛B，但却忽略了没有运营，那你这个产品就没有多大的作用，所以一个款产品必须要有运营才会成功；

而运营也是一样的，如果没有产品，那么运营这个岗位也将不复存在。即使有产品，产品不给力，即使运营做得很好，还是一样没有用，就好像之前网上有个段子，说的是即使产品很烂，作为运营人我们也要使用户乐于接受它。你觉得在这个移动互联网时代，信息对称，像这个屎一样的产品，你也要让顾客吃下去，并叫他给你好评，你觉得这个现实吗。所以一款成功的产品是需要产品和运营密切配合的，他们是密不可分的。

而他们又是相互独立的，他们有独立的工作，技能，互相不干扰，各忙各的。都有对世界产生价值的可能。

产品和运营需要友好，更需要摩擦，在最后，我想说：

产品是1，没有后面的运营就永远都是1

运营是后面的0，没有前面的1，就永远都是0

作者：艺林小宇