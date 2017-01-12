一个例子，告诉你一份60分的运营简历应该怎么写！

如果你想进BAT，哪怕是面实习岗位，哪怕是面校招，你的简历至少需要写成怎么样的？

找工作从来都不难，难的是如何找一个从价值观到薪酬到发展前景到团队到相匹配的公司。在求职过程中，求职方跟雇主一直处于供需不平衡的状态 。

你是985还是211甚至是二三四本

你简历里面留的什么邮箱

简历是否用了高大上模板

有没有照片照片当中颜值高不高

个人评价里面没有沟通能力具备创新意识等

只关注一个点，你是不是一个“清醒”的人，能不能看到“本质”，能不能Get到JD的重点

所谓的直达本质就是了解招聘方的真实需求，即

招聘方做什么业务，

招聘的岗位是什么样的，偏产品还是偏内容还是偏用户还是偏市场；

招聘方的团队是什么气质

招聘方运营所处的阶段以及未来会变的方向

招聘方团队所欠缺而恰好是你具备的技能是什么

在此之上的背景之下需要你具备什么样的能力及潜质，然后去说明即可。

相应的，很多雇主都比较Nice，已经说明你需要具备的能力。

因为不论是工作经历也好还是实习经历也好，都没有用数据来量化自己的技能，更致命的是没有提炼出核心的数据指标来证明自己实习的价值。

再往上延伸一层，说明工作完全不走心，无法Get到自己所处业务的核心逻辑及相应的数据体系。

举个例子

百度 人力资源部实习生（招聘方向）

先后支持百度理财中心部、风控与信息管理部，协助招聘主管完成技术、互联网金融方向人才的简历筛选，职业测试及电话预约等工作。在非金融、人力资源背景的基础上，通过自学在一个月内对互联网金融行业情况、各互联网金融竞品公司的公司架构、相关岗位的工作内容有较全面的了解。能独立招聘P7级别以上的岗位。

在招聘消费信贷风控政策过程中，通过人才库搜索、摸底候选人等方式，独自完成该岗位的人才地图。

面试者在实习的时候并不清楚之后想从事什么方向，所以做了人力相关的实习，但是毕业的时候想找运营相关的工作，如何来写简历呢？

以下是改后的简历，当然只是一个60分的简历

百度 人力资源部实习生（招聘方向）

通过储备运营知识体系深入了解用户、内容的运营方式，建立起金融行业运营人才的职级能力模型图，以此为标准日处理简历达500封，每日筛选出的15封中拿到Offer的占比达84.32%，团队效率提升了65.41%。

通过社群、知乎、微信公众号的内容及IP化运营，收获6720位运营行业的粉丝，活跃用户（成功获取其简历的用户）达14.88%，其中转付费用户（入职用户）比率达1.5%。

有没有觉得分分钟变成了一份对运营有深入了解的简历。

在这份简历的改进当中，除了运营相关的术语以及数据外，最重要的价值是什么呢？

体现了自己的核心工作，同时了解了自己核心工作对于整个团队的价值，即自己控制简历的质量，可以大幅减轻团队的工作量！

核心的OMTM：

团队效率提升了65.41%；

转付费用户（入职用户）比率达1.5%。

正好比对一下，如果你想进BAT，哪怕是面实习岗位，哪怕是面校招，你的简历至少需要写成怎么样的！