小白想从零开始做运营，可以从什么地方学起？

为什么我们想做，我们是否真的了解运营，我们的想法和实际会有偏差吗？

最近收到一个朋友的询问，大意是她不太想从事传统行业（中介行业），希望转行做互联网，对运营特别感兴趣，想转行开始做运营，问平时可以从哪些方面学习？当时我对这个朋友的问题进行了简单的回答。

但是我回头想想，其实这个事情还挺有代表性，最近还收到其他朋友的询问，一言两语也并不能讲得很清楚。所以，结合我理解，我希望给这个朋友写篇文章，同时也想把这些经验分享给大家。

PS：另，友情提醒，以下内容偏基础，运营老司机可以绕道。

你真的想做运营吗

关于选择做运营这件事，我们首先要考虑的是，为什么我们想做运营，我们是否真的了解运营，我们的想法和实际会有偏差吗？

比如那个朋友觉得互联网有前途，而且相对来说工资比较高。但是实际情况是，运营是互联网所有工种里，起点薪资最低的，而且初级运营的涨薪比较慢。依据有关数据来看，受工作年限影响，79.8%的人每月薪资低于10K。所以，想到这里，你真的会觉得做运营很赚钱吗？

更严重的，做运营也是一个比较累的活。正所谓“运营是个筐，什么都往里面装”，尤其是在小公司，运营同事几乎是个多面手，各种活儿可能都得干，往往工作强度也会比较大，加班也是常有的事。这种工作强度跟传统企业的朝九晚五，完全不是同一水平。

当然说以上例子，并不是为了打消大家做运营的念头，只是希望想从事运营这行的朋友，可以妥善想清楚，自己为什么要做运营，运营这个职业最吸引自己的是什么。并且自己可以通过搜索资料、询问有经验的朋友等途径，去验证心里的疑问。毕竟“男怕入错行女怕嫁错郎”，对于工作方向的选择和调整，还是应该更慎重一些。

如果你想清楚了以上问题，确定很想做运营。那么，你可以继续往下看，以下的经验，可能对你有一定帮助。

如何了解运营

我们想从事运营这个行业，我们肯定需要对这行有个大致了解。那么作为一个小白，如何快速了解这个行业呢？

如果是有钱的同学，最快的方式当然是直接付费请教相关的运营大咖，如通过在行约见运营大咖，让运营大咖帮你梳理运营知识，你就能快速对运营有个快速了解。

如果不想付费的话，也有一些免费学习的途径，我也更建议大家通过这些免费学习的渠道，自己多多阅读干货，加深对运营的理解。在此我给大家推荐三种方式，分别是一些常见的行业网站、书籍和微信订阅号。

行业网站

运营这个职业，其实与互联网发展息息相关，所以除了了解运营有关的干货知识，也推荐大家看看互联网的热门资讯。

行业资讯类：

36氪、虎嗅、创业邦、四大科技门户网站科技频道（网易、腾讯、新浪、搜狐）

运营干货类：

推荐书籍

以下是我个人看过，或者身边朋友曾经推荐过的一些书籍，个人觉得对于学习运营，还是有一定帮助的。

《从零开始做运营》

《浪潮之巅》

《运营之光》

《社交红利》

《参与感》

《腾讯方法》

《超越门户—搜狐新媒体操作手册》

《增长黑客》

《定位》

《周鸿祎—我的互联网方法论》

《引爆点》

《影响力》

《无价》

《结构思考力》

《九败一胜》

《文案训练手册》

《创意之道》

《跟小贤学运营》

《用户力》

推荐微信号

行业大号：

鸟哥笔记

91运营

互联网er的早读课

姑婆那些事

馒头商学院

三节课

pmcaff

个人公众号：

张记杂货铺

运营狗工作日记

运营控

韩利深夜聊运营

大雄说

运营研究社

运营新人

通过以上这些渠道，包括网站、书籍、以及公众号的内容的学习，相信大家能够对运营进行一个初步的了解。

在了解了以上信息之后，我建议大家还可以做一件事情，那就是针对自己有意求职的互联网公司的产品，做一份竞品调研报告，通过分析此产品特点，了解竞品优势劣势，摸索产品的各个功能，自己尝试给产品提出一些优化建议，对于大家去学习了解运营，加深思考，是非常有帮助的。而且一份用心的调研报告，在投简历和面试环节，也会是一个亮点，面试官极有可能更重视你的用心思考，而忽略你的经验欠缺。

如何提高自己能力

熟悉了运营行业的一些知识和理论，我们顶多算是获得了一些武林秘籍，如果想让自己的运营技能更进一步，我们还需要修炼下我们的内功心法。这里的内功心法指的就是我们的运营能力，这将是我们在实际运营工作中独立处理工作难题的重要手段。我主要会分为技能、能力。素质三个方面来阐述。

01、技能层面

作为运营，掌握一定的运营工具是必不可少的，最基本的office三件套，即word、PPT、excel。通过使用word进行日常的文案撰写，通过PPT进行汇报和总结，通过excel进行数据记录和分析，熟练掌握office三件套将是运营必不可少的技能。

除此之外，如果能进行基本的图片美化，比如使用PS等软件对图片进行基本处理，更高级一点，制作普通的活动海报，那将是一个不错的加分项。

02、能力层面

能力层面的要求，主要指的是有处理实际问题的能力。以下能力并非一定需要样样具备，但是精通一种或者同事具备多种会更佳。

➀文案写作能力

能够进行基本的文案写作，包括商品推广介绍类的宣传文案，如应用市场宣传文案、微博文案等；也包括进行原创写作的能力，如写出一篇新媒体文章或者产品介绍文档等。

➁活动策划能力

能够独立思考与策划一场活动的能力，包括从活动的方案策划、活动准备、活动宣传、活动执行、复盘总结等，能够为活动结果负责。

➂信息搜集处理能力

依照具体事项的要求，搜集关键信息的能力，如搜集用户反馈，搜集竞品资讯等。

➃理解产品的能力

熟悉产品的运营，才能更好的做好运营工作，深刻理解产品的各项功能，了解产品的核心与规划。

03、素质层面

素质层面，更偏向个人软实力，但也往往是工作中不可或缺的一部分。

➀沟通表达

需要具备良好的沟通表达能力，能够与同事、领导进行简洁明了的沟通，包括日常沟通和线上沟通。能够清晰且有条理的表达自己的想法，善于总结事情的关键点。

➁自学能力

对于新兴业务或者突发难题，具有快速自学的能力，能够独立获取新知识。

➂独立思考

面对工作中的各项事项，具备独立思考的能力，能在工作中不断优化，让工作效率提高，结果更好。

➃抗压能力

面对紧急或重大问题，具备抗压能力。面对长期加班或业务压力，能够正常应对。

➄团队写作

能与团队成员通力配合，去共同完成某些复杂工作。与同事之间合作轻松，相处愉快。

以上，就是我给刚毕业或者从其他行业转行，想从零从事运营行业的同学们的经验分享了。不过大家在挑选实际工作岗位的时候，也可以结合自己的特长、经验，挑选更合适的运营工作。常见的，如文笔比较好，可能比较适合内容运营；如点子多，思维活跃，可能适合活动运营；如善于交朋友，可能适合用户运营。

最后，还是要提醒一下大家，即使大家了解了以上提到各种知识和干货，实际求职运营工作中，可能也会遇到因经验欠缺遇到的挑战。最好的办法就是，大家在转行之前，尽量积累一些相关工作经验。比如想做内容运营的同学，是否可以先私下运营一个自己的微信公众号呢？

总之，机会是留给有准备的人，越是准备充分的同学，往往也更容易获得面试官的青睐。

作者：大雄