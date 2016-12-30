在小公司做运营需要注意什么？

在小公司做在资源和人员都不齐全的情况下怎么做才能令自己快速成长以及需要注意什么？

如果你同时在大公司和小公司做过运营，那你肯定对这两者之间的差异有所感悟。

首先说说大公司，资源雄厚，内部各部门之间协调共同完成工作，在这里你可以熟悉一个大型的品牌活动需要哪些环节，哪些人，多少钱。当然，一些新媒体的小型活动，也能锻炼你策划能力，市场预期分析能力，解决问题的能力。大公司可以一部分轻微试错的机会。好处就是有很多牛人值得你学习背景背书，镀金，历练，学习和积累经验。

而在小公司做运营，资源相对少，费用少，部门不健全，人员不完善，往往一个顶俩。而且部分岗位人员相对不专业，大多野路子出身。如果做运营，很累，要求单兵作战能力极强，否则一个活动往往半路搁浅，技术无法实现，后续资金无法跟进等等。

但是在小公司做运营的好处就是可以令你快速成长，因为你经常要独当一面，单独策划一个项目，所以在高强度下你会快速成为公司一个核心的运营人员（前提是自己有很强的自觉性）。

我们说完上面在大公司和小公司做运营的差异知后，我们这节内容重点来说说在小公司做运营在资源和人员都不齐全的情况下怎么做才能令自己快速成长以及需要注意什么？

一、你需要有很强大的自我驱动力来激励自己

自我驱动力是什么？我们在这里可以理解为：一是自主驱动去做好应该自己做好的事；二是必须要有一个可以自主驱动、自主创新的平台。

我们都知道，创业公司给到的薪水比一般的大公司都要低得多，而且干得活可能比大公司的多得多，在对于刚进职场的新人来说，这是致命性的。因为新人往往是要求比较安逸的，且他们都有个好像是一致性的共识，老板给我多少钱我就付出多少的努力。在经济杠杆定律看，这是成立的。但是从运营的角度看，你这辈子都不会做好运营这个事，劝你早点转行。

初创公司小，人也少，需要做的事情很多，可以做的事情更多。所以每个人的职责比较杂，虽然也有细分，但是还是需要兼顾到一些相关的事情。管理也不尽规范。这时有自我驱动力的人就会学得更多，成长得更快。这种人也是更适合在初创公司的。

在我做运营以来，自我驱动力一直伴随着我。我的运营生涯可以用“野蛮生长”里形容。刚进入职场的时候，就进入一家创业公司做新媒体运营，当时没人带，部门就两个人，而且那个人还兼顾市场的。所以很多时候只能靠自己。什么内容编辑、内容精选、客服、 KOL 维护、举报、追踪 bug 、提建议、EDM、新媒体什么都做，每天也是早出晚归，中途也想过很多次放弃，但是觉得自己除了运营还能做什么，其实更多时候是热爱这份工作了。所以在每次想放弃的时候都会提醒自己坚持下去，过了这段时间就好。

每天都认真做好手头上的工作，既然没有人带，那就要利用网络资源，各式各样的产品运营网站、APP、微信公众号等等去学习前辈们是怎么去做运营的。白天没有太多时间去学习，就利用晚上周末时间去跟大牛学习交流，看运营大咖的文章。一边理论一边实践，就这样硬是把运营的工作啃了下来。其实这中间能够这么拼，很大程度上是靠着自律，约束自己去做好。我想现在正步入运营这个行业的朋友也正在努力吧。

二、快速的学习能力是你在创业公司做运营的立身之本

上面说到，初创公司没那么多资源，人员架构也不完善，所以也就没有完善的制度去带新人，培养新人。很多事情只能自己摸索前进。我在运营这条道路上更多是靠着野蛮生长自学成才，而这个自学成才很多靠的是你的快递学习能力，你可以寻求同行、有经验的前辈交流学习。

你的快速学习能力也是为了适应初创公司的快递迭代发展。创业公司讲求一个 快”，就不只是要求学得会，还要学得快，领悟的快，快速的理解工作的需求。在很多时候，我们都是被动地去接受变化，而从没有想过自己应该主动去适应变化。

比如在我的第一家公司做运营的时候，在我进入半年后，公司的发展速度越来越快，而公司要求你的能力也得快速跟上，否则就会被淘汰。那时候公司每个人都会很拼命去工作，还会不断地去学习新知识，以适应公司的发展要求。我也是那时候开始紧张起来，包括会去购买线上课程学习。所以那段时间也是自己成长最快的时候。

三、不要盲目地做一件事，而是要以“先结果后方法”的原则去做事。

我们都知道，运营是一件繁琐而砸碎的事情，大公司如此，小公司更是如此。我看过很多做运营的朋友，很多人来到公司的第一件事就是开展工作（当然了来到公司的第一件事就是刷刷朋友圈微博社交媒体），而没有留一点时间给自己梳理一下今天要完成的事项。这样的结果就是做了一天，感觉是什么做了，但是好像感觉什么也没做。这就是典型的无用功，无目标做事。就是不知道我今天做的这一件事有什么作用。我现在做的这件事对我接下来要完成的事有没牵连作用。

之前hr都没有通过那些传统渠道找到合适的产品经理，作者想难道再做一个广告，就可以找到吗？

所以作者团队打破了原来的做法，跟线下的餐饮店某品牌的肉夹馍联合，在他们所有连锁餐厅推出了产品经理套餐（因为这家餐厅分布恰好与北京的互联网创业公司分布重合），只要拿产品经理的名片过来，就可以用1元吃一个产品经理套餐。结果作家就收集了大量的产品经理名片，然后让HR去打电话挖角了。

作者给到的建议就是“从结果到方法”的思考方式，就是鼓励我们做事情的时候，要先认真思考一下，我们受到惯性思维和方法的影响有多深？是不是可以试着打破它们的限制？能不能从结果倒推过来，找到合适的方法呢？我们做运营的更是如此，不能让惯性思维束缚我们大脑的创意，而是通过打破思维你，用逆思维等方式去重新思考所遇到的问题。

在小公司做运营，是考验你的统筹能力，更是考验的毅力，一个没有很强内驱力的人去小公司做运营是不会有成长的，因为我身边就有很多实习生就是秉着“朝九晚六”的原则去创业公司做运营，不出3个月就会离职，因为你得不到公司给你，公司也看不到你的努力在哪里？所以最后就是一拍两散！