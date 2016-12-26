2016年运营人的48条吐槽合集：总感觉做运营好没存在感！

我们运营是最累的，最辛苦的，也是最有才的！
辛辛苦苦做了一年运营，被老板压迫，被产品经理和设计师各种鄙视…不行，这次，咱们一起干票大的，把心中的不满也吐槽吐槽，让全世界知道，我们运营是最累的，最辛苦的，也是最有才的！
一、吐槽老板
1）领导不懂运营，没有专业的人带！
2）领导说大话挖坑，我们疲于奔命应付填坑。
3）量多钱少。最烦老板说技术工资本来就要比运营高。
4）不要再给我画饼了，我要吃饭。
5）又想马儿跑又不给马儿吃草。
6）老板认为运营就是把工作交给你，你不要花什么钱就能给我带来万级别量的用户。
7）创业公司不能给足专业知识与标准化作业，老板想一出是一出，没考虑过是否合适，还要找理由委婉的劝他，真是操碎了心。
8）不懂互联网的老板却一心想线下转线上，又不愿意花大价钱挖运营总监，拉了一群各个行业出身风马牛不相及的人，强行把大家凑一起做项目。苦不堪言，为了离家近无限忍耐。有好下家分分钟就走了！
9）老板负责胡思乱想，我们负责填坑。
10）想着和老板撕一顿。
二、吐槽价值缺失
1）价值低，个人目标不明确，面对乱象的无力和得过且过。
2）工作琐碎，每天被各种小事缠绕，没有什么成就感，感到做的东西没什么意义。
3）运营的工作总感觉没有产品来的爽快，什么时候运营才能变成主力军~！
4）成就感只局限于一个项目完成后，然后就进入迷茫阶段直到下个项目开始。
5）总感觉做运营好没存在感。
6）没有成就感是最大的心病，很努力却感觉没得到什么。
7）我们公司是创业公司，运营2年多了，发展得很快，但是有时候看不到方向，或者说不知道自己做的这些到底能给公司带来多大的价值。
8）运营的难，在于钱和努力不成正比，抱负和能力很难同步，这是一条漫长的路，拿得少，我假装拿够了，再多难和委屈，我tm还得自己说服调节自己
9）上司对运营模式也没有明确目标，还在延续传统营销模式，我们的运营方案都被驳回，没有机会试错…
三、吐槽工作无序
1）开始不懂新媒体运营，不知道从哪里下手。做了内容，却一直涨粉很慢。
2）微信群运营，感觉天天像打杂，好事表扬完全和你没关系。
3）KPI和实际的工作重点不一样，这个很呵呵。
4）我真的是运营么？老板都叫我文案，但产品，运营，文案，seo的活都干～
5）好繁琐，感觉每天很多时间都浪费在与核心KPI无关的琐事上。
6）知识体系不系统，导致效率低下。创新思路，运营工作做起来很费劲。
7）一直在聚拢工作，一直很分散。作为部门管理，每方面都要张罗，幸好团队搭建不错，已经在准备更大的计划。
8）到处都是槽点，不知道目标，没人指导方法，全靠盲射。
9）太杂，工作没有体系，成长的很慢。
10）运营最怕瞎忙活！与其瞎忙倒不如先花点时间条理好，像阿甘一样一次冲！
11）万精油，什么都需要涉及，什么都不精，公司很懂运营的没有，很多需要自己去学。
12）除了负责活动策划，还是管着整个部门大小事务的人，拿着比推广还低的工资，真的好心累。
13）感觉什么都要做，小到短信文案，大到产品包装及结构。
14）每天忙忙忙不知道在干啥。
四、吐槽学习无门
1）培训少领导太忙没时间指教
2）像我们这种二本不出名学校毕业的应届生，第一年真的好难啊。希望有针对我们的课程。
3）公司没培训！我很渴求培训啊！想出去考察啊！求学无门啊！
4）我刚刚转到广告产品运营，之前也不是做这块的，有时不知道要往哪方面想，做些什么。最头疼的是，想请教个人也没有，因为目前整个部门只有我一个运营。之前还有一个人做这块内容，每次想跟他学习下，他都会说你自己想呗。
5）看不到成长的路径很慌。
6）还是没人带啊没人带，自己做了运营方案但又没能很好地执行，学的知识点都是零散的不系统。
7）运营工作人员很难找到一个系统的学习标准，都是在不断摸索中总结经验，刚入行的小白感觉要学的太多，不知从何开始。
8）我们家是传统手机行业，想开始维系顾客关系，利用线上线下渠道做用户运营，提高产品回购。但是以前没人做过，现在就很懵逼！也不知道从何学习，因为手机行业和互联网产品还是有很大区别，包括老板也是传统思维。
五、吐槽没时间
1）运营大多单身狗，没时间谈恋爱。
2）看不到尽头什么时候能熬出来不用每天加班啊。
3）一入运营深似海，从此自由是路人。
4）天天苦逼的加班加点，工资总是一成不变！
5）用户们，你们再不回来很容易失去我的。
6）运营公众号就跟带孩子一样，一天到晚没闲过
7）领导啥都要做，我没有时间做精致的原创啊。
#专栏作家#
陈维贤，雪橙金服运营经理，鸟哥笔记专栏作家，前百度员工，小红书早期成员，公众号：运营研究社
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