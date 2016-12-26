2016年运营人的48条吐槽合集：总感觉做运营好没存在感！

我们是最累的，最辛苦的，也是最有才的！

一、吐槽老板

1）领导不懂运营，没有专业的人带！

2）领导说大话挖坑，我们疲于奔命应付填坑。

3）量多钱少。最烦老板说技术工资本来就要比运营高。

4）不要再给我画饼了，我要吃饭。

5）又想马儿跑又不给马儿吃草。

6）老板认为运营就是把工作交给你，你不要花什么钱就能给我带来万级别量的用户。

7）创业公司不能给足专业知识与标准化作业，老板想一出是一出，没考虑过是否合适，还要找理由委婉的劝他，真是操碎了心。

8）不懂互联网的老板却一心想线下转线上，又不愿意花大价钱挖运营总监，拉了一群各个行业出身风马牛不相及的人，强行把大家凑一起做项目。苦不堪言，为了离家近无限忍耐。有好下家分分钟就走了！

9）老板负责胡思乱想，我们负责填坑。

10）想着和老板撕一顿。

二、吐槽价值缺失

1）价值低，个人目标不明确，面对乱象的无力和得过且过。

2）工作琐碎，每天被各种小事缠绕，没有什么成就感，感到做的东西没什么意义。

3）运营的工作总感觉没有产品来的爽快，什么时候运营才能变成主力军~！

4）成就感只局限于一个项目完成后，然后就进入迷茫阶段直到下个项目开始。

5）总感觉做运营好没存在感。

6）没有成就感是最大的心病，很努力却感觉没得到什么。

7）我们公司是创业公司，运营2年多了，发展得很快，但是有时候看不到方向，或者说不知道自己做的这些到底能给公司带来多大的价值。

8）运营的难，在于钱和努力不成正比，抱负和能力很难同步，这是一条漫长的路，拿得少，我假装拿够了，再多难和委屈，我tm还得自己说服调节自己

三、吐槽工作无序

1）开始不懂新媒体运营，不知道从哪里下手。做了内容，却一直涨粉很慢。

2）微信群运营，感觉天天像打杂，好事表扬完全和你没关系。

3）KPI和实际的工作重点不一样，这个很呵呵。

5）好繁琐，感觉每天很多时间都浪费在与核心KPI无关的琐事上。

6）知识体系不系统，导致效率低下。创新思路，运营工作做起来很费劲。

7）一直在聚拢工作，一直很分散。作为部门管理，每方面都要张罗，幸好团队搭建不错，已经在准备更大的计划。

8）到处都是槽点，不知道目标，没人指导方法，全靠盲射。

9）太杂，工作没有体系，成长的很慢。

10）运营最怕瞎忙活！与其瞎忙倒不如先花点时间条理好，像阿甘一样一次冲！

11）万精油，什么都需要涉及，什么都不精，公司很懂运营的没有，很多需要自己去学。

12）除了负责活动策划，还是管着整个部门大小事务的人，拿着比推广还低的工资，真的好心累。

13）感觉什么都要做，小到短信文案，大到产品包装及结构。

14）每天忙忙忙不知道在干啥。

四、吐槽学习无门

1）培训少领导太忙没时间指教

2）像我们这种二本不出名学校毕业的应届生，第一年真的好难啊。希望有针对我们的课程。

3）公司没培训！我很渴求培训啊！想出去考察啊！求学无门啊！

4）我刚刚转到广告产品运营，之前也不是做这块的，有时不知道要往哪方面想，做些什么。最头疼的是，想请教个人也没有，因为目前整个部门只有我一个运营。之前还有一个人做这块内容，每次想跟他学习下，他都会说你自己想呗。

5）看不到成长的路径很慌。

6）还是没人带啊没人带，自己做了运营方案但又没能很好地执行，学的知识点都是零散的不系统。

7）运营工作人员很难找到一个系统的学习标准，都是在不断摸索中总结经验，刚入行的小白感觉要学的太多，不知从何开始。

8）我们家是传统手机行业，想开始维系顾客关系，利用线上线下渠道做用户运营，提高产品回购。但是以前没人做过，现在就很懵逼！也不知道从何学习，因为手机行业和互联网产品还是有很大区别，包括老板也是传统思维。

五、吐槽没时间

1）运营大多单身狗，没时间谈恋爱。

2）看不到尽头什么时候能熬出来不用每天加班啊。

3）一入运营深似海，从此自由是路人。

4）天天苦逼的加班加点，工资总是一成不变！

5）用户们，你们再不回来很容易失去我的。

6）运营公众号就跟带孩子一样，一天到晚没闲过