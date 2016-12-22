运营进入陌生领域，如何找到切入点

从了解行业大面入手宏观

这个说法很宽泛，什么是行业的大面，怎么去了解行业的大面。

举个例子：

小明成功获得了一个商务社交类产品的运营岗位，这个时候，小明首先要了解社交类产品的行业信息。

在这里，商务社交是一个行业中的细分领域，而社交应用是一类行业。

在这里，需要小明了解行业到什么程度呢？

社交应用中，谁是龙头？ 作为社交应用，龙头的核心竞争力是什么，目前龙头自己的产品主要覆盖哪些领域和人群？数据表现如何？ 在商务社交的领域内，有没有老大？如果有，谁是这个老大？这个老大目前的产品覆盖哪些领域和人群？数据表现如何？

所谓数据，可以从市占率考虑，如果有能力，还可以考虑一下是否能够获得它的活跃指标。

上周，易观给我开了千帆数据库的权限，我们可以来看下：

1、社交是一个极大的领域，在社交领域的大分类下，易观千帆是这么分类的：

类型有这么多。

2、社交领域的大佬，毫无疑问是腾讯，在社交类移动应用的TOP10里，腾讯占了4席。

3、然后再看，商务社交里，脉脉是第一位，但11月的综合排名在第62位，连TOP50都没有进入，但在商务社交的领域里，脉脉和其他应用的用户规模和活跃度对比，是领先很多的：

说到这里，你肯定又要吐槽了：

你有这个权限我没有，那我怎么知道……之类的，其实并不是，以千帆为例的话，千帆目前就是接受申请试用的，事实上，很多的数据库都接受申请试用，问题是，你到底有多大的决心去找过，确认这些资源你可以使用？

从了解产品去掌握微观

宏观的事儿，其实了解起来真心不会花费太多时间，问题来了，微观的层面上，你怎么去展开自己的工作呢？

很简单，先了解产品。

不管什么样的产品，一定有它定位的用户群体。

同样是直播，映客和斗鱼的群体一样嘛？

同样是体育，乐视和新英一样嘛？

同样是教育，CCtalk和酷学一样嘛？

答案肯定是，不一样。

那么究竟有多大的差别，就需要运营人员首先理解产品。

一款产品，是有其针对的核心人群的。

脉脉做商务社交，核心人群其实是互联网这一波，所以脉脉早期尝试做招聘未果就果断转为做捏合投资人与创业者，终于让它有所突破。

介入你所不熟悉的领域，了解行业的宏观是基础，了解自有产品的微观才是起点。

产品目前的状态如何，定位什么样的人群，目前获得的客户是否验证了这个人群的定位准确？

如果要定目标，一年内的目标究竟是用户规模优先，还是用户活跃或留存优先，还是实践商业模式优先？

要实现这个目标，会碰到哪些对手，竞品有几个，分别处于什么状态？最近竞品的运营重心是什么？他们从哪里获客，如何去让用户留存？

每一个目标对应的手段都会有所不同，并且会有所侧重。所以，微观要开始做工作，就必须先捋清楚自身的状态和目标。然后，一个小技巧就是去了解竞品的情况，并尝试找到和自己吻合的点，再尝试做一些推进。

推进的过程中，希望你可以用到精细化运营的策略。

建立一个小假设，然后去验证它，用较低的成本来观察假设是否成立，再去扩大经营。

用户其实一直在那里

读者中比较头疼的是获客。

其实实话实说，用户一直在哪里，你采用何种策略，才是决定获客能力的关键。

在销售端，我印象中有2种做法，一种叫做等客户，一种叫做找客户。

在运营端，其实也一样。

等客户比较被动，找客户才能体现出价值。那么这个时候，你就需要知道，客户在哪里。

这里有几个思路：

1、数据分析。掌握现有活跃用户的特征，并尝试去匹配人群。

譬如说，现有用户中，最活跃的是90后，那么找用户的时候，你就需要考虑90后聚集较多的地方，假设说，你发现这批用户很喜欢二次元，那么AB站就是你要去的地方，假设说，你的产品充满清新气息，那么豆瓣知乎可能是你需要考虑去拉客的渠道。

2、回访调研。

如果你没有数据，又不敢肯定，挖一些核心用户进行回访和调研，可能是另一种方式，通常一个产品的核心用户会自带一些流量，那么弄清楚核心用户在哪里就很重要。

3、User Referral。

让用户邀请用户，可能会带来更好的效果。这一点，不赘述，User Referral的应用已经是泛滥了，但在泛滥的推广计划中，怎么做出新意才是需要思考的问题。

具体怎么做，你得自己试试了。

题图来自于Pixabay.com，摄影师是cocoparisienne

#专栏作家#

张亮，微信公众号：zhangleo1983，人人都是产品经理专栏作家。知乎大V，互联网从业者；《从零开始做运营》作者。聊产品聊运营，偶尔深度。分享一切有益有趣的内容。







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转载请注明: 爱运营 2016年12月22日 于 网站运营 发表