你与运营大神之间的距离只差这14款运营工具

作为一位 运营 拥有多年互联网产品经验的 运营 猫 ，我深知日常运营工作的繁杂，也 深刻体会到靠谱的工具对提升运营效率的 重要 性 。 常言道，工欲善其事，必先利其器。在本文中，就 结合实际 互联网 运营工作 ， 给大家推荐一些 能有效提高运营效率的工具利器 ， 这些工具基本涵盖了互联网运营工作的方方面面。

一、梳理运营思路

领导布置了一项运营任务，让大家集思广益。为了更好地梳理和展示自己的想法，这时不妨使用思维导图工具来梳理自己的运营思路。

思维导图工具：MindManager

MindManager是一款专业的思维导图软件，集运营策略、项目管理和头脑风暴等功能于一身，让运营人员在单一视图里就能将运营想法和灵感以清晰的思维导图形式记录并展示出来。

MindManager支持添加图像、备注、视频、超链接和附件等内容，同时能导入Word、OPML和MPX等格式的文件，还能将思维图导出为图片、Word、PPT和Excel等格式的文件。MindManager还有云存储以及在线协作功能，便于运营团队在线协作。MindManager目前有Web版、Windows和Mac OS桌面版、Android和iOS版。

二、细化运营方案执行流程

你提供的运营方案让领导与同事眼前一亮，于是领导决定将这个方案交由你执行。这时你需要进一步细化运营方案，制定执行计划与流程。流程图工具在这时就能派上用场了。

流程图工具：Visio

Visio是目前运营人员最常用的一款流程图工具。通过Visio可以快速地将运营方案的执行流程画出来。它本身有很多的组件库，可以很方便的完成各类流程图、结构图和网络图的制作。Visio的另一个特色功能在于它的自带模板比较丰富。除Visio外，ProcessOn和OmniGraffle也是较为常用的流程图工具。

三、运营文案的撰写、共享与校对

在运营方案确定后，接下来就需要撰写详细的运营推广文案了，很多时候还需要将文案共享给团队成员进行审核与校对。下面就推荐一款能提高运营人员撰写、共享和校对运营文案的文档协作工具。

团队文档协作工具：WPS云文档

WPS云文档是一个团队文档的存储、共享与协作平台，支持多人同时在同一个文档里编辑和评论。不管你在任何地点、任何设备上，只要打开网页就能使用。

运营人员可以在同一个文档里协作撰写、讨论和校对运营方案，也可以将其作为运营团队的云端会议白板。此外，你还能将运营文案一键分享给他人。在WPS云文档里，文档实时保存在云端。WPS云文档已经整合了WPS Office，可 一键将Office文档存入云端 ，也可用 Office直接编辑存储在云端 的 文档，修改文档 后 无需 再 反复上传下载 。WPS云文档有网页端、APP和微信端，方便随时随地跨平台使用。

四、团队协作推进运营项目

在正式开始推进运营项目后，你就需要与团队协作来完成，一款靠谱的团队项目协作工具在这时或许能助你一臂之力。

团队项目协作工具：Worktile

Worktile 是一个专注于提高企业协作效率的平台，通过项目组织事务，以任务的方式推动项目的进展，这可以帮助工作内容多样的运营团队提升协作效率。通过创建不同的项目，你可以分类管理运营工作，比如活动运营、新媒体运营等，以看板的方式呈现项目内的任务，同时支持将任务分配给个人并为任务设置截止时间等。Worktile还集成了微博、微信公众号和麦客等第三方服务，运营人员可以在一个平台上实时掌握所有平台的消息，避免遗漏。

Worktile分为基础版（免费）和企业版（299元/人/年），目前实现了Windows和Mac OS桌面端与Android 和iOS客户端全覆盖。

五、创意设计类网站：花瓣网

在为运营文案配图时，我们主要找设计部门。很多时候，你觉得设计出的图不是你想要的，想找相关的参考给设计看，这时不妨参考一些创意设计类网站。花瓣网就是一个不错的参考网站。

作为一个专业的图片搜索和设计服务平台，花瓣网上拥有众多优质的设计师群体，也是用户收藏、发现优质图片的分享平台。据官方数据，花瓣网目前拥有超过16亿张优质图片资源库，能满足用户收藏、发现和分享一切喜欢的事物的需求，也能为运营设计人员在工作中提供内容参考和设计灵感。花瓣美思是花瓣的主打产品，平台上聚集了众多能生产优质设计作品的行业内顶尖设计师，它基本能满足你所有与设计有关的需求。

六、为文案制作配图

很多运营人员其实并不想什么配图都找设计师帮做，碰到沟通困难或设计排期非常满的设计师更是如此。所以对于一些要求没那么高的配图，运营很多时候都想自己操刀。这时，一款能让设计小白也能轻松制作精美图片的工具应该能俘获众多运营人员的心。

在线图形设计工具：创客贴

创客贴是一款极简的网站式平面设计工具，用户可使用平台提供的大量图片、字体和模板等素材，通过简单的拖拉拽操作，就可以轻松设计出精美的海报、PPT、公号文章首图等图片。

创客贴解决了大多数人的设计痛点，让不会使用专业制图软件的运营人员也能快速制作出自己想要的图片，还能快速导出为png、jpg、pdf、ppt等格式的文件。此外，VIP会员还能享受丰富的艺术字体和定制功能。创客贴完全云端操作，无需下载安装，另有ipad版本让你的设计工作更加移动便捷。

七、图文排版工具：135编辑器

现在微信公众号越来越多，获取用户的难度也越来越大。要想让自己的公众号文章的排版更有个性，从数百万个公众号里脱颖而出，这就需要借助专业的图文排版工具。

135编辑器是一款专业的微信公众号排版工具，提供丰富的排版样式，解决大家的公众号排版问题。135编辑器提供“1”个丰富的样式库，“3”种直观的排版方式：插入排版、秒刷排版、一键排版；“5”大便捷功能：样式操作、换色与传递、文档导入、生成长图文、微信同步和定时群发。这些有助于排版出精美的文章，节约排版时间。针对企业客户，135编辑器还提供企业级定制服务，帮助企业提高自有系统的排版能力。

八、H5制作工具：秀堂

如今，要想做运营与推广，不玩H5就太out了。这里给大家推荐一款比较好用的H5制作工具：秀堂。

通过H5邀请函进行活动曝光、报名统计等已成为如今活动运营中最常见的传播方式。秀堂是一款简单易用的H5制作工具。运营人员在秀堂上能像制作PPT一样轻松制作H5。使用秀堂，只需通过简单的图文替换，即可生成集排版、动画、音乐和特效于一体的H5，还能直接导出活动报名人的联系方式。秀堂目前有数百款活动邀请函模板，涵盖了20多个行业及数十种场景。秀堂目前有Web版和PC客户端，产品完全免费。

九、二维码生成器：草料二维码生成器

制作了非常炫酷的H5页面，这时最好能有一个配得上的二维码。这就需要一款好用的二维码生成器。作为一个专业的二维码生成工具，草料二维码不仅能生成电话、文本、短信、邮件和名片的二维码，也能生成文件、图片、网址、视频和音频等的二维码。草料二维码既有面向个人用户的免费版，也有面向企业用户的付费版。除草料二维码外，其它常用的二维码生成器还有二维工坊和微微在线二维码生成器。

十一、表单与联系人管理工具：麦客CRM

麦客CRM是一款轻量易用的表单和联系人管理工具，可以让你自定义设计在线表单，收集结构化数据，轻松进行客户关系管理。你只需要简单地拖拽组件，10秒钟就能制作一张精美的表单，如活动报名、问卷调查、申请登记、投票选举 、在线订单等表单。

通过表单收集目标和潜在客户的信息，并将信息沉淀成联系人资料为后续跟进打下基础，再以邮件、短信为主要形式帮助你更好地将信息传达给最终客户，达成营销目标。目前，麦客表单模板中心已拥有覆盖众多行业和不同场景的近千个模板，并可永久免费使用。

十二、用户行为分析产品：神策分析

神策分析是一款主要面向互联网产品的用户行为分析工具，可以帮助运营人员实时监控各种运营数据。

通过平台的各种分析模型，包括事件分析、漏斗分析、留存分析、回访分析等，运营人员能自主地进行渠道效果、活动拉新、后续留存、转化变现等过程中所需要的各种分析，从而实现精细化运营。此外，神策分析还具有的秒级导入、实时查询、用户分群、用户画像等功能。

十三、数据可视化工具：数据观

无论是管理者，还是普通运营人员，都能在各自权限内建立或查看自己关注的看板，借助可视化图表直观理解数据，监控关键指标，并能够通过数据、图表、图集多种过滤方式，快速锁定问题，随时随地与其他成员沟通探讨。

十四：互联网趋势统计分析工具：百度指数

工欲善其事，必先利其器，这个道理用在互联网公司运营人员身上再合适不过了。对于运营人员来说，修炼运营内功固然是最为重要的，不过在修炼内功之余，学习和掌握一些运营类工具则能让你更高效地开展运营工作。当然，上面分享的这些工具远不是运营工具的全部，如果你在日常运营中有使用一些其它不错的工具利器，欢迎留言分享与讨论。







本文固定链接: http://www.iyunying.org/yunying/yyjc/76259.html

转载请注明: 爱运营 2016年09月06日 于 网站运营 发表