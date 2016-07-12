没有经验，如何找到第一份运营工作？

这个问题回答起来嘛，说长不长，说短不短，今天就着本文做一个统一的详细回复。

先泼个冷水，有些人想从事互联网运营是因为看好这份岗位的价值、前景，李少加认为这样的动机可以理解。但相当一部分人，却是因为“以为运营工作容易且待遇会比之前更高”而想从事。

对这类人，我只想说，你太不了解互联网运营了：尽管从工作表象上看，运营确实有不少“看似简单”的低门槛杂活，给人一种容易上位的错觉。然而对于靠谱的互联网公司，它对运营人的要求是非常高的，毕竟，互联网产品的商业价值完全靠活跃用户数支撑，而完全围绕用户开展工作的岗位就是运营了，可见其对产品成败的重要性。

“主动性”、“结果目标导向”、“思维活跃”、“学习能力强”、“见多识广”、“沟通协调能力强”……这些属于运营工作的关键词，看看你是否具备、或者是否排斥。

阐述完动机问题，下面我们回到本文正题继续讨论：

对于欠缺运营工作经验的准运营新人，当如何努力从而找到第一份运营工作呢？突破的切入口又在哪里？

以终为始，我们先回到用人单位（企业招聘方）的角度分析下，他们到底需要怎样的运营人？

高度概括来说，企业方最看重三点：愿做事，会做事，做成事。看着简单的九个字，三个点，他们分别隐含着对候选人的三类要求：

愿做事 ：考察候选人对运营是否理解，在理解的基础上是否具有良好的工作态度；

：考察候选人对运营是否理解，在理解的基础上是否具有良好的工作态度； 会做事 ：是否具备基本的运营工作技能，例如内容文案编制、用户思维、 数据分析

：是否具备基本的运营工作技能，例如内容文案编制、用户思维、 做成事：是否具备运营工作经验，最好能有初步的成功 案例

基于用人单位的要求，我们完全能够制定一个“获取第一份运营工作的突击方案”：

1.设定时间截点-> 2.通识运营 -> 3.实践运营经验 -> 4.面试筹备

这是整个方案的大致思路，分成四个步骤，下面进行详细阐述。

一、设立时间截点

首先，可能也是为大部分职场新人所忽略的一点就是——设定一个时间截点。

是的，我们做任何事情，都不能漫无目标毫无时间概念的做下去，一旦设立了时间截点，能让你的目标感倍加清晰，有效去除拖延症，尤其是对于互联网运营这类“目标驱动型”工作，很需要紧凑的“时间意识”，设立时间截点，把整个“寻找运营工作的筹备”看成一个项目去运作，对准运营人也是一种必要的修行。

故此，我们可以结合自身的实际情况，例如，自己的学习效率、每天业余时间的多少，安排一个初步的时间截点。

笔者个人是建议尽量不要让时间截点超过两个月，毕竟，能否习惯高节奏的工作，也是运营的一项基础“软技能”。

二、通识运营

我们计划从事一门职业之前，最起码需要掌握一些基本的门道、感性认知吧。在笔者看来，对于运营，最起码要掌握：

对运营的理解（包括定义、知识体系）

运营工作的边界、模式

协作部门

有关运营的概念，笔者个人是这么理解的：通过对运营资源（人力、资金、渠道）的最优化配置、运作，持续提升产品与用户的亲密度。（简单来说就是通过各种手段让用户与产品的关系从陌生人变成天天约见的好基友，基友越多越好）。

下表是笔者自己搭建的基础运营知识体系索引，诸位可通过书籍、搜索网络资源自行学习及扩充。顺带一提，搜索信息的能力本身也是运营的一项“基本功”。

说明一下，上表中所提到的仅仅是运营的基本入门知识，若要深入研究运营，这些知识还远远不足。

看了这些内容，是否突然意识到运营没那么“低门槛”又或者觉得“运营好难”了？其实这是件好事，一份毫无门槛、没有深度的岗职是不会有很大的前景与价值的。

当然，作为以“找一份运营工作”为目标而言，无需对上述内容均学习的非常透彻、精通，只需要有初步的感性认识、能明白是怎么回事即可（例如上面提到的学科若要精通每一科至少需要几年，这是不切实际的）。笔者一直认为，最好的掌握一门知识，还是得重视实践，从实践中获取完善。

运营工作属于典型的“目标驱动型”工作，这一点上很类似传统行业销售的工作，其工作的最终成果，无论是产品的新增用户数、活跃用户数还是其他内容类指标，都是最容易量化的。这些都意味着运营人需要有强烈的“主动”、“结果导向”、“争取资源”、“组织协调”的意识。

运营工作中会产生协作关系的企业员工主要包括两类人员，一部分属于产品“内部”的人员，主要包括产品经理、技术研发、设计等，另一部分则属于产品“外部”的人员，例如公关、品牌、商务等等。从打交道的人员之多，也侧面反映出运营在互联网企业中的中枢地位。

三、获取运营经验

李少加建议，“实践环节”与上述的“体系化学习”完全可以并行开展，脱产学习的效率其实并不高。

谈到“实践”，相信读者朋友看到此处可能会有点困惑了：我还没找到运营工作，又怎么获取运营经验呢？

真的是这样么？运营工作的实质是维系产品与用户的关系，换句话说，要获取运营经验，我们只需要找到可供我们运作的“产品”即可，然后通过各种互联网的方式进行产品运作，这就是获取运营经验的切入口。

有些朋友可能又会说，哎，我不会开发APP，也没有朋友给我整个APP出来，哪里来的产品？

事实上，由于刻板印象的心理作用，不少人先入为主的将APP与“互联网产品”视为对等概念了。然而这个理解是狭隘且偏颇的，事实上，产品的概念远不仅仅是APP，非常多的东西都可以是产品：

你在淘宝开一家店，你这家店就是一个“提供某商品销售服务”的产品； 你英语好，能为学生做英语家教，那么你本人也是个“提供英语培训服务”的产品； 你善于搜集整编人们乐意学习的干货内容，并在公众号上推文，那么你的公众号就是个“提供干货内容服务”的产品； 你在某些专业领域上具有较深的沉淀，那么你在知乎上开个账号，专门回头这类问题，并不断提升这个账号的关注人数，得赞数等，那么你这个号也是个“提供某领域专业答疑”的产品。

是的，一旦我们放开对产品的狭隘认知，就能够轻松的找到获取运营经验的切入口。有了产品，运营经验不就水到渠成了？

随着你对“产品”的包装、在互联网各种社交媒体的曝光、持续影响着潜在用户，吸引潜在用户关注、与用户互动……这整个过程就是你的“运营经验”了。

目前，业界对新媒体运营能力的认可度较高，新媒体运营岗位的需求量也较大，外加运作一个微信公众号几乎可以零资金成本，笔者建议诸位朋友大可将“开启个人公众号”作为运营练手的起点。

运作公众号的整体思路如下：

选定一个你擅长的内容领域（做你擅长的能事半功倍） 申请个人公众号：命名、简介、制作内容 找准这个领域的目标人群 分析他们在线上的用户密度 在用户密度高的地方持续进行内容曝光，并引流至你的公众号 结合每篇文章的阅读、分享、收藏等数据持续优化公众号内容、交互 同时不断地参考“运营业界的优秀方法”测探更高效的运营策略

相信不用多久，你的公众号订阅用户数，阅读数就能小有所成。而这一系列的努力本身就是实实在在的运营经验，应对互联网公司运营岗的基本工作是没有什么大碍了。

这些“运营工作”都可以直接写在你的求职简历上，相信很快，你就能接到运营面试通知。

类似的道理，你运营一个个人微博账号、知乎账号、甚至是娱乐类的（如唱吧）的个人账号等，不要束缚自己的思路，只要内容较为聚焦，能吸引到较多的关注，都可以作为“运营经验”。

四、面试筹备

关于何时开始进入更新简历、筹备面试的环节，笔者的建议是“别太早，但也别太晚。”

这可不是一句废话，如果更新简历时间太早，若频繁地接到面试邀请，不仅会因为“尚未成熟”而错失机会，更重要的是会极大干扰你实践基础运营的专注度，延长时间截点。

那么，什么时候才算是准备就绪，可以进入面试筹备环节了呢？

笔者认为，一个最好的标志是——你开始发自内心领悟到互联网运营的道道，对一些互联网书籍谈的观点能够开始有所触动时。

达到这个层面，意味着你已经初步具有互联网思维、意识，能够与互联网同行较好的理解、沟通、共事了。同时在面试环节也能够初步说出自己的心得体会，极大增加面试通过率。

最后，在着手筹备运营面试的环节，我们再次将目光聚焦于前面提到的招聘单位的三个要求：“愿做事”、“会做事”、“做成事”， 若能用心进行“运营体系化学习”、“运营实践”，我相信“会做事”、“能成事”基本上没大问题了。

倒是 “愿做事”，笔者想要多说两句。

有些读者可能会在想，“愿做事”不就态度问题嘛，面试的时候表表决心不就行了。可是用人单位，尤其是靠谱的用人单位，往往是抱着宁缺毋滥的心态招聘，不可能会如此感性的被你的“如簧巧舌”给打动。

笔者曾经面试过大量的运营人，感触很深的一点是，不是我们用人方不愿意给没经验的准新人机会，而是大部分准新人确实充满“不确定性”。

当我问及一些候选人为何投身运营时，他们的答复居然是：“运营简单”、“没有专业门槛”、或者说“运营好玩”、“工作压力小”、“收入前景不错”……诸如此类不靠谱的答复。这让人很难相信抱着此类心态的候选人，当需要他完成繁琐细腻的运营操作型事项时，他能坚持多久。

那么，你应当如何证明你“愿意”做运营呢？

李少加认为一个好的答案应当是：你用心投入时间体系化的学习了运营，对这份工作的优缺点都有初步的感触，然后依然选择运营作为职业生涯的起点。唯有此，才能在心态层面让打动面试官。

这也是为何笔者认为你需要对运营工作有了自己的心得体悟后再准备面试的原因之一。

作者：李少加

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转载请注明: 爱运营 2016年07月12日 于 网站运营 发表