有哪些能力是月薪过万的运营人所要具备的？

在我们的认知中，运营一般都是比产品经理、程序员甚至比设计师的工资低得多的。现在很多小伙伴进入运营行业，几乎都是从新媒体运营开始，实习工资是多少呢？1500-2500不等，有些大企业甚至打着品牌的名头，只是给实习生一些补贴就了事，这个补贴多则1000，少则几百。所以，刚进入运营这个行业的小伙伴的工资是低得可怜。而这也阻挡不了越来越多的大学生想做运营的向往，很大程度上是因为运营的门槛低，不像产品经理、程序员要有一技傍身才能进入。所以运营才会成为很多大学生毕业后首选的岗位。

有一次，在我的群里，有位小伙伴聊着聊着开始了诉苦模式，就说当年自己多么苦逼，实习工资低得可怜，然后他问现在大家的工资都到哪个水平？绝大多数人都是毕业1-2年的，工资也只不过在4000-6000的水平（这是平均水平，在北京上海的可能就不止这个价格）。就总体而言，运营岗位的工资水平那是相当地低廉了。

而我们又反过来看了，为什么有些运营人出来不久，就能实现月薪过万甚至过十万呢？他们很多都不是拿着死工资，而死在外面赚外快获得更多的收入。后来我总结了一下，包括我自己也是在去年一段时间忙的比较不亦乐乎，所以近段时间就稍微做了一下总结。与其说总结为什么牛人能够月薪过万，倒不如说是作为一个运营人，具备这些能力才有可能在这个领域立足，路越走越顺。

能写

我觉得第一个能力是“能写”。能写为什么这么重要呢？大家可以看看，在目前的运营领域里，凡是比较大咖点的运营人，哪个不是能写点东西的：少加、张亮、叙爷。他们在运营领域都是有一定经验的人，但是为什么他们能够被大家所熟知呢？就是因为他们能将他们的知识进行输出，供大家消费，所以我们才觉得他牛逼。

同样的，如果你作为一个产品运营，在宣传你们的产品的时候，如果你不能写点东西，那就有点不像话了。最起码你能用文字描述你的产品是个什么东西？作用是什么吧？能写还只是停留在可以写的阶段，作为运营人，很多时候你的写作能力经常会受到用户的考验、还有同行竞品的考验，所以你的文字需要别出心裁，才能吸引用户的注意啊。

那写，我们能够写什么呢？我觉得做产品运营的，你需要会写两样东西：一个是文章，第二个是文案。现在的文章动不动就是10万+，而现在的10万+已经不能衡量一篇文章的是否为爆文了，因为已经上升到百万+，甚至千万+了，所以你需要的能力就是更会写。这个会写，包含你需要对用户的特性有很明显的了解，以及对产品了然于心。最为重要的是，你要对人性的洞察需要更加深刻，只有了解人性的弱点，写出来的东西才能揪心，只有揪心才能揪住用户的心，进而为你转发。

第二个就是会写文案，做运营时刻与文案打交道，小到APP的焦点图banner，大到付费投放广告的落地页文案，你都需要去涉猎到。之前我也是写过几篇关于如何写好文案的文案，也讲到了文案对于用户来说，是他了解你们产品最直观的印象，文案写得好不好，将会直接影响用户会不会关注你的一大重点。而写文案很考究一个运营人的基本功，如果你不会文案，你很难在岗位当中能够有自己的见地。

比如你是运营负责人，如果一个专门负责文案的小伙伴在写完一个产品的介绍文案之后，如果你本身的文字功底不深，文案小伙伴叫你看看这句文案如何？你都不知道到底行不行，如果只是凭感觉去判断的话，很容易就会陷入文案自嗨的节奏，所以你还得要有文案的功底。

能推广

第二个能力就是推广的能力。推广是跟运营人息息相关的工作，如果你只是做一些内部维护的运营工作，可能你的思维还是停留在表面的工作，而一般的推广逻辑得和产品属性、目标人群、整体运营工作搭配起来，才有可能制定除相应的推广计划。而我觉得推广能力跟一个运营人的资源整合能力、联想能力以及洞察力的三者结合才能呈现一个比较好的结果。

资源整合能力

资源整理能力说的是什么呢？举个简单的例子：上海有一个连锁店客户，他非常擅长资源整合：他经常出资同时收购2-3家生意不是很好的店，收购后转让掉其中两家（有时转让会赔钱），保留一家地理位置最好的，然后把其他两家店的员工合并到这家店来，这样员工就不缺了；再把那两家店的会员顾客集中到这家店来消费，然后顾客也不缺了。如果当初被他收购的那三家店懂得一起合作而不是自相残杀……。再说多一个例子：假如当初你和你的竞争对手联合起来，成立一家公司，你负责技术，他负责管理。那么你省下3年的时间来研究管理，他省下3年的时间来研究技术。你们一合作管理和技术都有了，再找一个营销比较擅长的老板来合作，那么技术，管理，营销全部都有了。

这就是一个资源整合的能力，说到底就是资源互换，互惠互利，而不是把自己的眼光只是局限在自己的圈子里，应该把自己的眼光放得更宽。比如我们在做推广的时候，经常就是需要低成本获得较大地回报，所以如果你的眼光只是看到一个低成本不能成就什么大事，那么你的活动推广效果就不会好到哪里去？所以你的资源整合能力就要体现出来，比如现在很多人的APP推广需要借助换量合作，还有现在很多线下活动需要很多媒体资源支持，而这时候主办方就可以在现场露出品牌logo，而各个渠道就要宣传这场活动，还有更加深层次的一些合作，比如商品的赞助、流量的合作等等。

联想能力

在这个时代，不要试图发明轮子，不是说压制自己的创新能力，而是应该站在竞品身上看得更远。做推广的小伙伴都知道，一个全新的推广形式是多么珍贵，因为我们都一直在遵循前人留下来的经验在做事，如果真要创新，也只是在啊做一些微创新的东西，这个微创新其实就是我们运营人的联想能力。有时我们看似没有什么联系的东西，可以把凑在一起，成为一件全新的东西。

比如，拍卖会在我们的印象里一般都是很多老板坐在会议现场，主持人一边叫喊着谁睡举牌，多少钱一次，二次三次成交的场景。但是淘宝和崔永元合作了一场活动叫做拍卖崔永元的时间，只要你出的价格比较高，就有机会和崔永元畅聊一小时，同时还可以参观他的电影传奇博物馆。你说这个淘宝拍卖大咖时间是一个创新形式吗？可以说是也可以说不是。因为拍卖会本身就是一个已存在的场景，这次淘宝只不过将它搬到线上，而拍卖的物品也有静态的东西变为大咖的时间。这就是一个微创新，将两者看似没有联系的东西联系在一起，成了一个比较有噱头的拍卖会，所以这个活动就是成功的。

那这个联系能力如何去训练呢？其实这个联系能力除了我们日常的多去实践接触会有一定套路，而这个联想本身就是有一定套路的。比如我们可以把联想分为相关联想、相似联想、对比联想、因果联想等四种。

相关联想，是指联想材料之间有相关关系，如提到“家具”，就可以联想到木材、油漆、家具厂、家具店、家庭居室设计等等。借代就是一种运用相关联想的修辞手法。 相似联想，是指联想材料之间有相似关系，如，“微风过处，送来缕缕清香，仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”，荷塘中淡淡的荷香与远处高楼上渺茫的歌声十分相似，都是时有时无，若有若无。比喻和比拟，以及象征手法就是运用相似联想。 对比联想，就是联想材料之间形成了对比关系，如托尔斯泰墓的朴素和拿破仑、歌德、莎士比亚墓的奢华形成了对比。 因果联想，就是联想材料之间有因果关系，如，从全球气候的异常，想到温室气体的排放。

所以，我们需要微创新进行联想时，不妨可以试试上面四个途径联想。

洞察力

洞察力是什么？一句话可以解释：一叶知秋。可能有些显得过于夸张了，但这就是通过现象看本质及其背后的东西，此乃洞察力。为什么说，做推广需要很强的洞察力呢？

举个简单的例子，比如我们需要做一次活动推广，吸引用户进来参与，这时候我们就要对用户有个基本了解。这个基本了解其实就是根据对用户的一些行为习惯来判断用户的背后逻辑关系。很简单，比如我们最经常看到的电商促销活动，就是用户的逐利心理，所以我们才要在促销当中加入更多的优惠券、满减券等等。说到底，这个洞察力其实就是一个对人性的理解能力。对人性的洞察看似简单，其实很多运营人容易陷入自嗨的状态，因为很容易把自己代入，觉得自己就是一个典型的用户，而其实我们想的用户根本就没有此念头，所以在我们洞察人性的时候，更多的是要按照自己产品属性以及对人类七宗罪去解释。因为人类做出任何举动都离不开傲慢、妒忌、暴怒、懒惰、贪婪、贪食及色欲，所以你的推广形式当中，最好能围绕此需求去做对应产品推广需求。

承受压力

第三个能力就是一个承受压力的能力。承受压力不是所有人天生就有的能力，而更多是通过后天起训练的，比如很多销售员就比一般人的心理承受能力都要好，因为他们所处的环境都是比较复杂，比如来自客人的无视等，这些都能够对心理素质起到一定积极锻炼的作用。而作为运营人，压力来自哪里呢？

KPI

运营人的工作不像产品经理、测试工程师的工作不好量化，相反，运营人每天都面对的数据：pv、uv、评论数、新增用户、日活用户等等，所以我们在做运营工作的时候，往往都伴随着一些数据指标的实现，而这些指标都是清晰可见。

运营人的最终工作也是奔着这些指标去的，只要在月尾，指标还没实现，压力就会变得异常大。于是乎，最近就有很多小伙伴提出是否可以不要KPI，但是有些小伙伴就指出，没有KPI的运营就是没有方向的运营，终日惶恐。

其实，我之前也写过一篇关于KPI的文章，我在文章提到说工具没有对错，也没有情感、价值观，真正是工具产生生命的是我们的人类，如果你赋予这款工具是正义的，那么它给你带来的就是好的，如果你赋予这款工具是邪恶的，那么它就是会给人们带来祸害的。

所以，KPI作为一个衡量我们工作质量的工具，我们能够做的不是剔除它。毕竟它对我们的工作起到一定引导作用，而是选择适合衡量我们工作的指标，这样才能发挥最大的作用。同时，作为运营人，如果连这点压力都背负不了，我觉得是一个比较脆弱的人，因为不管在什么岗位，来自KPI的压力是一直都存在的，如果你有能力，够认真去做一件事情，是不会存在说KPI给你带来压力一说的。

运营的事情杂而多

运营人的第二个压力是来自于运营的事无巨细。运营的工作有多杂且多，我就不在这里赘述了。但是很多人却因为这些事情比较多且杂，很容易迷失自我，且在公司觉得得不到太多的重视，从而产生一定的心理压力。而在这里我要给出的建议就是不怕接触各种各样的任务工作，甚至叫你去搬搬抬抬，不是说你一辈子都要做这些事情，而是有个过程。这个过程是每个小白进阶为资深都需要经历的过程，现在你可以看到绝大多数能够成为运营导师的大牛都是可以对自己刚做运营所遇到的坑吹够三天三夜。所以这是一个过程，只要经历才算是完美的运营人生，如果连这关都过不了，你永远都只能是打杂的。

如果你已经具备能写、能做推广以及有着极强的心理承受能力。我觉得你在运营的道路上会越走越宽，久而久之，你会对运营这个工作打通任督二脉，进阶为高级运营。

#专栏作家#

艺林小宇，微信公众号：cs-jy8，人人都是产品经理专栏作家。运营总监，独立媒体人，喜欢用白话文讲述移动互联网时事热点，专注于产品运营、策划、BD合作等领域。