运营的职业规划和职业定位是什么？

许久以来，运营同学们的“择业”问题往往也是一个大难题，基本上去了创业公司容易被坑，去了大公司又怕变成一个纯螺丝钉没什么存在感，一个擅长逻辑和策略的同学去干了用户互动和维系的事情，可能容易手忙脚乱，惹得用户一阵不爽，而一个天生喜欢跟用户打交道的同学要是不慎去做了B端用户的运营，可能又会憋屈压抑，难受得要死。那么运营有那么多不同方向，每个方向下的运营具备的能力也并不相同，到底该如何选择适合自己的职位？以下我们就针对运营类别看看每个方向的运营都需要哪些技能，由此可以大概判断自己适合什么方向的运营。

如果按照所从事负责的工作内容性质来划分，互联网行业的运营从业者基本可以被分成这么几类—

1. 内容生产、维护型的运营

这类岗位，主要的工作内容可能是某个内容板块的维护或特定内容的生产，基本上现在大量的新媒体运营都可以归到此类中去。

这类岗位的核心能力是要对内容敏感，对于什么样的内容容易引发点击，什么样的内容容易带来传播可以拥有八九不离十的判断，熟悉各种内容发布&内容传播渠道，并且自己至少具备可以做出70分以上内容的能力。

倒推回来的话，一个好的内容型运营应该是具备这样一些特征：喜欢看书，喜欢混迹各类内容社区，喜欢在各种社区上发表言论和内容并能够通过内容引发与其他用户间的较强互动，文字功底比较扎实，喜欢各种思考琢磨，且一定要想得深，诸如人生人性这类的问题最好没少琢磨过，琢磨过后还能把自己的思考清晰表达出来则最佳。

2. 创意策划、创意营销型的运营

这类岗位，主要会涉及的工作内容可能是策划一些活动、事件、小游戏或H5的策划执行等，但策划的同时不仅要考虑需要让用户喜欢玩，往往还要能够拉动实际的运营指标增长。

这类岗位的核心能力基本就是创意策划能力，同时要懂传播，熟悉传统媒体的传播逻辑&传播路径，以及社会化媒体中的传播逻辑&传播路径，同时还要熟悉各种常见的线上线下活动形式以及载体（比如同一个活动，在PC端实现和在H5端实现，展现形式可能差很远）。倒推回来，一个好的创意营销型运营应该具备如下特征：爱玩，脑洞大，对于新鲜事物敏感，熟悉各种热点事件，往往属于那种有啥新东西出现一定不会错过的人，大量混迹各种线上社区，组织张罗能力比较强，至少张罗过一两次有点意思的活动，至少有一两项发烧级、能玩出点名堂来的兴趣爱好，对于各种经典的文案、营销案例会下意识去观察和学习分析。

3. 渠道推广型的运营

这类岗位，主要涉及的工作内容就是推广，可能会花钱也可能没钱，但无论如何，最后的结果是唯一评价标准。

该类岗位的核心能力是对于各种推广渠道、推广手段的熟悉度和关系亲近程度，以及极强的执行力。

举例，同样做应用商店推广，别人手里只有30%的应用商店渠道，但你手中可以对于80%以上的渠道了如指掌，且你清晰地知道每个渠道下有哪些推广资源可以用，成本大概是多少，来的用户大体都是什么类型的等等，这就是差距所在。

说到特质，一个好的渠道推广型运营往往是强结果导向型的，拥有极强执行力，能够一个人泰然自若的应对N多琐碎的事情，ta也应该对于各类渠道推广方式都有所了解和熟悉，即便不太了解的推广方式，也应该基本可以在2-3小时内完全搞清楚其逻辑。另外这类运营也往往需要擅长与人打交道，能够短时间内混入一类渠道的推广圈中，当自己缺乏资源时，能够通过主动寻找、求人介绍推荐等各种方式找到匹配的资源。

4. 用户互动&维系型的运营

这类岗位，往往涉及到的工作是面向某一类或某几类用户的维护。往往关注的是对应类型用户的活跃度。

该类岗位的基础能力是比较优秀的沟通能力，善于在线上把事情讲清楚，能说服别人及赢得别人的信任，而核心能力则可能是一种“能够很快在线上让别人喜欢你”的能力，再外加上一些比较强的组织张罗能力。

一个优秀的用户互动&维系型的运营，往往自己泡网的时间很长，熟悉各种线上社区和最新热点事件，且在各种群组、社区、论坛中的存在感往往不弱，具备能够成为一个小圈子中心人物的特质。此外，这类运营往往不能太死板，应该是很擅长调戏与被调戏的。

5. 销售型的运营

这类运营，往往涉及的工作就是某些特定用户与合作方的拓展了（典型如各类O2O公司的线下商家拓展）。因而，该岗位的核心能力可能就是销售能力。

优秀的销售型运营，毫无疑问也是强结果导向的，擅长迅速建立关系并取得信任，并熟悉各种商务合作谈判要点和流程。到了后期，这种核心能力可能还会进一步演变发展为资源整合（俗称“做局”）的能力，即是否可以通过一系列设计卷入更多的优质合作资源一起完成某个事件或项目，并最终令所有人受益。

6. 强执行、项目推动型的运营

这类运营，往往涉及的工作内容可能是一些常规性、推动执行类的工作（比如站内内容的审核、打标签，站内课程文案的批量更新，某个产品模块如问答的上线推动等）。

该类运营往往涉及到的工作是比较杂的，所以其核心能力很可能是执行力以及事务管理、项目管理的能力。

优秀的执行类运营一定是执行力超强、且工作非常有条理的人，他们往往有着雷厉风行的行动力，同时也往往善于使用各类表格、工具等来辅助管理自己的各项事务，你可能经常会在他们的机器上看到各种精细牛逼的工作表格。

7. 策略型的运营

策略型的运营主要工作往往是根据产品当前所处的阶段和面临的问题，去有针对性地制定某些策略（比如滴滴出行在某个地理区域内的派单策略），并推动落地后持续监测数据，实现用户价值最大化。

该类运营的核心能力，基本就是数据分析&挖掘能力，以及超强的逻辑思维+大局观。

优秀的策略型运营一定有着清晰、强大的逻辑，说话和表达都有十分清晰的条理，并且他们也往往对数据非常敏感，你可能经常会在他们电脑上看到各类数据分析与比对。

当然，行业里有大量的运营，往往所重点负责的工作，是以上这些分支中的多个。但，在职业生涯早期的时候，你更需要做的，一定是在上述这些方向分支上找准一个，先好好修炼到自己可以在该领域出类拔萃才是正道。

希望每个运营人在职业发展初期能找准适合你自己的运营方向，并逐步锻炼出自己的运营竞争力。想了解更多关于产品&运营内容，请关注三节课（微信公众号ID: sanjieke01),一所互联网人的在线大学。

作者：三节课

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