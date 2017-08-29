运营入职 | 你真的打算进入BAT么？

在任何时候，我都希望人能用一个新的词来要求自己：全栈。

新一轮招聘的枪声已经全面打响。

但我们真能拿到BAT的offer么？

此文，为你们准备了BAT的岗位真实JD。

官网的JD，一直是为外行之人准备的。

在分工明确的大企业内部，所有职能都有自己的细分。细分都最后，你的工作模块会不出意外地小。

但仅仅只是这样么？

运营按照工作内容的不同被划分为各种职位，包括：内容运营、数据运营、活动运营、用户运营。甚至会更加拆分为细化的产品功能运营、渠道运营、市场运营、会员运营、社区运营、付费运营、商家运营等。

通过真实的招聘需求，我们可以直接了解这些岗位分别需要做什么。

相信各位小伙伴看运营JD已经不下三十，但这样是绝对不够的。

千万不要因 JD 框住了自己。

在竞争加剧的今天，任何一个新人想要获得突破，一定需要用更高的要求来审视自己。

我知道大部分人看了很多小白的JD，所以我知道你们真正需要的是什么。

环顾四周准备秋招的新人，他们看着各类求职公众号的套路，刷着一篇篇的面经，希望找到合适的内推人，希望补足自己的套路，希望满足面试官的胃口，想尽各种办法对自己的简历进行包装。

但如果仅仅靠这些东西就能说服BAT面试官的话……

作为一个面试官，我知道我需要什么样的候选人。

所以在今天所有案例中，用的都是经理级的招聘需求。

在很多小白所看的所有JD中，经理级的数量可能是0。

下面我们来看看全新的JD。

内容运营



在说内容运营之前，我们不禁要问自己一个问题：什么样的产品能长时间黏住用户？

当基于产品功能的竞争告一段落时，业界的关注重点很多都放在了内容之上。

“内容”被誉为是下一个互联网入口，这就是今日头条热门得如日中天的原因，用户正在把大量的时间花费在内容消费上，也因此掀起了“付费内容”的大潮。

内容运营的职责，就是在产品内为用户提供优质的内容，要么是自己生产的增量内容（知乎），要么是聚合了其他各个地方的存量内容（今日头条）。

通过合理的机制、完善的数据体系、先进的技术算法，把用户想要看的内容做得更优质，呈现在目标群体眼前。

基础一点的内容工作，可能是如何撰写一篇文章，如何写好一个吸引人的标题，如何写出精彩的海报文案等等。

而更高阶的工作，是制定合理的运营规则。

一方面需要保证优质内容源源不断产生，另外一方面保证这些优质内容被推荐到对它感兴趣的用户眼前。

这并不是一项简单的工作，涉及到大量的商务、技术、财务、品牌等工作。



下面是第一则内容运营经理的招聘需求，核心字眼：规划、合作、数据、协调。

内容运营经理

工作职责：

负责平台内各类内容运营规划，制定阶段性内容内外部合作策略。合作平台包括天天快报，看点，看一看，QQ浏览器信息流等；

负责合作产品/能力以及活动的策划，运营，上线；并通过数据效果分析优化相关方案；

强目标导向，负责完成平台内容浏览量等数据指标；

负责协调各合作团队的沟通和协作，推动跨团队项目的实施。

工作要求：

有独立负责过内容型产品运营经验者优先；

数字敏感，具备优秀的数据分析能力，思维逻辑清晰，良好的自我学习及驱动力，责任心强，有创造性；

出色的沟通协调能力，执行推动能力强，具备较强的抗压能力。

我需要一个内容规则建立者，而不仅仅是内容的执行者。

数据运营



互联网服务之所以能以摧枯拉朽的方式“侵入”到人们生活的方方面面，是因为它让信息高速无障碍流通，极大地提高了人类生产力，而“数据”就是互联网的核心要素之一，它是虚拟世界最客观的反映。



数据可以告诉我们，整体而言，哪些东西更受欢迎，哪个环节我们需要安排改进。精确地掌握了数据，我们可以做到运筹帷幄之中。

数据运营的职责，就是把产品服务的运作，用数据体现出来。下面是数据运营的招聘需求，它的工作包括：提出数据采集需求，对数据分析得出结果，从数据中发现问题和机会。

数据运营经理

岗位职责：

负责数据的提取、处理及分析工作，负责运营数据需求整理与跟进，定期输出分析报告报告；

通过数据分析结果，提供用户增长、用户活跃和营收增长等业务发展建议，为运营决策提供数据支持，并参与方案执行；

针对运营问题进行深度诊断，发现业务运营问题，辅助制定运营策略，提升运营效率；

挖掘数据背后的市场方向、规律、短板，为业务提供决策依据。

任职要求：

数据分析、数据挖掘相关工作经验优先；

具有较强的数据分析能力和严密的逻辑思维，擅于通过数据分析发现业务规律；

精通excel（数据透视表、各种常用公式），熟悉SQL，具有相关工作经验；

具备较强的抗压能力及自主学习能力，乐于接受挑战，保密意识强。

我需要一个能拿得出模型的人。而不是简单的我会数据分析，我有数据思维。

活动运营



活动是最能体现“运营”的存在感，它通过人工干预来影响用户的一些行为，达到企业想要的目标。在做“活动运营”时，常用的一个经典模型是AARRR模型，即：Acquisition（获取）、Activation（激活）、Retention（留存）、Revenue（收入）、Refer（推荐）。

在产品运营的各个阶段，活动可能是化腐朽为神奇的一个措施。它帮助我们获得更多用户、大幅度提高活跃度、获得更多的收入等，因此很多运营的工作都离不开“搞一个活动”。

活动运营经理

工作职责：

针对在线教育行业用户特征，制定运营活动策略并最终跟进执行完成；

依教育行业特有事件点，策划大型促销和事件型营销活动，提升交易额和行业影响力；

挖掘分析平台数据，能结合在线教育行业特征和平台方向，发起不同项目和有效的运营活动。



工作要求：

互联网活动运营策划经验；

优秀的执行力，有资源整合、组织策划、人际沟通和应变能力；

良好的快速学习能力、创新意识，以及对互联网营销新趋势的捕捉和实践能力；

具备团队管理能力，对于横纵交叉业务能有清晰的理解和合理的分工，并能够做好内外协作；

具备大型电商平台活动运营经验优先考虑。

我需要一个不仅仅只是做活动的人。

用户运营



抢占用户，抢夺流量，是互联网竞争一直以来的常态。宏观一点来说，用户运营的职责是让用户选择自家产品，并且保持着长久的关系，让用户获得想要的东西，让企业获得经营的收益。

下面是一则用户运营经理的招聘需求，我们可以发现其中的关键字：新/老用户、活跃度、忠臣度、口碑、影响力，这就是用户运营的常态。

用户运营经理

工作职责：

总体规划企鹅辅导客户端的用户运营策略和方向，制定计划，推动计划执行并最终达成目标；

维护和发展新/老用户群体，带动活跃度和提升产品忠诚度；

负责口碑营销，包括但不限于论坛、社交软件等推广方式，有效提升用户对产品的认知，塑造产品影响力，包装经典案例。

工作要求：

拥有长线运营规划能力，从多个维度打透用户痛点、促成付费用户基数增长；

认真负责，抗压性强，思路清晰，沟通能力强，做事有韧性；

具有较强的同理心和洞察力，能快速熟悉某个特定群体；

拥有付费型产品运营经验者优先，有教育类、大型社区产品的运营经验更佳。

我需要你理解，为什么是这样的用户运营。

写给新人



除了上面这几个大的运营分类，每家公司或每个产品都会根据自身的业务需求划分出更加细分的运营职位。

在工作之后，尤为如此。

站在企业的角度，精细化的分工能保证整体效率的提高，每一个环节的产出组合最终能形成一个相对有效的循环。

但站在个人成长角度而言，精细化的分工可不是一个好的东西，它让人变成流水线上的一员，日复一日做着重复的工作，因此也很难获得突破。

所以，要想获得更好的成长，必须在做好自己工作的前提下，尽量多地去涉及其他领域的工作，完善自身的工作技能。（而这一切都基于自觉）

在任何时候，我都希望运营人能用一个新的词来要求自己：全栈。

“全栈”一词，最早用于技术领域，“全栈工程师”表示掌握各项技术的工程师，能够以一人之力开发出一个完整可用的产品。

而全栈运营，意味着你必须尽可能多地掌握整套IT人的思维和武器，除了传统的内容运营、数据运营、活动运营、用户运营外，你还必须懂得商务的逻辑、市场的逻辑，以及产品的逻辑。

在此基础构建之后，你甚至需要将设计师所运用的工具掌握一二，将工程师所使用的语音掌握一二，将数据分析师所用的模型掌握一二……

只有这样，你才能在任何一条流水线上胜出。

进入BAT后，因为体量规模的巨大化，你的最直接工作可能就是一个很小模块。

但你一定也能想到，我们并不需要一个格局仅仅局限在小模块上的人。

但如果你只去想这个模块的话，你是进不了BAT的；如果你有幸在套路上胜出，你之后的日子会非常难。

今天我所用的岗位JD案例，全都是经理级的要求。这也是我认为一个面试者理应对自己所做出的要求。

我希望任何一个新人都能用经理级的要求去匹配自己，而不是将结果交给运气。

作者：LJ

来源：腾讯课堂产品学院