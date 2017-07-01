运营之道：不懂运营，才是真正的运营

今天来聊10块钱的运营思维，顺便聊点运营技巧。

1. 运营之道

盛大有两句名言，一句是桥哥说的，一句是传奇的彭程说的。

桥哥说：「不懂运营，才是真正的运营。」 彭程说：「千变万化，存乎一心。」

这两句其实都是围绕运营思维在转。

第一句话，其实在多年后，豆瓣的张小北说过类似的话，他说豆瓣社区从不做刻意的运营，运营的所有动作都应该由产品来实现。

张小北的这句话在知乎曾经引起广泛的讨论。

但其实，如果你做运营够久，你就会发现，张小北说的并没什么大问题。

产品和运营天生就是一体的，刻意的割裂本来就是不可取的。他们都是为了业务服务的，所以，谁离业务更近，更有价值，谁就应该更具有话语权。

第二句，其实虽然后来没听人在其他场合提到过，但这句话却会在运营实战中直接碰到。

最典型的就是活动运营从策划开发到系统支撑的过程。

而这也是很多人误解，运营需要更多的想象力的源点。

对于我这种老鸟，掌上生活转盘抽积分和随机开箱子都一样，都是通过算法或抽奖后台实现的标准抽奖活动，他们都可以通过同一种逻辑实现。

只是外沿的包装去改改即可。

而内核是永远不变的：让用户爽，让用户掏钱。

目的从未改变，改变的未有表面的那一层。

所以，运营思维其实要做的是解决浮于表面而不深入内核的错误倾向。

2. 思维清单

运营思维其实有好多，随意摘几个：

2.1 结果导向

亮哥说过好多次，运营的屁股是坐在公司的，为了公司的业绩目标、商业模式、竞争壁垒作为工作内容。

一件事情一定要有结果，不论是好的还是坏的，当然，我们始终要为好结果而拼尽全力。

对于结果，必须是要可统计、可量化的，作为运营，应该对结果负责。

2.2 精细化

流量越来越贵，所以不要再盯着采买流量的活儿，精准用户比大流量筛选的性价比更高，当然，需要付出的工作量可能是买流量粗放打法的N倍，但对应的，转化用户的成本更低，用户生命周期也更长。

2.3 拆墙入内

有个段子，说是有两个老农，坐在一起议论皇帝吃什么。一个说，皇帝肯定是不用喝稀粥，顿顿吃干饭。另一个说，不只，不只，皇帝家里肯定有两口油锅，想吃油条就炸油条，想吃麻花就炸麻花。

你的策略和你的眼光相关，而大多数人的眼光之所以被限，是因为你的脑子里有面墙，这面墙可能是你过去经验凝结出的参照物，也可能是你臆想后的所谓的逻辑联系。

但很显然，你需要拆掉这些已有的思维定势，才能够去扭转现实。

譬如说，你看到很多游戏会跑到电信投点DNS劫持的小广告，广告里都是漂亮的小姐姐，于是似乎就得到了可观的点击量再去转化。

但是不是所有的产品走这个路数都可以成功呢？

并不是。

你会发现，能做这种策略的大多数是页游公司，点开就能玩的，而端游、手游用这种方式就很差。

那么端游、手游公司就不能使用这种策略，而要采用别的策略，而在策略选定时，又会回归到产品定位、精细化运营的模型里，循环往复。

既然今天聊到运营思维，那么我就要列一些清单了，你可以看看你具备了哪些，缺失哪些，再想办法去补足。

看到一个广告，你应该尝试会去分析广告面临的受众，渠道选择的可能原因和效果回收的情况。 看到一个活动，你应该想办法去拆解出它的目的、针对人群、预期目标、投入成本、奖品爆率模型等信息。 看到一个产品，你应该在使用完毕之后去分析他背后可能的商业价值、面对的用户群体、群体的使用场景，以及可能设置的付费点并去验证，同时提出改进点，并观察后续运营动作是否验证了改进点。 看到一列数据，你应该可以清楚的指出数据是否有波动，这种波动是否正常，可能由哪些原因带来了这些波动。 看到一篇关于运营效果的报导，你应该试图去分析它的内生逻辑是否足够支撑文章判断，在哪些点上可能没有尽到详尽调查的职责。

诸如此类。

3. 获得方式

亮哥其实过去也聊过类似话题，并且指出过一些工作方法，这些工作方法是可以帮助你去建立良好的运营思维的能力的。

随手记录你每天的工作内容，以及之前的工作内容带来的相关数据变化。 认真去了解传统 营销 使用不同的运营工具和数据工具，去寻找他们各自的优劣势，以及与自身工作的契合程度，并管理自己的工具库。 打造自己的媒体库及素材库，这个就不多做解释了。 为每一次运营动作做小结，养成习惯，这一点和第一点很类似，唯一不同是，它是基于第一点去做总结。 总结需要大胆做，并且应该讲给Leader听、讲给同事听，让他们来指出你的不足和误判，提高是会很快的。

先这样吧。

作者：张亮，微信公众号：zhangleo1983。知乎大V，互联网从业者；《从零开始做运营》作者。聊产品聊运营，偶尔深度。分享一切有益有趣的内容。





