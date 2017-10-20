教你用简单思维写出一份思路清晰的方案

一

如果问我哪一个行业最能短时间内提高职场从业者的工作方法和能力，那我首推广告业。

我认识的运营高手，也有很多有广告行业背景。

他们的思维想法，再搭配在之前行业内练就的一身非常系统的工作技能，从事运营简直是如虎添翼。

这些非常系统的工作技能包括哪些呢？

写各种各样的方案，全案；做工作流程表，排期表；提案技巧，头脑风暴技巧，谈判技巧，维护客户技巧；还有很多创意方法论，文案方法论，甚至包括开会技巧等等

他们用扎实的工作能力和技巧而体现出的工作美感，甚至让我有种想去广告业做几年，以此来好好打磨打磨自己的想法。

所以我今天写的东西，谈不上专业，仅仅是个人的一点点心得，而对于很多广告行业从业者以及一些方案大牛，我的这些内容，那简直如同小儿科一般。

所以如果您已经知道如何写得一手好方案，那就请点击右上角，做点其他有用的事情。

如果您现在的方案写的蛮水甚至是很混乱，

那不妨听我絮叨絮叨。

二

写之前再扯扯，估计每个从事互联网的人，心中暗暗都有着一颗创业梦。

我也不能说没有，但看到连政府都开始提倡大众创业，全民狂热，各种阿猫阿狗，甚至连95后都出来创业，找风投时，我顿时觉得，事情不应该发展到如此地步。

当别人狂热时，你一定要更加冷静。

我不断提醒自己。

再加上读得关于企业，商业方面的书多了，我越来越觉得：

不是任何人都适合去创业。

尽管知道自己几斤几两的我现在对创业没有任何兴趣，但没事时还是愿意去听听各种互联网创业讲座，哪怕学习不到知识，至少也能增强一下对于行业的理解。

之前听丰厚资本的合伙人吴智勇讲的一场讲座记忆犹新。

吴志勇说，作为一名VC，他的团队每天要收到几千份商业计划书，有很多商业计划书写的非常厚，他们看都不会看，直接就扔掉。还有些商业计划书，他们看了几页发现写的云山雾罩，各种绕圈子的，也会扔掉。尤其是很多计划书，上来首先要用十几页讲“大势”，从世界局势扯到互联网风云变幻，然后开始讲行业生态balalalala，三十多页了，也没看明白他到底想要讲什么，只能扔掉去看下一个。因为风投们毕竟很忙，不可能把众多的精力都浪费在这方面。

吴智勇说完这话也是表达了他的惋惜（我倒不觉得有何惋惜，连个计划书都写不好的人根本不配创业）之情。他认为这些丢掉的废纸里说不定会有好的项目，但却因为计划书太烂而失去机会简直是不该有的遗憾，所以他奉劝在场的听众，写计划书不要写太多，写那么多也没人看，短短几页，其实就能说的很明白。

他建议创业者在写计划书之前可以以自问的形式列提纲：

首先问自己第一个问题：我们是谁？

然后用第一页写自己团队的背景，资历，擅长。

接着问第二个问题：我们想做或者已经在做的是什么？

用这一页写一下自己的项目如何去做，都会用哪些手段。

再然后问自己第三个问题：我们怎么做？

用这一页写一下自己的项目如何去做，都会用哪些手段。

继续再问第四个问题：我们做的效果如何？

写一下现在项目发展了多久，发展情况如何？（项目没开始做就天真地想去拉风投都是精神病）

然后问第五个问题：我们的目标是什么？

写一下根据现在的效果，预估未来的发展情况及目标

然后问第六个问题：我们想要多少钱………

然后问第七个问题：我们要这些钱愿意出让多少的股份……

然后问第八个问题：我们拿到这些钱后打算干嘛……

简简单单，八页PPT解决，加个开头加个结尾，十页PPT，一份商业计划书完成。

他的这次讲座极其精彩，而举得这个事例，简直是改变了我之前的很多思维和想法！

原来很多复杂的事情，都可以用这种简单的思维去解决。

比如说写方案。

三

我之前写方案就像那些厚厚的商业计划书一样。

为了表明自己对于方案的深入研究和思考，以及侧面表达一下自己的工作量，我写方案不写个二十多页根本不过瘾。

甚至有时候还会扯到行业大势，竞争对手，人性内心……

写个活动方案中间绕来绕去，最后把活动的整体思路都给打断了，以至于同事们看完方案后，都不知道我到底想要做什么。

听完吴总的讲座再加上自己不断的反思以及向同事们学习取经，我开始慢慢的摸索出一套既思路清晰，又能快速出稿的写方案技巧。

四

手把手分享开始。

方案第一页

很简单，方案的标题，写的正式一点即可。时间，人物，地点，项目组标注都不可或缺。由于考虑到各位在撰写完方案并进行提交后不一定会一遍通过，可以在标题后面标记好版本号，用V1，V2来表示。

方案第二页

与别人不同，我很喜欢在这一页写一个类似于前言或者方案背景的一段话，大致介绍一下这次方案或者活动的背景及目标，以及在此憧憬一下目标，并力求同事们的支持。

是不是有点鸡汤小王子的感觉？

方案第三页

我会直接写明这次活动，活动主题，活动时间，活动形式，活动的推广平台有哪些等等，但仅仅是简要写明一下。在此只是为给领导一个总览。

方案第四页

做任何方案，一定要有目标，所以这一页，我会写这次希望达到的目标是什么？是取得下载量？还是活跃数？亦或是销售出多少产品。

方案第五页

这一页以及往后的几页，重要的是阐述如何实现目标。

而从本页开始，可根据项目，活动的大小及复杂程度是多少进行延展。简单的项目可能只需要这一页搞定，复杂的可能要多写几页，我们假设方案很简单。

那我会在这页写什么呢？

我会先画一个流程图。

我认为流程图极其重要，在画流程图的过程中你可以好好的把项目，活动流程及各串联点好好梳理一遍。

那这个流程图如何画？

我会在这页PPT里用几个图标外加几个空框搭配转折线画出。并在个别地方做出标注。

例如用户是从什么入口进入到活动页面，用线将用户和活动页面连上。

在活动页面里完成游戏之后得转发朋友圈寻求好友支持，用线将活动页面和朋友圈图标连上。

而另一边，用另一个图标代替用户的好友，并用转折线连上朋友圈图标。

……..

我会尽可能的在这一页PPT内搞定流程图，有了流程图，无论是汇报，还是讲解给同事听，条理都会很清晰。

方案第六页

列出活动或者项目的规则及细则，一般只列最主要的几点，更多琐碎的要点我不会写在PPT里，而是会列到文档中。

方案第七页

本次活动会需要或者会投入什么样的资源，此阶段也可进行延展。资源多的时候就会写好多页，资源少或者简单的话就会一页搞定。

推广资源要用图和线框标明推广资源位的位置，以及大致流量，微信公众号等资源的投入也要注明大致的阅读量等等。

也可以根据实际情况再写的详细一点，比如资源位的时间，微信推送的时间，覆盖用户群等等。

方案第八页

这一页，预估一下活动的ROI（投资回报率或者叫投入产出比）

ROI=活动预估效果/投入总额*100%

不过关于ROI这件事，我其实一直想说的是，实际的操作过程中，这个预估并不一定准。因为任何项目都会因为执行层面的各种问题，会让最终的结果大打折扣。而且现阶段，互联网行业很多公司都是猛冲猛打，哪顾得上算这个，等把ROI算好了再去做，黄瓜菜都凉了。

所以ROI这个东西还是要辩证的去看，重要是重要，但很多事情不能因为ROI低就去不做，只能通过项目过程中不断的优化，拓展资源去增高这个投入产出比。

方案第九页

我会随机而来，大部分是写各种的注意事项，少部分会写一些人员方面的安排等等。

方案第十页

Thank you……

简简单单，十页PPT搞定，我这还算是比较长的，还有很多高手往往会用不到6页就讲完一个项目，而且条理极其清晰。

当然，如果项目确实很大，比如多个活动串联；推广资源和平台特别多等等，那你也可以在其中几页进行延展，但主的架构依然不变。

就像你在做方案的时候要不断地问自己。

我想做什么？

我的目标是什么？

我想怎么做？

我需要找谁帮我一起做？

中间可能发生什么需要注意？

做这个事情的成本（ROI）是多少？

……

再复杂的事情都用这种思维去剖析，就会变得简单的多。

五

我一般喜欢在方案里先把该写的东西都写满，最后再进行美化。至于PPT如何美化，我之前说过，大家去找一些比较好的模板进行模仿，请注意，一定是要自己模仿。

多模仿几个模板，你就学会了。

切忌不要直接拿别人的模板直接往上填，更不要让一个模板贯穿你的整个职场生涯，不然你的PPT水平永远得不到进步。

总之，当你做方案的思维清晰了之后，美化的这个东西多练练就好。

但思维不清晰，再漂亮，花里胡哨的方案又有什么用呢？

结果发现我做不到，

也不需要。

因为我是甲方。