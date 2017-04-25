【用户运营】你懂不懂活动执行？

所以对于运营人员进行活动运营时，而在活动策划之后进行落实后，无论是建立活动的执行表及活动的精细化运营其实都是为了更好的帮助及指导活动在执行中更好的执行。

而活动的执行主要为成3个方面：

1.执行效率

2.执行细节

3.执行态度

执行效率的高与低会直接影响活动的准备速度、资源数量、协调速度。而执行细节及执行态度主要是影响活动在执行过程中数据的记录、数据的分析、资源的调控及执行活动的核心态度。

执行效率

一般活动策划过程中都会准备执行案，而建立活动执行案的目的就是为了大大提高所有活动协调及执行者的效率，如下图所示：

像诸如此类的执行方案主要就是为了指导各个活动相应人员进行高效执行，而可笑的是，有一些运营竟然都不知道执行方案是什么，具体怎么做，有的更甚至是做了执行方案都不按照执行，那么这样有什么执行效率可言呢？

而对于在执行效率当中的执行细节与态度本身也是提高效率的一方面，做为一名运营执行者，执行中的各项细节都需要关注且分析到，而不是当活动数据在前一天晚上有波动，三天后发现问题时在去分析，而应是在发生波动时就分析波动情况来提出建议。

本身在活动当中就会有许多的偶然性，一个活动的成功虽然不一定是执行效率或者态度的问题，但是一个活动的成功必然执行效率与态度是必不可少的。

而对于执行态度时，有些人当做是任务，有些人当做只是工作，有些人只是应付，在执行中，你所担任的角色与态度将会直接影响你的发展。

你认为是应付，那么你的工作一定都是在各种应付且对职业迷茫，你认为是任务，那么你的工作各项事情都会完成的很好且对职业有着充分的理解。

所以做为运营人，你想当那一种人？

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