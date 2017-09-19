思考｜“激励设计”：用户你过来，给你一个爱的抱抱

本文作者将介绍“激励设计”方法，教你用“糖衣炮弹”来训练你的“用户”。enjoy~

说到“激励”，就不得不提到著名的行为心理学实验——巴甫洛夫的狗。著名的心理学家巴甫洛夫用狗做了这样一个实验：每次给狗送食物以前打开红灯、响起铃声。这样经过一段时间以后，铃声一响或红灯一亮，狗就开始分泌唾液。这就是条件反射的经典实验，其背后的机制就是“激励”。

简而言之，激励就是通过奖励来鼓励采取行动。 如果你修剪草坪，我会给你20美元。 如果你的销售额达到30k，你的佣金就会上涨。 总之，做到某件事情，获得奖励。

在用户体验设计中，当用户错误的操作了某个错误，我们会以合适的反馈告知用户，比如：错误提示或者登录失败结果。然而，当用户正确的完成了某个操作后，我们却时常忘记给用户一个好的鼓励。下文将介绍“激励设计”方法，用“糖衣炮弹”来训练你的“用户”。

为什么要进行“激励”呢？

1.“训练”用户掌握使用新功能

如：新手引导

2. 引导用户进行某项特定的操作，或者重复某个操作，达到你的目标

如：点赞；签到；打卡；消息未读有小红点；

3. 强化用户的积极行为，并告知当前状态

如：使用有趣轻快的动画告知购物者选中的产品“已成功添加到购物车中”；在结帐付款的时候，通过进度跟踪器告知用户当前所处的阶段

“激励”的内容包括哪些呢？

1. 生理需要

维持人类生存所必需的需要。

如：金钱打赏；优惠券；礼品兑换；

2. 归属和爱的“激励”

包括感情、归属、被接纳、友谊等需要。交流和沟通，是人类永恒的主题。

如：评论；聊天互动；私信；

3. 尊重的“激励”

包括内在的尊重如自尊心、自主权、成就感等需要和外在的尊重如地位、认同、受重视等需要。

如：点赞；关注；订阅；置顶帖；粉丝围观

4. 自我实现的“激励”

包括个人成长、发挥个人潜能、实现个人理想的需要。

如：

为用户目标设定任务，让用户完成某项任务可获得勋章，称号等——游戏中带团作战、完成神圣任务；获得勋章；积分等级； 与其它用户进行对比竞争，唤起用户对比较的心理——某软件提示你的开机时间击败了全国多少人；排行榜 ；会员特权； 获得别人没有的东西——限时打折；稀有物品；唯一机会名额；新品预售，爆款秒杀；免费试用。

“激励”过程中要注意的事项

1. 要让用户有目的达到某种结果，并且这种结果对他有足够的价值。

如：目的明确——提前告知用户“连续签到7天可有机会获得iPhone哦”

2.“激励设计”和“积极反馈”是不同的。“积极反馈”是“激励”体系的一种。进行“积极反馈”的时候，不要用无意义的弹窗来给用户的每一步操作反馈，这样对体验是极大的干扰。

3.“激励”有时充当的角色是鼓励和提供帮助的角色。当用户进行了错误的操作时，正确的“激励”不是试图掩盖错误，而是明确指出操作错误，并提供解决方案。

4.“激励”和“惩罚”双管齐下。如果“激励”指的是——做到某件事情，获得奖励。那么“惩罚”指的就是——做到某件事情，及时止损或者不要去做某件事情，以免损失。合理运用“惩罚”能反向刺激“激励”如：错误提示；二次确认弹窗。

结论

“激励设计“的背后的鼓励机制，是用户体验的不容忽视的一点。用户与平台进行的每个操作都是体验设计的优化点。设计师应当仔细检查关键流程中的交互设计，并以“激励”的思路去优化。

作者：吕方（微信号公众号：lvfangtuotuo），百度交互设计师，负责百度糯米商户端用户体验设计。欢迎交流