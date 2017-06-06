6月5日消息，今日蚂蚁金服宣布会员体系升级，其中升级最重要的权限是“提现特权”以及“余额宝特权”。所有钻石会员将专享当日余额宝转出到卡20万额度，而其它会员仍为5万；支付宝免费提现额度更高达100万额度，其它会员仍为2万。

蚂蚁会员体系升级 钻石会员可免费提现100万元

对于蚂蚁森林用户来说，最值得期待的是，钻石会员将会拥有“蚂蚁森林能量保护罩”特权，一旦开启，在规定的天数内，你的朋友起得再早也没法“偷走”你的能量了。

蚂蚁会员负责人徐笛介绍说，蚂蚁会员的升级是应会员的实际要求而定，不想提供毫无用处的摆设，而是给会员提供更实用的定制权益。

徐笛透露，很多钻石会员有着强烈的提现要求，因为余额宝每天每人快速转出额度只有5万，免费提现额度只有2万，这对于很多人来说是不够用的。

享有“百万特权”的钻石会员，都是些什么人？数据显示，年龄在30-35之间的钻石会员人数最多；其中，男性比例略高于女性；在淘宝上，他们最爱买的种类是食品；他们所在的区域排名前三分别为：浙江省、上海市、广东省；天秤座的钻石会员最多，天蝎座紧跟其后，处女座位列第三名。网友调侃说：“以后结交朋友，首选30多岁的包邮区天秤座吃货。”

蚂蚁会员体系于2016年4月正式上线，会员等级由高到低依次为钻石会员、铂金会员、黄金会员、大众会员。

会员如何升级？以前用户的支付宝会员等级每月调整一次，每月底的排名决定了其下个月的会员等级。在新的会员体系中，用户的升级方式更加透明，只要累计积分达到相应等级门槛就能升级，会员等级有效期长达一年。提升积分的方式包括消费购物、生活缴费和金融理财，用户可以在多个业务场景获取积分。







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转载请注明: 爱运营 2017年06月06日 于 网站运营 发表