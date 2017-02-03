一，一个旗舰店需要多少名员工，职位分工？

问：文案、策划去哪里了？

答：综合现在的行业情况，实际上运营助理的职能包括了文案撰写和活动策划。

店长：店铺运营，店铺管理、客服管理、对外（活动小二对接，活动资源，外站资源。）

运营助理：活动报名，文案，活动策划执行。直通车、钻展、淘宝客、外站活动等推广。

设计：无论公司有多少名设计，一定要有一名专门对接店铺的设计。与店长和运营助理理念相和，配合默契为首选。

售前：产品介绍，客户接待。

售后：退款退货管理。评价管理。售后指数、DSR、小二介入、等。

保留部分、售前和售后人数。

售前4人，售后2人。物流专员。

1，什么情况需要物流专员？

答：自己有仓库，自己负责发货部分。需要处理发货事宜，物流系统，打单等。或者入驻了菜鸟仓。

可以选择全权外包给仓库。

但是请人。

可以省钱。

省一大笔钱。

而且，对售后也是百利而无一害。自己有物流专员对店铺评价和产品口碑的帮助不是一星半点。

2，客服人数怎么确定的？

答：实践证明的。

售前4人，售后2人。可同时满足客服的排班、调休、店铺活动接待、工作饱和（保证没人闲着）、收入。

参考数据：售前月接待人数30000、售后月接待人数3000。

这个人员安排绝对满足淡季的工作要求。

需要考虑的旺季，以双11为例：售前售后可增加人手1-2名。售前接待的空间较大，发挥较自由。售后的话，根据我的分析，一名售后月接待1500没问题。我觉得完全可以按照这个去考虑。

这是5个售前+4个售后的月接待人数：



其中售前接待为：

服务助手接待：

剩下的就是售后接待的。

人均接待：

这个小怪兽是我。（捂脸。双11我在接单，是不是很敬业。）

双11把店长、客服主管、运营助理统统拽去接单。绝对够了。

类目相关：大家电。客单价500。售前平均接待时长7分30秒。售后平均接待时长8分40秒。

客服班次：

A 早08:30 -12:00 晚19:30-00:00 （家中值班）

B 12:00-20:00

C 早09:00-12:00 晚13:30-18:00

（有没有更好的推荐。求问。）

售前：AB班调整。售后BC班调整。客服休假按照六天制调休。不够则补工资。（哦，对了，售前客服底薪比售前多。你应该知道吧？）

其他：全员C班制。电商业大小周。还用我说。

注：相关情况我觉得介绍得差不多，可以根据自己的类目，客单价，客流量等来参考具体需要的工作人员。仅供参考，仅供参考，仅供参考。

二、需要客服主管吗？总监吗？人事行政，财务部，设计部呢？

答：在只有一个店铺的情况下。（三只松鼠等超级巨无霸除外）

客服主管、总监、设计部、不需要。客服主管和总监的工作可划分给店长和运营助理。

至于人事行政，肯定是需要的。财务肯定也是需要的。到底怎么安排，还是看老板怎么想。因为这些工作和店铺不直接挂钩。

1，什么情况需要客服主管、总监？

答：店铺多，项目多。

如有超过2个以上的店铺是月接待超过30000的。如公司有超过2个以上的类目。

建议电商公司按照店铺或者项目划分团队。

客服不建议共用。（产品相同可考虑。如流量都很大，一定要分开。如，天猫、京东、苏宁、国美等。而天猫分旗舰店，专卖店，专营店，C店等。主要还是看店铺流量。）

项目不同。尤其是销售的产品不同。客服不要共用。按照项目划分团队。

这样就产生了：客服主管、总监职位。

客服主管职能：

客服管理（招聘、培训、班次调休、人员分配、KPI考核、人员培养。）

第三方对接（物流，外包仓库、第三方合作，第三方合同签署、第三方的关系处理等。）

强大的售后能力（非常重要。如，严重客诉，售后小二、物流纠纷等紧急事件。）

强大的团队协作能力（包括对下属、上司，对外。）

注：貌似项目多店铺多的公司会产生一个叫做客服经理的职位。

总监职能：

老板以下，所有人之下。（除人事总监外。）

管理能力：各部门负责人。

业务能力：对外洽谈、风投、活动小二、第三方选择。

团队协作：能服众。

注：其他的我不知道。我没做过总监。（求评论区补充。）

除此之外。

设计部：

设计部总监1人。设计3人+（建议以一个店铺一个专门对接设计安排岗位需求。）3D效果、动态图，视频制作等（建议外包。）

设计部总监职能：

工作分配、工作制度细化、工作协调（文案和策划和设计师一定会有争执，需要从中调和。）

注：抱歉我对设计部一无所知。

人事部

一个成熟的公司肯定需要人事总监一枚的。职能我不清楚。不敢妄言。

如公司人数多的话，人事总监之外，还需要一名人事主管一名。

行政一名必须有。

财务部

这个嘛，财务部一般都是机密。但是据我的了解呢，一个旗舰店，肯定需要一名财务的。对内对外的账非常多。（我会说我连对账这种工作都做了么。想省钱的老板可以把一些不涉及机密的对账交给店长和客服主管来做。）店铺多的，还需要财务总监一枚。

附送渣手画的人事架构图一张：

以上仅代表一般的电商公司架构。

三、说了那么多，我就想问，我开店到底需要几个人？

答：哦，你一个人就够了。你只要会作图，会写文案，会推广，会接待，会售后就够了。

后期店铺流量增长到一定数目后，参考第一条。

四：店铺所需要的人员按照什么计算的？

答：按照接待人数，接待时长，班次，活动，等经验得来的啊。

按照第一条中的岗位需求、店铺流量达到第一条所述的话。这样节约人力成本。

五、如遇人员变动？

答：客服无论售前还是售后如缺少一人，短时间内没太大影响，迅速补上即可。（除非集体罢工。不会吧，那是得多剥削人的公司？）

需要特别留意的是，公司真的比较大，店铺多，运营助理岗位可备用几人。如店长工作产生变动，运营助理可及时补上，避免带来影响。

客服经理/主管。

在现有客服中，培养客服组长。关键时刻可以顶上。

总监BOSS。

有变动的话。那就是老板的问题了。

无非是店长上位、或者老板请外援。

六：如何制定店铺KPI？

答：不同类目不同单价都有不同的计算方法。

以大家电为例，客单价500左右的店铺。（需核算利润）

具体的KPI换算成为钱的话，都是按照店铺销售额给出。

曾得知一家卖充电宝的售前KPI为：售前0.05% 售后0.01%-0.02%

就是某宝上类目排名很靠前的买充电宝的那家。你要不要去看看。

我家的。你猜啊猜啊猜。

一般呢，KPI是根据客单价和利润这些因素定的。据我所知呢，如女装类目是按照百分比的。也就是0.3-0.5这样子。一些客单价高的类目按照千分比来算。

而店长和客服主管以及设计部的KPI，按照万分比。0.001-0.005之间。（管理层和客服不同。拿到KPI的标准是完成月度业绩。比如说……1月份的月度计划是销售额100W。那么，需要达到才能拿。不然，还要扣钱噢。所谓的奖罚分明……呵呵，如果是我的话，不给奖金还罚我，我他妈的不干了。毕竟我辣么可爱。为什么要罚我。）

客服绩效方案（仅供参考）

还有一些很细的考核，罚款制度等。还是要根据实际情况来定。

七：怎么做售后？

答：售后比售前难多了。这可是我的杀手锏。

以后再跟你说。

不是我不想说。是实在是太多了。售后涉及的工作复杂，太多，我觉得能把售后做好的都是牛人啊。我正在努力中。

我要制定一个超牛的客服部架构。

等我变厉害了就来分享给你们。

作者：阿璃

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来源：知乎

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