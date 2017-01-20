低价策略威力大，Flipkart仍是印度“剁手党”最爱

专门从事电商市场研究的咨询机构RedSeer每年会发起4次“印度电商领导指数”问卷调查（一个季度一次），其目的就是要了解在印度消费者心中到底哪家电商才是消费者最爱。近日，RedSeer对外公布了2016年第四季度“印度电商领导指数”调查报告，结果显示，印度本土电商平台Flipkart以强大的品牌识别度（Brand Recall）和低价策略连续四个季度成为印度最受欢迎电商品牌。



印度电商领导指数由RedSeer编制但不反映电商平台的销售业绩。本次调查报告，由印度30个城市的7500名网购族参与。该调查计算各平台得分主要依据三个重要指标：品牌可信度、平台方提供的商品的价值、客户满意度。每个指标又下设分指标，比如：产品价格、折扣力度、产品种类、产品质量等，但是这些指标都不反应销售业绩。

Flipkart的总得分为97分，位列第一，与16年第三季度相同。该得分领先于竞争对手亚马逊印度（93分，位列第二）和Snapdeal（80分，位列第四）。根据RedSeer最新的调查报告，亚马逊印度的失分点主要集中在品牌识别度和售后服务体验方面。在16年第三季度，亚马逊的得分为95分，表明亚马逊印度和Flipkart的距离在第四季度有拉大趋势。此外，其他竞争对手如Snapdeal和eBay的得分也略有改善，而ShopClues的得分略低于16年第三季度，主要受到较低的客户满意度拖累。



然而，当Flipkart与亚马逊印度激烈竞争的时候，同样拥有电商业务的印度支付巨头Paytm表现却非常不俗（得分82，位列调查问卷第三，比三季度的75分提高很多）。这主要得益于，莫迪总理废除旧币后，业务突飞猛进的Paytm将市场预算提高了三倍，推出了强大的营销攻势导致人气急升。

此处不得不提及废除旧币，虽然大多数电商平台在网购者心中形象仍佳，但废除旧币后，各电商平台开始推行移动支付、拒绝现金支付（因为当时消费者手中多为旧币），这些措施打击了网购者的整体满意度，同时也打击了电商平台的业绩。

RedSeer在报告中提到：“16年三季度整个印度电商行业的用户忠诚度（Industry NPS，用于衡量客户满意度的关键指标）有所下降，这主要是因为排灯节促销季提前透支了印度网购族的消费能力和受废除旧币影响。但是，网购族的整体情绪却在12月份表现出了积极的发展势头，这主要是因为各家平台围绕着废除旧币推出了一系列应对措施，受到网购族欢迎，比如Snapdeal推出了“Cash on Delivery”活动，消费者可以在Snapdeal平台上以信用卡或者移动钱包购买货币，电商平台会有专人把人们急需的现金送上门。”

以Flipkart为例，该平台虽然得分最高成为年度最受欢迎电商，但2016年对起来说仍是艰难的一年，融资困难、估值连续降低、市场份额被亚马逊印度抢占……，每一个事情都足够让Flipkart头疼了，但在重要的排灯节促销期间Flipkart仍然以业绩第一的成绩抵挡住了亚马逊的进攻。而从排灯节后，Flipkart的业绩表现有变好趋势，似乎给2017年开了个好头。

2017年1月9日，Flipkart的联合创始人Binny Bansal在一次采访中表示：“Flipkart已经完成了业务的转型，并且巩固了公司在电子商务中的领先地位。”Flipkart在新年里任命了新的CEO，公司联合创始人Bansal则被任命了新的职务，主要帮助公司建立新的业务增长动力和为IPO做准备。新年伊始，Flipkart的表现值得期待，但是融资仍是难题，公司想以顶峰时期的150亿估值为标准融资恐怕很难。

反观竞争对手亚马逊印度可谓弹药充足，2014年7月，亚马逊的创始人兼CEO贝佐斯承诺在未来几年内在印度投资高达20亿美元。去年，贝佐斯更表示将在印度追加30亿美元投资。可以调动全球资源与Flipkart竞争的亚马逊，已经做好了长期对抗的准备。

在最近的一次采访中，亚马逊印度的负责人Amit Agarwal表示，该公司将竭尽全力占领印度电商市场。“我们在印度的旅程刚刚开始。我们对印度有一个非常长期的规划，如果我们执行得好，印度没有理由不成为我们最大的全球市场之一。为此我们将不惜一切代价。相信2017年的印度电商市场将会围绕着Flipkart和亚马逊印度两家平台的竞争再掀高潮。

作者：竺道印度互联网

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来源：知乎

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