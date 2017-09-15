六个「确认」，搞懂优惠券设计流程

整体架构分析

一、确认优惠券的类型

首先我们要区分优惠券和代金券：

1、优惠券：给持券人的某种特殊权利的优待券，可以折抵商品价值，给消费者带来了优惠。比如原价100元的商品，如果消费者有一张9折的折扣券，那么该商品的价格就是90元。

2、代金券：可以代替钱币来购买或者消费的一种消费形式，相当于货币，可以直接用来购买商品，但并不能给消费者带来优惠，消费者还是原价购买的商品。比如原价100元的商品，消费者如有代金券可等额抵扣，没有则不抵扣，但商品原价是固定不变的。

而我们常见的优惠券类型有：体验券、礼品券、折扣券、特价券、换购券等，我们要根据运营活动选择合适的优惠券类型。

在确认优惠券类型的同时，一定要注意区别每一类优惠券的形式及使用条件。

二、确认优惠券发放对象

比如，新注册用户首次登陆可领取“新人优惠券”，或者与会员等级、会员积分关联。比如，白银会员以上用户可使用、会员积分超过3000可使用等等。一般发放对象包括：

等级用户：针对某一等级的会员发放，或者会员等级达到某个等级才可领取。 新注册用户：用户注册后首次登陆即可获取XX金额的优惠券。 全部用户：所有用户均可领取，不限制等级、用户身份。

三、确认优惠券使用范围

其实使用范围一般在优惠券的使用条件中有所呈现，但使用范围更多的是阐释此优惠券是全场通用还是限制品类？是只能在某个店铺使用还是该品牌下的所有店铺都可以用？所以，确定使用范围尤其关键！常见的分类有以下几种：

全场通用：即所有商品都可使用 按照品牌使用：仅限XX品牌使用，比如某个知名品牌“周年庆”，用户通过品牌活动领取的优惠券，只能在在购买该品牌下商品时才可使用。 按照店铺使用：仅限XX店铺使用，领取的优惠券适用该店铺下的所有商品。当然我们也见过“可跨店铺”优惠券，跨店铺使用首先要满足“满减梯度”，如买100减50，，买家在跨店满减活动页面上购买商品，达到满减金额即可享受跨店满减优惠。通常情况下，跨店满减仅针对参加活动的商品。 按照品类使用：仅适用于男装或女装，即根据商品所属类目发放的优惠券。比如“男士上衣”属于“男装”这个分类。 按照单品使用：仅限XX商品使用，比如APP商城内的某一特定商品，即除了这件商品，其他商品不可用。

四、确认优惠券发放数量

这一点看似简单，其实特别重要。发放数量决定了投入与产出比，每一点都要精打细算。产品在此过程中一定要严谨认真，与运营、财务、业务等部门做好充分沟通。

在这里，讲一个故事：2014年参与过一个电商类产品，公司为了“拉新”，开始大量发放优惠券，把优惠券数量设置的很高。因为老板是传统企业出身，心里想的就是“做互联网就是要砸钱”。

结果，很多用户领取了优惠券，达到了预期效果。但是，意外发生了。

由于自然灾害原因，公司产品的原材料毁于一旦。大量用户通过活动领取了优惠券，也下载注册了APP，结果用了优惠券下完订单，迟迟收不到物流信息。

由于是新平台，即便给用户解释了，还是一片骂声。迫不得己下，APP改名。

最终结果的形成可能有很多原因，但是作为产品在此过程中应该保证整体流程的严谨，尤其是在创业公司的产品（产品设计+运营）。

五、确认优惠券发放方式

这一个版块更侧重用户层面，要根据产品实际，寻找用户喜欢的领取方式，我们常见的有：

1、系统自动发放：

用户在特定时间登陆即可获取一张优惠券

系统后台抽取部分用户直接发放到用户账户

2、用户手动领取：

发放券码兑换领取、抽奖领取等

用户直接到商品店铺、品牌分类下领取

六、确认其他相关问题

除以上几个重点版块，还要考虑：

优惠券的有效期（比如优惠券有效期至2018年1月1日） 发放的时间区间（2017年10月1日00:00–2017年10月7日23:59） 用户提醒（优惠券即将过期或者距离过期还有X天提醒用户使用）

附：部分原型截图，仅供参考，欢迎指正交流。

作者：王照宇 （微信公众号：王照宇） 原同策房产咨询股份有限公司产品经理，坐标上海。曾先后从事过教育类、电商类、房产类APP的研究设计。