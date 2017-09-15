投稿

六个「确认」，搞懂优惠券设计流程

爱运营 38秒前 电商运营 阅读 1

在整个产品发展的整个周期中，运营活动必不可少，而发放优惠券已成为运营活动的一种基本形式，而关于优惠券设计的整体流程尤为重要。接下来，笔者分享一下自己的经验，希望对大家有帮助，感谢支持！

整体架构分析

一、确认优惠券的类型

首先我们要区分优惠券和代金券：

1、优惠券：给持券人的某种特殊权利的优待券，可以折抵商品价值，给消费者带来了优惠。比如原价100元的商品，如果消费者有一张9折的折扣券，那么该商品的价格就是90元。

2、代金券：可以代替钱币来购买或者消费的一种消费形式，相当于货币，可以直接用来购买商品，但并不能给消费者带来优惠，消费者还是原价购买的商品。比如原价100元的商品，消费者如有代金券可等额抵扣，没有则不抵扣，但商品原价是固定不变的。

而我们常见的优惠券类型有：体验券、礼品券、折扣券、特价券、换购券等，我们要根据运营活动选择合适的优惠券类型。

在确认优惠券类型的同时，一定要注意区别每一类优惠券的形式及使用条件。

二、确认优惠券发放对象

比如，新注册用户首次登陆可领取“新人优惠券”，或者与会员等级、会员积分关联。比如，白银会员以上用户可使用、会员积分超过3000可使用等等。一般发放对象包括：

  1. 等级用户：针对某一等级的会员发放，或者会员等级达到某个等级才可领取。
  2. 新注册用户：用户注册后首次登陆即可获取XX金额的优惠券。
  3. 全部用户：所有用户均可领取，不限制等级、用户身份。

三、确认优惠券使用范围

其实使用范围一般在优惠券的使用条件中有所呈现，但使用范围更多的是阐释此优惠券是全场通用还是限制品类？是只能在某个店铺使用还是该品牌下的所有店铺都可以用？所以，确定使用范围尤其关键！常见的分类有以下几种：

  1. 全场通用：即所有商品都可使用
  2. 按照品牌使用：仅限XX品牌使用，比如某个知名品牌“周年庆”，用户通过品牌活动领取的优惠券，只能在在购买该品牌下商品时才可使用。
  3. 按照店铺使用：仅限XX店铺使用，领取的优惠券适用该店铺下的所有商品。当然我们也见过“可跨店铺”优惠券，跨店铺使用首先要满足“满减梯度”，如买100减50，，买家在跨店满减活动页面上购买商品，达到满减金额即可享受跨店满减优惠。通常情况下，跨店满减仅针对参加活动的商品。
  4. 按照品类使用：仅适用于男装或女装，即根据商品所属类目发放的优惠券。比如“男士上衣”属于“男装”这个分类。
  5. 按照单品使用：仅限XX商品使用，比如APP商城内的某一特定商品，即除了这件商品，其他商品不可用。

四、确认优惠券发放数量

这一点看似简单，其实特别重要。发放数量决定了投入与产出比，每一点都要精打细算。产品在此过程中一定要严谨认真，与运营、财务、业务等部门做好充分沟通。

在这里，讲一个故事：2014年参与过一个电商类产品，公司为了“拉新”，开始大量发放优惠券，把优惠券数量设置的很高。因为老板是传统企业出身，心里想的就是“做互联网就是要砸钱”。

结果，很多用户领取了优惠券，达到了预期效果。但是，意外发生了。

由于自然灾害原因，公司产品的原材料毁于一旦。大量用户通过活动领取了优惠券，也下载注册了APP，结果用了优惠券下完订单，迟迟收不到物流信息。

由于是新平台，即便给用户解释了，还是一片骂声。迫不得己下，APP改名。

最终结果的形成可能有很多原因，但是作为产品在此过程中应该保证整体流程的严谨，尤其是在创业公司的产品（产品设计+运营）。

五、确认优惠券发放方式

这一个版块更侧重用户层面，要根据产品实际，寻找用户喜欢的领取方式，我们常见的有：

1、系统自动发放：

  • 用户在特定时间登陆即可获取一张优惠券
  • 系统后台抽取部分用户直接发放到用户账户

2、用户手动领取：

  • 发放券码兑换领取、抽奖领取等
  • 用户直接到商品店铺、品牌分类下领取

六、确认其他相关问题

除以上几个重点版块，还要考虑：

  1. 优惠券的有效期（比如优惠券有效期至2018年1月1日）
  2. 发放的时间区间（2017年10月1日00:00–2017年10月7日23:59）
  3. 用户提醒（优惠券即将过期或者距离过期还有X天提醒用户使用）

附：部分原型截图，仅供参考，欢迎指正交流。

 

作者：王照宇 （微信公众号：王照宇）  原同策房产咨询股份有限公司产品经理，坐标上海。曾先后从事过教育类、电商类、房产类APP的研究设计。

推荐运营文章:

电商产品设计：浅谈优惠券的设计及妙用电商产品设计：浅谈优惠券的设计及妙用 从运营角度，谈谈优惠券的玩法与套路从运营角度，谈谈优惠券的玩法与套路 优惠券的四种主流玩法与套路优惠券的四种主流玩法与套路 Valassis：2017年优惠券与购物行为调查报告 电商运营必备的8款工具电商运营必备的8款工具 电商平台CRM规划：多维度用户价值称量的会员等级设置（一）电商平台CRM规划：多维度用户价值称量的会员等级设置（一） 电商营销靶向发力 阿里妈妈助力细分市场逆袭电商营销靶向发力 阿里妈妈助力细分市场逆袭 电商产品如何依靠用户画像做个性化推荐电商产品如何依靠用户画像做个性化推荐 电商产品经理进阶二：行业研究分析总结电商产品经理进阶二：行业研究分析总结 以社交电商为例，谈谈产品分销以社交电商为例，谈谈产品分销

本文转载于微信公众号：王照宇，本文观点不代表爱运营立场，转载请联系原出处。如内容、图片有任何版权问题，请联系爱运营处理。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
爱运营 爱运营 运营编辑
0 0

推荐资讯

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

187-1891-2971

在线咨询：点击这里给我发消息

邮件：admin@iyunying.org

工作时间：周一至周五，9:30-18:30，节假日休息

QR code