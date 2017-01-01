满99减50背后的“套路”和产品设计思路

文章结合实际案例，解析了“满99减50”的运营套路与设计思路，希望通过此文能够对你有所启。

人生如戏，全是套路。运营的本身就是要抓住人性贪、嗔、痴的弱点，以足够吸引人的方式吸来流量，进而促成变现，保证转化和留存。而我们所说的“套路”，归结起来其实为中台营销的方式，是一个强运营的产品系统。

一、天猫超市的满99减50看营销背后的“套路”

从优惠券上，用户能够得到最强烈的信息为：满99减50、4天后过期，限定商品可用。满99减50，对于用户的刺激是，得到了“大便宜”赶紧去买，4天后过期提醒用户“过了这村就没这个店”了，所以要尽早下单，而限定商品则是背后最大的“套路”。用户点击“去使用”，如图，跳转至商品专属的list页，那么这个list页到底有什么玄妙？就其中的一个case为例说明：

图中同样为35g的秋葵干，单买的话一袋10.9元，而三袋一起买的话价格为41.7元，也就是说多买比少买要更贵，这是什么道理？ 真相是41.7元的秋葵为满99减50那个list页专属频道的产品，满99减50等同于半价，如果按此算下来这秋葵买的也不算亏，但是并没有想想中的那么便宜。稳稳地抓住了用户“贪”的弱点，其实便宜是占到了，没那么大。所以，去超市看到食品几包困在一起销售便宜的时候，也注意看一下，单买到底是多少钱。

二、关于满99减50产品设计的思路

为何要做专属的list页，而不是通过在商品上加标签的方式来限定满减商品？首先，专属的限定商品list页，方便用户更好地查找可用券的商品。其次，商品上加标签，往往是平台通用券的做法，可以关注京东平台券，全平台通用券往往是在商品下方加标签。另外，专属的list页给商家带来更高更精准的曝光，商家便愿意提供优惠来支持满减活动。这一点很要关这一点再举一个例子。

去哪儿网酒店频道的商家优惠券，类似于天猫的店铺券，也是限制使用范围，当点击立即使用的时候，跳转到是一个粉红色与去哪儿app风格不一样的专属list页面，这些页面展示了可使用商家券的酒店，试想，商家看到这样的展示方式，肯定愿意做出商家优惠来赚取足够的流量，这种设计方式达到的效果的双赢。

三、关于满减的后台产品如何设计来满足不同运营活动需求

此处做了新建满减活动的大致demo，做一简略解析。

名称： 填写每次活动不同的名称，比如，双11虐狗大促活动

填写每次活动不同的名称，比如，双11虐狗大促活动 有效期： 满减活动的有效期限，不需多说。

满减活动的有效期限，不需多说。 使用范围： 是平台通用，部分站点，还是部分商家。当然，此处可以根据需求只添加限定的部分商品。

是平台通用，部分站点，还是部分商家。当然，此处可以根据需求只添加限定的部分商品。 规则：填写满减的规则如满100减10元。

后台运营设计规则完成之后，便是前端与用户交互页面的设计。包括发券系统的发券规则，是全量用户发，还是部分用户push，还是要用户领券，核心因素是成本与收益，根据平台的数据来确定。用券页面的设计可以有专属的list页，可以用H5包装的落地页，亦可以使商品上加标签，结合开发成本和用户转化来衡量最终方案。

电商常用的促销手段很多，总结如下：

单品维度促销： 直降（直减）、抢购、手机专享价、预售、赠品、搭配购等。

直降（直减）、抢购、手机专享价、预售、赠品、搭配购等。 订单维度促销：满减、满赠、加价购、多买多折、多买多增、组合包等。

不同维度对应在产品设计上的字段要有变化，但是万变不理其宗。

此处不一一赘述每种促销的设计方式和思路，举一反三，笔者最近正在做后台促销和营销工具，欢迎与大家交流。

作者：悠然南山，小硕一枚，创业公司产品经理。