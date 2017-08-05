一个亚马逊运营日常应该做什么？请参考这份运营清单



亚马逊的卖家日常忙碌吗？

坦白来说，可以忙，也可以不忙。

作为老板，当你询问自己的亚马逊运营日常在做什么的时候，你的运营可能是这么回答你的。

“我每天早上会看一看我们的销量和销售金额，回复当天的邮件，处理纠纷，跟进处理客户的差评，处理一下FBA发货，选一些新品，检查一下CPC广告，还会进行一下Listing的优化。”

吧啦吧啦……看似说了不少内容，似乎挺多事情，似乎没有可以挑剔的地方。

甚至包括某些创业者，自己创业当老板，运营着自己的店铺，不能说他不用心不上心吧，可日常也只是做了上面提到的这些事。

但这样的卖家，看似很用心，现实却往往是另外一番景象：要么平稳没突破，要么龟缩在很差的销量永远没有增长的势头。

问题究竟出在哪里了呢?

能说他们做得不对吗?上面的内容似乎都应该是日常运营中做的事情呀！

上面的内容确实是一个亚马逊运营应该做的事情，可是，如果我们把这些内容拆分来看，你就会发现其实几乎都不那么“日常”，不那么“重要”，不那么“合情合理”。

1.查看销量和销售金额

这自然是需要每天关注的，但除了看一眼，甚至有些人连做一个销量纪录清单都没有，销量已经客观存在了，你看或者不看，它都在那里，不增不减，那么，就“看”这件事本身来说，并没有意义。我们之所以要“看”，是要看出其背后的一些因素：什么因素造成的销量增加?是否可以将这些因素继续发挥?其增加是否可持续?如果销量下降了，又是什么原因导致的?是偶然因素还是不可回避的?该制订什么对策来应对?等等等等。如果没有后面这些问题，你每天的“看销量”都仅仅是看而已。

2.处理邮件和纠纷

这虽然是日常所必须的，可是往往不会每天都有啊。即便一个日均500单的账号，一天也未必会有5封邮件。邮件如此少，纠纷就更少，每天花费了5-10分钟的处理，根本不能算是“日常”工作啊。这部分工作，真的很少，而且只是被动处理的一项，有邮件，才有处理，没有邮件，就没有处理，纠纷也是如此，所以，说“日常”多少有点夸大了。当然，如果你在做速卖通，日均500订单的店铺，日均差不多会有300封甚至更多的邮件和纠纷，那么邮件和纠纷就是“日常”工作的重头戏了。但亚马逊真不是。

3.跟进客户差评

和邮件处理、纠纷处理类似，卖家一般差评较少，如果每天都有一大堆差评需要跟进，这个账号也基本上废了。当然，对于差评的处理，我在这里需要提醒的是，不要简单的把差评的处理等同于给客户发邮件道歉、祈求、哀求、威胁、辱骂、胁迫客户帮你修改，严格意义上来说，平台并不提倡卖家为了改评价的事联系买家的，卖家的联系是为了账号和Listing的绩效表现，但有些客户很轴，不愿意修改评价，也有一些卖家收到的差评是遭遇竞争对手的恶意黑手，所以，在联系客户改差评的同时，卖家不妨以适当的方式增加一些评价。对，我是说“增评”，我是说“以适当的方式”，你懂的。

4.处理FBA发货

对于一般的电商团队来说，FBA发货是相对固定的，量少时，不会每天都忙乎发货的事，量多时，就有了固定的发货的人员，所以，一个运营应该从FBA发货中解放出来，如果你把一个运营变成了一个包货工，其运营业绩可想而知。

5.选品

对于很多亚马逊店铺，其实是不需要进行选品的，实体工厂卖家，往往是只销售自己现在生产的那几款产品，不需要选品，也有很多卖家，店铺里十几二十个产品，千年不倒，也千年不更新，卖得喜乐无穷，何谈选品之说?所以，严格来说，选品并不是很多卖家日常的事。当然，对于某个老板要求员工“每天选品并发布不少于10条产品”，我只能说，盲目的杂乱的铺货，不是我想讨论的话题。孩子多了难养活，养活容易，教育成才不容易，对于亚马逊卖家来说，也是如此。精品化打造才是王道。

6.检查CPC广告

这个接近于一个亚马逊运营应该做的日常的工作了。但是，我是说但是，需要有细化的指标出来，如果仅仅是看一眼花费了多少钱，没有点击不开心，有点击没转化也不开心，却不思考数据背后的因素和逻辑，不考虑对广告的优化调整，那么，这样的检查也是无效的。

7.Listing优化

如果一个运营把Listing优化作为日常工作，就更是大错特错了。Listing的优化讲究节奏，只有在特定时刻才叫优化，在很多时候对Listing的变动可能只能叫“调整”。每次对Listing的调整都会影响到Listing权重的变化，而权重可能因为调整而向好发展，此时我们可以称之为“优化”，而因为你的调整导致了Listing权重向坏的方向发展，那也只能称之为“调整”。具体来说，当一条Listing销量稳步上升时，当一条Listing销量达到销售预期且销量稳定时，除非Listing有严重的参数错误，否则都不要调整，只有在一条Listing长期没有销量或者销量趋势性的大幅下降时，才有必要进行优化，但每一次优化之后，都需要有一个至少3-7天的观察期，而不是每天手贱贱的去调整。如果每天调整，你会发现，这条Listing越来销量越差了。

既然上述的内容并不能完全算作日常工作，一个亚马逊运营日常应该做什么呢?

01

客服工作：前边提及的邮件回复、纠纷处理、差评联系和跟进等客服工作，都是必须的，但需要提醒的是，客服工作看似是被动型工作，但在处理时一定要积极主动，服务好一个已经满意的客户不难，难的是如何让一个不满意的客户变得满意，这里面包含既包含和客户沟通时的态度，也包含处理过程中的技巧，总之，在处理客服工作中，卖家一定要学会换位思考，调换位置，如果你的解答不能令自己满意，那也一定不能让客户满意的，那么，就推倒重来。不懂得换位思考，就做不好客服工作。

02

新品开发工作：虽然亚马逊卖家未必需要经常开发产品，甚至你已经拥有了可以支撑当前业绩发展的稳定的产品，但产品开发工作还是运营应该长期坚持去做的，产品开发工作意味着你要审视市场的现状，并根据对现状的分析，预测市场趋势，这种分析和预测不意味着必须选择具体的产品，但坚持做新品开发，能够培养对市场的敏感，同时，也有可能发掘到潜在爆款产品。

03

PMC工作：PMC在生产型企业指生产计划进度的跟进和管控，这里指FBA库存销量评估和FBA备货发货安排。作为一名亚马逊运营，一定要根据销量和库存，安排好备货发货工作，相信很多卖家都曾遭遇过辛辛苦苦打造的Listing因为断货而导致的销量大幅下降的尴尬局面，所以，根据销量控制好库存，根据发货时效安排好发货，非常重要。

04

数据分析工作：运营要学会读数据，流量数据，销售数据，和广告数据，都是必须分析的。不关注流量数据，运营就失去了基础，不关注销售数据，就会对销售的变化不敏感，而不关注广告数据，要么导致广告投入产出比过高，要么导致广告没有效果还茫然不知。

而最最关键的是，每天关注你的竞争对手们：作为一名亚马逊运营，一定要为每一条Listing找出10-20家竞争对手，每天要对竞争对手们的Listing状况进行查看分析，并把分析出来的数据和自己的运营状况做对比，竞争对手们的销量怎么样，和自己对比，自己的销量是否有所增长，如果没有，原因是什么?竞争对手们是否有投放广告，广告投放的内在逻辑是什么，是否比自己的投放更合理?竞争对手们的Review增长和星级是怎样的，和自己的Review相比，自己的是优呢还是劣呢?竞争对手们的价格和自己的价格相比，自己的价格是否更具有竞争优势?类似这样的问题还有很多，如果卖家能够在对比中发现问题，思考并改进，就会发现，自己对运营的理解不知不觉间就进了几阶，运营得心应手了。

当然，如果一名亚马逊运营认真的做到上述的这些工作，自然也就不存在所谓的悠闲，也就不会把一个店铺搞得不死不活没有长进了。

如果不信，不妨一试。





