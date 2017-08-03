社交+电商场景玩法解析（一）

如果今天我有个想法 ——我要做个电商APP，我该怎么做？为什么这么做？

电商发展现状

流量获取越来越难

在中国，流量被淘宝、京东两大巨头占领，其他的垂直领域被各种独角兽封杀，不管是国内电商、跨境电商领域，各处都有强大的竞争对手守候着，流量越来越难获取

商品的信誉度越来越低

尽管马云爸爸很重视打假，但是如此多的商家，打不尽，真假掺着卖的商品，无从下手。

而我们也逐渐不相信网上的商品，是否是正品难以鉴定，信誉度是越来越低。

比如：我健身蛋白粉从来都是朋友代购或者国外网站购买，实在不信任某宝某东。

中国消费模式从低价往高品质过渡

随着国力逐渐上升，人们的消费水平越来越高，过往的单纯追求便宜低价的商品行为习惯也在往追求品质商品进行过渡，这是消费行为模式的转变。

对各类网站的 营销

双十一、六一八节日营销模式，打着打折促销的旗号，但是仍旧存在将价格提高再打折的情况，以及商品打折节奏太频繁，人们开始怀疑商品价格以及其他问题。

等等。

这款电商APP，如何突围？

社交+电商是解决以上问题的一种方式

社交电商是什么？

社交电商，是基于人际关系网络，借助社交媒介（微博、微信、社区。直播等等场景）传播途径，以通过社交互动、用户自生内容等手段，进行场景的搭建，来辅助商品的购买，同时将关注、分享、互动等社交化的元素应用于交互过程之中，是电子商务和社交媒体的融合，以信任为核心的社交型型交易模式。

社交电商，解决的需求是什么？

场景+情感的诉求

用户在特定的场景里面，产生一种情感的诉求，以此达到崇拜、兴奋、悲伤等情感需求。

当我在观看斗鱼直播的时候，我会想买DOTA2周边服饰，此时弹出广告，完成购买。

用户对商品信誉度的怀疑

通过社区，朋友的交流、分享等等角度沟通，强关系的延伸，进行分享的商品更值得信任。

当我想买笔记本电脑，我逛网店挑选，这时候朋友跟我推荐，此刻我的做法，想必你知道。

等等。

社交电商，核心是场景

社交电商的核心是用户场景，当我在做一件事，我联想到的行为大部分是与这件事相关的。

社交电商的用户场景，已经渗透到互联网的各种行业，简要概括一下：

1、社区

典型的APP：小红书、半塘主义

用户场景：

默认分栏为发现，根据用户的资料以及行为推荐用户感兴趣的内容 左栏为关注，用户感兴趣后，那么针对发送内容的自媒体进行关注， 右栏为购买，当用户对内容感兴趣，延伸到商品，直接进入商城进行下单购买行为，形成转化。

小结：发现——关注——购买或者发现——购买，搭建社区场景，最终实现转化。

2、自媒体

典型的APP：微信、微博

用户场景：

用户在查看感兴趣的微信公众号内容后 激发了关于内容相关的购物需求或出于对作者的崇拜 从而进行下单购买商品的行为。

小结：阅读自媒体内容——引发兴趣——购买，截图为硬派健身公众号内的商城。

3、新闻

典型的APP：今日头条、腾讯新闻等

用户场景：

通过建立用户的标签加点击阅读分享等用户行为 用户标签与广告标签进行算法匹配，展示广告 用户看到广告，进行下单购买商品

小结：阅读新闻——展现感兴趣内容相关的广告——购买

以上截图为今日头条APP，通过搜索小米手机，之后阅读内容，信息流会推送小米手机的广告

4、内容领域

典型的APP：知乎、得到、喜马拉雅等

用户场景：

用户在知乎上进行浏览时，会获得一些分享的知识和经验 此时会存在对更有深度的知识有渴求的欲望 进入书店，针对感兴趣的内容进行购买。

小结：知乎上获得知识经验——对于知识经验的进一步渴求——进入书店进行购买

5、直播领域

典型的APP：斗鱼等

用户场景：

在观看游戏直播， 出现游戏相关的周边或电脑外设等商品， 产生兴趣，进行购买

小结：观看游戏直播——对游戏周边或电脑外设感兴趣——购买

6、招聘领域

典型的APP：脉脉等

用户场景：这个APP没上线多久就开始大肆打京东广告，对比知乎，对于赚钱非常渴望，

把它放这里，是因为他后期可以建立一些关于面试以及招聘书籍的付费场景。

7、健身领域

典型的APP：keep等

用户场景：

通过推出健身教程以及打卡分享，建立社交关系， 从而激发用户购买健身服装以及设备的需求 下单进行购买

小结：健身场景的搭建——激发购买健身周边商品的需求——购买

8、导购领域

典型的APP：礼物说、比价网等

用户场景：

每年的节日越过越多，送礼物挑选礼物的场景十分刚需，解决此需求，进入礼物说 在礼物说中针对不同的送礼场景进行推送，寻找感兴趣的商品 进行下单购买

小结：购买礼物场景搭建——购买礼物

等等。

社交电商场景的融入，是一个新的切入点

社交场景的搭建，融入电商，搭建场景。

用户对于社交场景的兴趣，从而加入社区。

对社区内容的生产以及消化，从而产生对电商购买的需求。

加入电商场景，满足用户的需求。

形成一个供应链，来完成从社交切入，电商终结的场景。

有关社交电商场景，淘宝和京东的社区已经做得很强，后续的文章会逐渐剖析，欢迎关注。

#专栏作家#

不羁，微信公众号：fuckpm，人人都是产品经理专栏作家，对于电商以及社交领域产品有深入了解，重业务逻辑，喜深入思考，欢迎与我交流~





