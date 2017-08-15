6个优化用户体验的技巧，让你轻松提高电商销售额

Eisenberg Holdings 的数据显示，电子商务行业在引流与提升转化及方面的花费占比为 92：1，这样的做法对于大多数的企业来说，其实是非常失败的。

请确保重要的元素非常醒目，并且能提供较好的客户服务。 许多零售商在想提高销售额时，通常会考虑采用技术策略手段。他们醉心于以下策略：打折促销，采用一些手段为网站更多引流或增加广告费等，但是他们却可能忽略了最重要的因素：用户体验！ Eisenberg Holdings 的数据显示，电子商务行业在引流与提升转化及用户体验方面的花费占比为 92：1 （即每92美元在引流，却仅有1美元用于提升转化和用户体验）。这样的做法对于大多数的企业营销来说，其实是非常失败的，尤其是考虑到95％的人在访问网站时得不到良好的用户体验。 通过最新考证信息和在线消费心理学的研究，我会分享6个可以提升电子商务销售的用户体验优化技巧。



1. 放弃“购买之前必须注册”的思维 您想要用户在您网站上注册的原因有很多。 例如： 用户注册后能够轻松进入购买阶段。 注册可以让您很容易在未来再次接触到他们。 由于这些原因，许多电商企业坚持要求用户在购买之前必须在他们的网站注册。 但这却是一个错误。 要求人们在购物之前注册可能要付出相当大的代价。 事实上，研究表明，如果要求在购物之前注册，30％的人会放弃购买。 说到底，您希望人们注册的真实原因其实是希望他们从您那里产生购买，因此重点是要让他们先购买，然后再注册。 强制人们在购买之前注册会导致不好的用户体验。 相反，我们应当让人们先购物，然后再要求他们注册，并告知用户注册后，购物的相关信息就可以安全地发送到他们的电子邮箱了。 2.简化结账流程



对于任何电子商务业务，销售是最终目标。 然而，许多电商业务却由于过度复杂的结账流程影响了其销售业绩。 如果您在用户结账之前，就开始要求获知他们的年龄和性别等信息，很可能会造成大量的交易损失。 当然，众所周知，细分受众与合理定位可以提高销售，因此您需要所有这些额外的信息来有效地定位您的客户群。 但是，获取这些额外的信息要在合适的时间合适的环节进行，如果有可能，在结账过程中，请要求用户只填写结账相关的信息。 事实上，Formstack对数百万用户的研究发现，减少表单字段可以提升转化率高达160％。 仅强制用户提供必要的帐单信息，而且额外信息可以作为可选项出现。 此外，请确保用户知道提供其他信息是可选项，且鼓励他们为您提供额外的详细信息。比如，通过提供折扣或优惠券，来换取有关用户的额外信息。





3. 不要让最重要的元素“湮没”在设计稿中 最能提高销售和转化的号召性用语（CTA）的颜色是什么呢？ 红色？ 绿色？ 橙色？ 如果您回答“红色”，“绿色”或“橙色”，抱歉，回答是错误的，因为没有哪个CTA颜色是最好的。事实上，同一种按钮颜色或者同一种CTA颜色会比多个颜色的效果更好，这可以简单地解释为一种叫做”感官适应”的心理现象。我们会对反复曝光的东西产生适应，因而会忽略它的存在。 如果您的设计单调乏味，而且您的CTA使用的颜色或格式与设计相同，那么您的转化就会受到影响。如果您希望用户注意到重要的点，并且能够在您的网站上采取行动，那么这样的用户体验是非常糟糕的！要做到这一点，就要避免让重要的元素被“湮没”，按钮颜色也应该不同于网站的整体颜色方案，即重要的元素要比网站的其他元素更醒目。 4.使用进度指示器让用户知道他们在与网站交互时处于什么进度 如今的我们比以往更没有耐心。人类的平均注意力已从2000年的12秒下降到现在的8秒，不仅如此，研究表明，站点加载时间延迟一秒钟可能导致7％的转化流失，另外还有一个感觉延迟的问题：即如果用户在您的网站上感到毫无进展，那么他们不会喜欢这个网站的。 其实，有很多插件可为电子商务店铺提供支持。尽管您可以在前端、后端，甚至第三方服务商快速的完成流程操作，但是却有一个环节如支付处理器拖慢了整体速度，这种情况下的解决方案是一定要让用户看到进度。有效研究表明，75%的人们在与网站交互时希望能看到其进度。





5.有一个运转良好的基于兴趣的自动化跟进体系 统计数据显示，每100个到达购物车的人中，就有68.81％的人会放弃购物车，而您可以通过本文中提到的一些用户体验优化技巧，减少这个比例，重点是要认识到，并不是所有的销售机会都会被用户立即关闭。 优化用户体验的最好方法之一是您要有一个行之有效的自动化跟进系统。 大多数顶级电子邮件软件提供商都将自动化作为其核心卖点之一，并大力推广，但您也许希望能了解的再深入一些，比如，您可能还想了解如何自动化跟进放弃购物车的人。 更重要的是，要如何根据用户的兴趣（根据他们在您网站上的活动和互动情况进行计算）自动向用户提供优惠和促销信息，并只向他们展示与其相关的优惠。 除了自动化，您还应该在产品页面上只显示有关的优惠信息，例如您不应该向那些已经购买电子产品的人推荐尿布，否则可能会导致您的销售发生中断。



6.优化您的客户服务 客户服务可能是最重要的用户体验优化。首先，统计数据显示，忠实顾客的第一次购买价值比其他顾客的高达10倍。其次，研究表明，多达86％的客户已停止与用户体验糟糕的公司进行业务往来。



译者：陈芳荣 审校：董梁

来源：互联网数据官（ID：internetcdo）