网购可以这样玩？电商先享后付的思考

先享后付这样的模式是大概是大多数消费者所期望实现的，先享后付能够让电商网购用户享受到与实体商店购买产品相同的实物体验，但是其可行性似乎一直被人们所质疑，文章对此模式展开了分析，希望大家能够受到启发。

如今，个人信用已经接入到日常生活的方方面面，涵盖了金融借贷、租车租房、共享单车、医疗、签证办理等多个创新场景。信用征信系统对于电商平台来说，是一把“达摩克利斯之剑”，用个人信用代替现金押金或预透支功能，使用户的消费门槛变的更低。

先享后付字面理解非常简单：在不付款情况下可提前享有收费产品的产品服务，使用完后再付款。达成这一交易链最重要一点是信任，商家对用户的信任，平台对用户的信任，网购中先享后付前提，其实是基于个人信用，或者说是基于小型生态圈内运行的一种场景。

回顾基于信用和身份识别的“先享后付”应用

2017年3月16日ofo与芝麻信用达成合作，上海地区ofo的用户，芝麻信用分在650分以上，无需交纳99元押金，即可享受ofo的骑行服务

2016年3月，芝麻信用和广州市妇女儿童医疗中心在全国率先推出“先诊疗、后付费”模式。患者不需缴费，可在医院挂号、诊疗、检查检验、取药，之后再付钱，平均节省患者60%的就诊时间，缓解了排队付费难的问题，而且一年来，没有出现一名患者违约。

很多人都习惯凭信用借雨伞、充电宝、租房、租车、住酒店，另来自永安行的数据显示，作为全国性的自行车企业，通过免押模式服务的8500人次里，违约次数只有50次。事实证明，在一个良好的信用体系里，人们都十分珍视自己的信誉，违约率反而大大下降。

电商网购中的应用

网上买到的衣服和网页展示有色差、尺码不符合、做工不精细有瑕疵……热爱网购的你是否遇到过这些问题？又因为退货退款问题和商家纠缠，浪费不必要的时间和影响心情呢？而“先享后付”就可以解决这些问题

将原本看不见摸不着的网购过程引入了线下环节，丰富了网购消费者的购物体验。而另一方面，也有助于在一定程度上更好地保护网购消费者的权益。在网购过程中，消费者处于较为严重的信息不对称之中。图片、商品描述等等，都是平台或商家的一人之言。虽然有“7天无理由退换货”的条款保证，但在实际交易中，不乏存在想方设法阻止用户的退换货要求。

假如电商平台推出“先享后付”服务，消费者购买适用此服务的商品，直接下单，不用付款，可以在收到物品后先试用体验，合适满意的商品进行付款，剩余不合适的商品，在不影响二次销售的情况下，可无条件直接申请上门揽退退货。不用与商家或平台进行交流与沟通，由此产生的运费也会在确认退货后由商家或平台进行补偿。

电商平台为什么需要推出这项服务？

第一 网购流程优化。

今天不再是要多少买多少、担忧售后问题。今天灵活快捷的售后使得用户随意购买，随心的退换。在售前环节尽可能优化一切影响转化下单的因素，消除下单前消费者犹豫。

例如：当前购物流程，用户加入5件商品到购物车，但这5件商品是用户经过一系列筛选最终想购买的商品，期间可能因考虑退、换货繁琐等原因，而放弃选购部分商品。

(配图来自网络)

第二 信任的演变。

电商从一开始不信任（货到收款） 、第三方托管—>在线支付普及到快捷支付—>信用授权，无需支付。商家、消费者相互信任阶段。

第三 竞争的白热化。

众所周知，实体店体验感、互动性是电商望尘莫及的，灵活的网购方式为电商行业注入新的活力和服务差异化。让线上购物回归购物本质，先试穿后付款，更贴合线下购物习惯，理论上多试穿与购买转化成正比，新的购物流程未尝不是提升购物体验的一种新方式，毕竟被动支付与主动支付，消费者心态是完全不同的，就如免邮与收10元邮费问题，关键并不在于钱多少问题上，消费者买的爽不爽。

当然，如此一来，所有人一定担忧产品质量、物流成本，以及风险承担问题，笔者想表达的是这项服务毕竟是消费者购物体验的极致优化，对行业有着推动意义，即使现在未现实，终究会实现，因为用户体验会最终走到这一步，只是时间问题！

坏账问题如何解决？

首先先享后付是基于信用和身份识别来设计的，不能保证100%无坏账，做好风险和收益权衡，或者说收益能够覆盖坏账，笔者认为即是可行的。

其次可落地过程中通过一些方法来控制坏账

守信激励，失信惩戒，相信只要违约成本高于守约成本，大部分用户会按照平台规范执行。

最后，如果电商网购推出先享后付服务，GMV增加，随之客退量也必然会增加，将会对产品质量提出了更高的要求，同时也对消费者的诚信水平有了更高的要求，实际上平台或商家就处在相对弱势的地位，促使其以产品质量、服务为核心，有效促进行业和社会进步。

以上仅是笔者思考，并未对可行性和做相关数据调研，欢迎电商从业者一起探讨，个人公众号：ellis_huang





