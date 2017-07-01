用户评论对电子商务的价值影响有多大？

在购物之前，我们会习惯性的浏览商品描述与用户评论，我们能够感受到用户评论对我们的购买行为的影响，但这个影响有多大？文章从20万家网店的1630亿订单数据中，将这一影响量化，让数据来揭示这种影响的程度到底有多大。

新数据显示，用户原创内容（UGC）能够提升电商信任度并提高转化率。

在网上购物之前，你会先浏览商品的描述和功能。不会立即购买它，因为你依然不确定这些描述是否正确。所以你会寻找其他购买过此商品的人的评论。这些评论可能会说服你最终购买该商品。

同样的事情适用于你的客户。他们希望看到其他购买过你的产品的客户在此之前的对该产品的评价如何。那么，评论或其他用户原创内容对你业绩表现有多大影响呢？

Yotpo收集了20万家网店的1630亿订单数据。他们的研究揭示了用户原创内容在多大程度上影响到各行各业的电子商务的业绩表现。

不同行业用户原创内容的消费

Yotpo的数据回答的第一个问题是有多少人真正关注用户原创内容。平均来说，各行业约32.20％的人会看用户原创内容，如评论、评分、照片或客户问答。但是，基于你所在行业数据会有一点波动。

以下是Yotpo研究结果，它揭示了每个行业中网站查看或点击用户原创内容的访客数量比例：

服装 – 29.56％

健康美容 – 32.22％

体育运动 – 30.03％

食品/烟草 – 31.13％

电子 – 41.51％

正如你所看到的，除电子产品外，其他行业的UGC消费率基本接近。数据显示，在购买电子产品之前，客户更加关注查看或点击用户原创内容。

即便是在英国的消费者中，电子产品也是社交渠道中研究最多的类别。

用户原创内容驱使客户转化

下一个最重要的问题是用户原创内容如何真正影响电子商务的销售业绩。为了更好地了解这一点，我们需要先看看不同行业的整体转化率。

据Yotpo数据显示，电子商务平均转化率为3.28％。以下是不同行业平均转化率的细分：

服装 – 3.34％

健康美容 – 3.8％

体育运动 – 2.35％

食品/烟草 – 4.95％

电子 – 3.5％

由此可见，食品和烟草类的平均转化率是最高的，而体育运动类转化率比其他行业的要低得多。

更有趣的是，这些数字在没有消费用户原创内容的购物者中显著下降。Yotpo的研究发现，平均而言，没有消费用户原创内容的购物者转化率约为2.16％。看看在各个行业如何细分：

服装 – 2.07％

健康美容 – 2.29％

体育运动 – 1.57％

食品/烟草 – 3.04％

电子 – 2.62％

从这些数字清晰可见，不查看或点击其他客户原创内容的新客户转化率要低些。同时也可以看到，体育运动类的转化率明显低于其他类。

但是，用户原创内容对这些数字有什么作用呢？根据Yotpo的调查研究，消费UGC（用户原创内容）的购物者的平均转化率为5.65％。这比之前提到的整体转化率要高得多。

让我们来看看按行业浏览或点击UGC的购物者之间转化率的细分：

服装 – 6.37％

健康美容 – 6.96％

体育运动 – 4.15％

食品/烟草 – 9.19％

电子 – 4.73％

使用到用户原创内容的客户的转化率与未被使用用户原创内容的客户的转换率之间存在巨大差异。食品和烟草业的转化率特别高。体育运动产业的转化率略低于其他行业。

UGC的确切作用是什么？

你已经知道，看到UGC的客户和那些没有看到UGC的客户的转化率有显着的差异。 但究竟有什么区别呢？ 用户原创内容在多大程度上提升这些电子商务的转化率？平均而言，接触并消费UGC的客户的转化率提高了161％。

我们来看看电子商务在不同行业经历的确切提升变化：

服装 – 207％

健康与美容 – 203％

体育运动 – 165％

食品/烟草 – 203％

电子 – 81％

各行业转化率都有巨大的提升。服装行业提升最大，食品/烟草以及健康与美容提升值相等。体育运动行业也有显著提升。虽然电子行业的提升值最小，但仍然有不可忽视的实质性提升。

用户原创内容的其他好处

请务必记住，用户原创内容并不是影响转化率的唯一因素。UGC可以提高许多在其他方面的表现。例如，另一项Yotpo的研究发现，评论也可以提高搜索排名。

为了他们的研究，Yotpo对所有行业各种规模的3万家在线企业进行了测试。他们观察9个月时间内网站搜索引擎流量的变化。这些企业的唯一变化是将评论添加到他们的网站上。

随着时间的推移，Google的页面浏览量逐渐增加。第一个月内，这些网站的浏览约5500页。但到了第九个月，他们的页面浏览量上升到了8000页左右，这表明评论对他们的SEO有了一些改进。

这只是一个示例，添加用户原创内容到你的网站的方式可以提高性能。流量增加可能会带来更多的交互，也可能带来更多的销售量。

这对电子商务意味着什么？

Yotpo研究的主要结论是用户原创内容很重要。这可能带来更高的转化率，这是每个电子商务店铺的关键性能指标。它还可以影响你的业绩的许多其他方面，从而影响你的业务的整体增长情况。

你可以通过多种方式使用UGC。也许你可以在已经显示评论和评分的基础上，将用户提交的照片添加到你的产品页面。或者，你可以在社交媒体广告中加入用户评论和评分。你甚至可以展示客户的视频推荐。这些选择很多很多。

现在，你已经了解到用户原创内容对电子商务的价值，那么你打算如何将其用于你的业务呢？

End.

作者：Gaurav Sharma

译者：Ju

来源：http://www.36dsj.com/archives/91474





