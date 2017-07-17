白鸦：主动消费和被动消费

以下是我最近半年来所思所想，由于工作原因所说的话只能停留在“道”的层面上，没有具体的做法和实际案例，内容较“虚”。如果您想看到具体的实在的操作层面内容，请止步。

1、名词

所谓“主动消费”，春天到了我需要买双不是那么厚的鞋子；所谓“被动消费”，虽然春天到了但我有几双不是那么厚的鞋子穿，不那么需要再买一双。因为别人说某个鞋子不错、看到某个地方在打折、看到某个鞋子很不错， 我又买了几双不是那么厚的鞋子。

所谓“富裕”，我跟王建硕看法有些类似：看看你被动消费了多少东西，就知道你有多富裕了。（建硕说：富裕，就是家里的闲置物品越来越多。）

2、主动消费

基本上，Google的商业模式是针对于主动消费的，我需要买双鞋子了，去Google提交个关键词，它告诉我乐淘网有得卖；Facebook的商业模式是针对于被动消费的，我没打算买双鞋子，看到有个我信任的人说他在乐淘上买了双鞋子不错，我就随手去买了。在Google上做广告，那是抢竞争对手的生意，主动消费的广告对于整体的GMV没有太大帮助；在Facebook上打广告，那是创造订单，被动消费的广告可以促进整体GMV的增长。

其实电商平台的用户行为也是主动消费，当他们的在网民心目中的影响力没有完全树立的时候，他们需要靠搜索引擎将主动消费的用户给引导过来。而且他们同行之间还要互相抢主动消费的市场。所以，Amazon、ebay需要在Google上投放大量的广告，只要Google没有自己去做他们的事情，他们还会继续这么干。

可是百度却没有忍住，自己做了“有啊”叫板淘宝，彼时淘宝又在中国绝对的一家独大，于是淘宝封了百度。在这之后网民线上主动消费的入口产生了变化，然后百度的电商市场逐渐萎靡。慢慢的，淘宝之外的电商成长起来，他们在抢食百度上残剩的主动消费用户，于是百度的电商又好了些。一些似乎都这么的顺理成章。

相比被动消费来看，主动消费的市场其实挺简单：入口，入口，还是入口。砸钱吧，抢流量吧，花的时候做好数据监测聪明点就行。

3、被动消费

是的，从用户的直接行为来看，被动消费似乎对主动消费的影响不大。因为：没有人想要买双鞋子的时候，会去Facebook上找。

事实不然！虽然我没有打算买鞋子，昨天因为团购促销我顺手买了一双，今天因为有人在校内上谈论某双鞋子不错我又买了，后天因为有人送来乐淘网的购物券我又买了。 最后，未来几个月我根本不会再需要主动购买鞋子；长此以往，我永远都不需要主动购买鞋子。

这不是臆想，这是真实的现象。事实上这种现象正在逐渐蔓延，不久的将来它将成为主流。当80、90后成为社会的消费主体，他们的生活逐渐“富裕”，他们获取信息的方式和渠道越来越多，这里面包括大量刺激他们被动消费的信息。然后，他们又具备了超强的信息传播能力和传播意愿，这些信息继续蔓延到他们身边那些“富裕”的人。他们的被动消费行为将越来越多，逐渐侵蚀了主动消费的行为，成为主流。

电子商务才刚刚开始，输掉了增量市场就最终会输掉全部，没有争取到被动消费的市场全部都会没掉。

4、社会化商务

促进被动消费的行为有很多很多，这些行为也在不断的变形，比如：价格刺激、口碑传播、品味等噱头、饥饿营销、恐惧营销。

派消费券、返利、返现、大促属于价格刺激；社区上的分享和评论属于口碑传播；xx设计版、xx纪念版属于品味噱头；xx限量属于饥饿营销；前两天中国人民疯狂抢盐，属于恐惧营销。 他们都在刺激被动消费的增长。

类groupon的团购，无论多少家团购网站，无论团购导航和团购搜索如何完善，它的主体还是被动消费。它综合了价格刺激、社区传播、饥饿营销，于是它很好的拉动了被动消费的市场，在我看来这是它快速崛起的根源所在。

不过更让人看好的应该还是：社区化的商务。社区在越来越走入人们的生活，它具备传播所有被动消费元素的能力，特别是口碑。 但，它一定不是水军的狂轰乱炸。至今为止我真的没有看到一个成功的社区化商务案例… 虽然我们已经谈论了七八年。也许是我们对社区的理解还不够，也是我们的直接目的太强，也许是社区还没有成长大那个时候。但这不妨碍它最被看好。

电商平台平台意识到了这个问题的存在，于是他们都想社区化。社区网站意识到了这个现象的存在，于是他们想进入电子商务。这是趋势，在所有的社区里已经暗流涌动，奔腾不息。

大伙都在想法设法靠被动消费来拉动更大的增长。虽然用户的行为早已开始，但社区化商务的产品和商业之路才刚刚开始，我们大家都需要摔更多的跟头、做更多的尝试，一次次爬起来才能看到前面的太阳。

比如，我不看好极度垂直的消费社区（例如那些只有购物分享的网站）。因为：社区本身一定是饱满的多元的，没有人需要经常呆在一个除了卖东西还是卖东西的地方，再牛的商场都得搞点吃喝拉撒玩的东西。那些经常呆在这种网站上的购物狂，完全可以视他们为主动消费人群，因为他们除了买东西还是买东西。这类人群即使垂直的消费社区做起来了，也会迅速被电商网站给秒杀掉，主动消费根本就不是社区的菜。

比如，我不看好凡客达人。获利目的性过于直接过于强的社区行为，是不会被欢迎的。想想，凡客达人在凡客搭配装修自己的店铺，然后天天出去社区上叫卖，你会不拉黑他吗？不叫卖，他还怎么分那十个亿。当然，从公关和造势的角度来看，陈年又赢了，找了一堆炮灰替凡客满世界的广告和叫卖。

我更不看好现有的社区直接介入零售。因为你干不了这活。

好吧，点到即止。

作者：白鸦







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