恼人的评论区“水贴”，该作何处理？

为了遏制评论区那些恶意的嘲讽，挪威报纸正在测试一种新方法——让读者回答有关文章内容的测验题，然后才能发表评论。

以上只是某个行业在和网上的“钓鱼帖”或“挑衅者”斗争的一种方法，这些“钓鱼帖”和“挑衅者”经常会污染评论区的对话，导致评论区变得无法使用。

那么媒体公司要做什么呢？

网络仇恨可能是由于糟糕的设计导致的

挪威电视台表示：想要评论么？先回答个问题吧

拉莫纳·普林格（Ramona Pringle）是德克萨斯州奥斯汀南部西南部（SXSW）节日的一个关于这个主题的讨论小组的一分子。她是瑞尔森大学Transmedia区的主任，还是cbc.ca.的专栏作家。

在SXSW讨论这个话题的前提是什么？

这个讨论小组被称为——玩的更溜：重新设计在线评论。

这个前提就是——也许有一种设计上的解决方案，可以用来尝试创造一个更健康的评论区文化。

这并不意味着每个人都要统一意见，或者评论都应该平庸和同质化。但研究表明，评论真的可以“污染”文章的阅读感受，一旦评论变为负面的，那些乐于进行有意义讨论的人就会掉头离去。

我认为，那些我们经常在网上看到的钓鱼帖和发泄帖，很容易让人感到人性中最坏的一面，而且有一种必然性或不可逆转性。

但是在线下，我们有着为了共存而要遵守的生活规则。

我们有一定的社会基础设施——有法律，而且法律有强制性。也有一些设计好的系统来帮助人们做正确的事。

想想交通、交叉路口和红绿灯——这些都是设计出来帮助我们的基础设施系统。

没有这些系统，我们就会暴露出“人性之恶”，和网上看到的并无二致。

所以我们讨论的前提在于，这不是一个互联网问题，而是一个设计问题。这意味着媒体公司设置讨论区的方式太传统，而不是“允许评论”这一事实有问题。

有毒评论区的演化案例有哪些？

这通常取决于文章的性质，但是人们习惯于使用带有侵略性、性别歧视和庸俗的语言进行评论。

更令人沮丧的是，通常最恶劣的评论来自根本没读过文章的人，他们只是根据作者的主题、头衔、性别或种族进行评论。

一些新闻机构已经关闭了评论区，比如“多伦多之星”、“NPR”、“路透社”、“Popular Science”和“Recode”。

有消息说，新闻机构这么做是因为他们可以把有限的资源集中在社交媒体渠道上，但是其他人，像“Popular Science”承认“喷子和僵尸”已经淹没了他们提供知性讨论的能力，他们说：“即使再小的个体，也有足够的力量去歪曲读者对于一则故事的认知。

CBC关闭了与“土着居民”有关的所有文章评论，因为它们一直是“有毒”的。

（英雄联盟法庭会临时封禁那些行为不当的玩家）

对于完全关闭评论区的行为，你是怎么想的？

一方面，我们可以理解为什么如此多媒体做了这个决定，因为我们可以感觉到类似的、难以处理的问题。

但是，对于所有这些“钓鱼帖”，我们需要牢记互联网的强大，以及它连接我们的方式。

逃避并不能解决问题。

更重要的是，关闭评论错过了彼此合作和学习的机会。

我想到了我们看到的，北部地区青少年自杀事件的情况。

那些事件表明了评论区可以非常有价值，因为你能从那里听到亲身经历的人们遇到了什么，并从他们的经验中学习。

在某种意义上，这是一种维基百科的模式，每个人都能贡献更大的故事。

而“钓鱼帖”带来的麻烦则不是有意义的讨论，而是恶意、无效、不良的诱导。

有没有一些评论社区真的把事情“做对”？

当然有。我们在SXSW讨论的很大一部分是跨过新闻机构，看看什么是一个健康的社区。

那些社区“玩的好”的原因在于，他们有从在线游戏世界那里获得了切实可行的案例，或者他们提供了可能解决问题的方向。

其中一位小组成员是一位名叫肖恩·斯图尔特的游戏设计师，实际上是我们更早的一次讨论激发了我去挖掘这些跨学科的方法。

他设计了大型在线多人游戏。玩家社区来自于电影评论网站，在那里他们总是进行着“火爆论战”。斯图尔特提到，只要社区中的人们忙于“论战”，并且觉得自己的参与是必要的，讨论区的质量就会很“正面”。

这甚至让玩家自己都感到很惊讶！

斯图尔特提到，忙碌的人是好人。 所以这真的很有趣。

在游戏“英雄联盟”中，有一种被称为“法庭”的模式。英雄联盟社区的人能举报他们认为不恰当的行为。如果一名玩家被举报多次，对该玩家的举报将被提交给其他玩家组成的“法庭”，法庭上可以决定是否要将该玩家下线。所以这不是“自上而下”的执法。

在这场小组讨论中，你听到什么令人鼓舞的消息？

所有的讨论中，我最感兴趣的，就是我认为不同于大多数人的假设，那些“歹徒”并不一定是匿名的。

我们经常认为，匿名会引发人们不好的行为。 这就是为什么许多网站试图实施实名制政策。

事实上，这对人们的行为方式真的没多大影响。

回到英雄联盟的例子，如果社区发现你的行为不当，你会被临时禁止游戏。

Reddit采用了类似的策略，他们称之为“shadowbanning”，用户可以发表内容和进行评论，但是所有用户提交的内容是不可见的，它们都会被发送到一个垃圾邮件队列中，直到通过了“主持人”的审核才被放出。

（Reddit采用了类似的策略，他们称之为“shadowbanning”，用户可以发表内容和进行评论，但是所有用户提交的内容是不可见的，它们都会被发送到一个垃圾邮件队列中，直到通过了“主持人”的审核才被放出。)

发帖的动机是可见的，所以如果你的评论变得不可见，你会考虑改变评论语气或方法，以便留在对话中。

这也是一种“自我调节”的例子，是社区本身——而不是第三方“主持人”——来觉得什么是允许的。

这些社区通常会建立自己的规则。

这种“结果导向”或“后果影响”的理念不仅针对负面评论，还能用来奖励积极评论。

当你做正确的事情时，对其的反馈会塑造人们的行为。

CBC数字新闻经理Steve Ladurantaye也出席了小组会议。 他指出了他们在评论区进行测试的新策略。

CBC正在寻找最好的评论，然后把他们汇总提取摘要，变成一篇文章。

他们甚至希望有些人可以转变成未来的专栏作家。

那样做真的会鼓励人们思考如何以一种被听取和重视的方式表达意见。

译者后记：

总结一下，可以参考的规避评论区“钓鱼帖”的方式方法有：

发表评论前设置门槛，如“回答问题，表达态度”等，让发帖者付出成本。 发表评论后不可见，需要通过反垃圾检测才可被放出。这种反垃圾检测可以是机器识别，也可是人工识别。 发表评论后，支持评论被“举报”，多次举报的内容，其发布人被提交至“法庭”，由指定“法官”裁决是否封禁该用户，“法官”由社区优秀人员组成。 发表评论后，由官方将评论汇总成文，再次发表出来，让发表人有参与感和自豪感。

不推荐的方式：

关闭评论区 采用“实名制”方式解决问题

以上，感谢阅读。

原文地址： South By Southwest panel looks for strategies to fight toxic online comments

作者：申悦， 6年产品汪，前网易新闻产品经理，现红演圈公司产品VP，微信s2dongman，欢迎交流







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