5个方法，打造高度活跃的社群氛围

走心，就是最好的方法。

经常听到大家说，我加入了一个社群，感觉最初大家都很热情，一起讨论一起学知识，可是没过多久，潜水的人就越来越多。有时候想在群里说个话，都没有人回应。其实，这就是社群不活跃的表现。那么，从运营的角度讲，我们如何提高社群的活跃度呢？

01、初始成员的严格筛选

秋叶老师曾在《社群营销》一书中提到一个观点“社群构成的第一要素是同好，它是社群成立的前提，所谓“同好”,是对某种事物的共同认可或行为。”正因为“同好”如此重要，那么我们建立社群初期，就要严格筛选初始会员，争取让我们找到的第一批种子用户，就是有着共同的连接点。而不是找到一群人之后，再去培养大家的同好。这样不仅吃力不讨好，往往效果也不太高，最终导致社群的活跃度大大降低。

社群的同好，可以体现在很多方面，可以是基于一个产品，比如因苹果手机、锤子手机、小米手机而聚集到一起的果粉、锤粉、米粉；也可以是基于某一种标签，比如二次元、极客等；也可以基于空间，比如某小区里的广场舞大妈群；也可以基于情感，如老乡群、校友群等。总之，在社交关系连接下产生的共同点，都可以是同好的表现。



当我们了解到了社群的连接点之后，那么我们就知道如何去筛选初始成员了。比如我们组建一个锤粉的社群，不一定要求成员每个人都有一部锤子手机，最起码他们对于锤子科技的系列产品是充满热爱，对于罗永浩老师是持正面态度的。那如果一个成员，最崇拜的人是乔布斯，从笔记本到手机，用的全是苹果产品，可能这个人就不太适合加入锤粉社群了。

02、强大和富有责任心的管理团

一个活跃而有价值的社群，肯定是离不开持续运营。这些持续运营的输出，背后往往是一批强大和富有责任心的管理团队在支撑。这个管理团队，既包括一个强大的核心领袖，也包括富有责任心的助手团队。

以我加入的知识型IP训练营为例，这应该是我目前看到普通人能加入的社群里面，价值和活跃度都非常高的社群。这个社群有一个强大的精神领袖人物，大家的各种连接，最初基本上都是基于这个领袖而产生的。而秋叶大叔丰厚的知识底蕴，独特的人格魅力，专业的方法技巧，也成为大家争相学习的对象。除此之外，IP训练营里面还有一群富有责任心的管理团队，包括班主任、采访官、内容整理官等，他们会精心筹备社群里每一次线上线下活动，增强社群成员的参与感，引导大家共同进步。

例如，在IP群内，每个月会有一次群表彰活动。而表彰活动的背后，需要助手团队付出极高的统计成本，甚至精确到群成员谁发言次数最多，谁发红包次数最多，谁撤回消息次数最多等等。正是因为助手团队非常有责任心的付出，才能让每次参加表彰活动的成员，觉得特别感动。

03、合理的活动安排与产出

一个群如果需要保持足够的活跃度，那么肯定需要官方安排各项活动，充分调动大家的积极性，增强成员的参与感。除此之外，活动的安排，不能仅仅是让大家空热闹一场，最好通过活动，大家还能有一定的价值产出。这种价值产出，就是这个社群的沉淀，从而影响群内更多成员。

还是以知识型IP训练营为例，官方会根据成员的实际需求，与不同的工作生活节奏，安排许多有趣又有益的活动。比如，每周会有一个每日一晒环节，邀请一个群内成员，分享一下自己特殊的地方，可以是独特的技能、让人大开眼界的知识，还可以是自己独特的经历等，让群内每一个成员，不论是大咖还是新人，都有积极展示自我的机会。又比如，群内每周也会开展一次会诊活动，所有的人，帮助一位或者多位成员，解决他们目前遇到的问题和困惑。

类似这样的一些活动安排，极大的增强了群内的活跃度。同时，每一次活动的举行，最后都会有总结输出。这些价值产出，不仅仅解决当事人的问题，也引发了更多人的思考。

04、社群文化的建设

俗话说，“一流的企业管理靠文化，二流的企业管理靠制度，三流的企业管理靠人。” 对应到社群的管理中也是这样，单独靠个别人的维护，或者社群规则的建立，这样的社群是维护不好的。社群管理的最佳状态是社群内部产生了独有的文化，所有的成员都会在文化框架下，做出最合适的选择。而社群文化也促进了大家的凝聚力和向心力，让整个社群的活跃度和团结度更高。

以秋叶PPT的69群为例，这个群内集结了目前市场上一些非常有才华的PPT设计师。最关键的是，大家愿意遵守群内一个共同的“污”文化。每一个第一次加入社群的新人，会遭受老成员们的“调戏”，需要爆出照片并自我介绍。平时大家交流过程中，可能不经意间，某个老司机就会突然开车，抛出一些内涵图或段子。大家在这种共同的文化认同基础上，愉快和谐的交流。在这种轻松氛围里，更容易促使大家脑洞大开，产生惊人创意，完成更优秀的作品。

05、线上线下的打通

由于移动互联网的普及，使大家的社交更加方便。而社群内部，大家也更多是通过微信群、QQ群、支付宝群等工具进行交流。可是，线上的交流和线下的交流都缺一不可，成员之间如果想获得更多亲近感与认同感，线下“面基”是必不可少的环节。比如小米的米粉社区，虽然大家平时大多数时间都在论坛内进行交流互动，但是官方也会适时举办一些“小米爆米花”等线下活动，增强粉丝参与感。

组织线下活动的好处也非常多，能够丰富群成员的体验，加深群内社交关系链沉淀。让许多平时畅聊的“网友”，变成了生活中的朋友。常见的线下活动，可以是娱乐交流类比如聚餐、团建等活动，也可以是学习分享类活动，如培训、讲座等。

以上就是我给大家分享的提升社群活跃度的5个方法，如果大家遇到类似的问题，可以尝试用以上方法解决下。最后，还想跟大家分享的一点，社群最强大的连接在于情感连接。人是一个情感动物，如果他对这个社群产生了情感，那他肯定会在群内活跃的。而能让大家对社群产生情感连接，最重要的就是官方能用心去运营这个社群。走心，就是最好的方法。

作者：大雄，微信公众号：大雄说（daxiongshuo100）。现阿里巴巴运营经理，前魔漫相机新媒体负责人，前百度产品运营师。







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