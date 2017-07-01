一、用户经济

首先，用户经济对应产品经济，举个例子：

产品逻辑：甲开了个加油站生意很好，乙看到加油站生意很好，就在旁边也开了一个加油站生意不错，丙丁戊己庚辛等开了n家加油站。就像现在分答火了，无数个打听出现了。

用户逻辑：甲开了个加油站生意很好，乙看到加油站生意很好，就在旁边开了个面包店结果生意也很好；丙看到加油站、面包店生意都好，就在旁边开了个服装店，生意也不错；就这样，围绕加油站开了很多不一样的小店，形成一个生态圈。基于互联网流量红利，新的商业生态在迅速发展。

产品经济：以产品资产为核心，也称为规模经济。

生产规模决定了单品成本，进而决定利润率；销售规模决定利润，单一产品再大的用户规模也会趋于饱和。

用户经济：以用户行为资产为核心，满足一个用户可能满足一切需求，称之为范围经济。

以一个切入点获取用户行为，比如e袋洗通过洗衣服链接用户，成为社区服务入口。用户经济的价值是用户长期行为价值，这个表现为资本估值。

用户行为价值=人次*时长*频次，高频次的用户行为具有资产价值。

车马炮理发室，通过车马炮社群活动为商业导流，车马炮社群不会靠卖象棋挣钱。

e袋洗用极低的洗衣价格补贴用户，获取用户行为资产，互联网烧钱也就是烧在用户行为频次上。用户行为价值无法作为资产记在资产负债表上，账面上看就是烧钱。

分众产生市场，跨界实现价值。这个跨界是基于产品的界，从用户经济角度没有这个界存在，同一群人买不同的东西而已。

在用户经济角度根本没有产品的概念，准确的成为道具，车马炮是获取用户行为的道具，理发是转化行为价值的道具。

社群经济首先是以用户为核心，积累变现用户行为价值。

二、社会协同

互联网技术红利与互联网人口红利同时爆发，打破原有经济成本模型和运营模式。

市场端：表现为用户基于需求成群出现，消费升级需求爆发，无数市场窗口同时打开。

供给端：二流处境的人绝对积极，成群创业，在当下创造出巨大的行为势能，创业者集结用户成本极低，多采取社群创业的方式。

创业者不再等待机会窗口的出现，而是制造窗口试错。这种群体行为创造了很多价值，同时也造成了巨大浪费。

传统市场规模企业，陷入大象与蚂蚁对决的境地，蚂蚁死伤无数，大象苦不堪言。

规模企业成为互联网创业者的行业壁垒，互联网企业成为传统企业的“飞单”黑洞。用户经济在哪个行业补贴用户，哪个行业就会遭到巨大冲击甚至颠覆。

互联网创业者成功者凤毛菱角，传统企业普遍苦不堪言。创业者从0到1，必须血拼才有一线生机，但创业者天生贫血，万不存一。

传统企业转型必须破而后立，也是九死一生，经济由产品逻辑转向用户逻辑，整个社会呈现自组织化。

宏观上看，创业者和传统企业总投入都很大，总回报却不高。这里面存在巨大的空间。

传统企业转型与个体创业表面上是互联网化，其本质是社会化，传统企业和创业者都是通过互联网技术红利转化互联网人口红利。

基于此传统企业与创业者如果可以协作，将爆发巨大红利。

简单的说，产品与服务剥离，产品企业化规模化，服务社会化多样化。传统企业和创业者的关系也可以像游戏机和游戏卡一样，传统企业做游戏机机器是共性的服务平台。

创业者做游戏卡，个性化专业化的，实现各种创业供用户选择，但二者之间必须有统一的技术接口。

第二个层面，就是实现社会化协作，研发这个技术接口，站在社群经济的角度去把握产业变化和机会。实现创业者与传统企业共赢合作，是社群经济研究院目前正在做的工作。

具体三件工作：链接社群、同频运营、对接产业。实现蚂蚁与大象共舞与流行美发起美业研究中心、成立美丽创业基金，与神舟专车成立汽车产业研究中心…等，为老舍茶馆、流行美等企业提供转型服务。

三、引力效应

移动互联网自组织环境将原有社会体系颠覆，未来将形成怎样的新体系我们很难想象。就像原始人不理解火，2000年前的人不可能相像飞机的存在。

01 为什么在一起？

“三人行必有我师”是互联网思想，将人分成0和1两极，0代表需求／学生，1代表供给／老师。然后按照学习和分享的模式进行各种连接组合，产生新的价值。

人有两极，就和磁铁有n极和s极一样。两块质量一样的磁铁接近，有50%的几率会吸在一起。

三块磁铁接近，有66.66%的几率会吸在一起，除非三个都是同极接近互相排斥。

只要有两个不一样吸在一起就会成为一块质量大的磁铁，把另一块吸过来。那么，四块…n块磁铁在一起运动会怎样，结果只能是在一起成为一块巨大的磁铁。

简单理解，群体中的个体只要存在“不一样”就会相互吸引而后成为一体。这完全颠覆了我们对“物以类聚，人以群分”的传统理解。

02 再一次在一起

“物以类聚，人以群分”出处易经系词第一章“方以类聚，物以群分，吉凶生矣”，同类聚集在一个地方，收获的食物被群体分配时，吉凶就出现了。

易经是古人生存经验的记录与总结，人类为了生存在一起，各尽所长抵御风险收获食物。如何在分配时趋吉避凶？

于是就把食物根据优劣分类，人根据付出多少分群，再对应分配相当于绩效考核论功行赏。

所以，“物以类聚、人以群分”是“方以类聚、物以群分”趋吉避凶的方法论。

人类的历史文明基本就是这个方法论的发展，移动互联网打破了人们基于原有方法论形成的连接。社群经济就是人类将重新经历“方以类聚，物以群分，吉凶生矣”的过程。

03 重新在一起的改变

如同无数块小磁铁在一起会形成一块大磁铁，也会生成大S和大N两极，SN两极和众多小磁铁sn两极是什么关系，小磁铁位置的改变会不会导致SN两极位置的改变？

第三层面引力效应，是研究未来社会巨变的一个比喻或模型。社群经济研究院的使命是基于科技对未来社会的研究，这些底层研究的阶段性结果，表现在第一层面和第二层面。

本文作者：季烨，社群书院联合发起人，社群经济研究院副院长，惠量文化创始人