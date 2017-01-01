对于做运营工作的我们来说，看书是一个很好的充实自己的手段，接下来就给大家推荐一些适合运营看的书~

看书也要分种类，对于运营小白来说，连运营是什么都不清楚就去看什么《定位》、《异类》之类的书，其实是不太合适的。

对于小白，首要的是要先搞明白运营的基本知识，然后再去看进阶的书籍，因此，适合小白看的书有什么呢？

1、《从零开始做运营》（入门篇+进阶篇）：这本书对于小白来说是非常有帮助的，里面梳理了很多关于运营渠道、手法，对于什么都不懂的小白来说，这些知识正是最需要的。

看完了这本书，运营小白对于运营会有一个初步的理解，前提是一定要认真看，如果真还是随手翻翻，那是没什么效果的。

此外要注意的是，这本书出的时间算比较早的，现在里面的有些知识现在看起来可能会有点稚嫩，但是作为小白入门书籍是完全足够的。

2、《运营之光》：这本书是黄有璨于16年底出的，也是一本极好的入门书籍，在书中不仅对“什么是运营”这样的概念性问题进行了解读，也有大量的实际工作技巧、思维及方法，并且还有作者本身经历的很多案例。

这本书对于刚入门的人来说是一本很好的入门书，对于已经工作了几年的运营从业者来说，也是非常有用的，大家都可以买来看看。

对于小白来说，看完以上两本书，那么对于运营的基本概念至少是有了的，如果仔细阅读的话，其实这时候你的运营知识去找工作是完全没什么问题的了。

（死读书是不行的，要边读边思考。）

接下来就可以看一些进阶的书籍了。

比如你对微信营销感兴趣，那么可以读一些关于公众号运营的书；对seo感兴趣，就可以阅读关于seo的书；此外还有基本大部分运营都应该了解的文案工作，那么可以看看关于写作的书籍。

在这里可以给大家介绍几本关于文案的书：

1、《the copy book 全球32位顶尖广告文案的写作之道》：这本书是一本经典的文案之书，书里面的内容是由32位全球一流文案写手亲口讲述的工作方法及程序。全书有超过200份作品供大家学习参考，虽然是上个世纪的书，但是书里的内容对于今天的我们来说，依然非常具有参考性。

2、《文案圣经》：这本书是由现代广告的奠基人克劳德·霍普金斯所著的，凝聚了这位广告大师35年的广告经验精华，书里面包含了32个案例，深入浅出地为你讲解了该怎么写文案，怎么写出好的文案。

这本上个世纪的书，虽然离我们时代较远，但是正如书名所说，确实是一本“圣经”。

（大师真的很6，在1908年的时候年薪就达到18.5w美元，相当于现在的1730w美元，就问你服不服……）

P.S. 题外话，为什么文案经典书很多都是几十年前甚至上世纪的书，我个人认为其实文案就是利用文字撬动人性，不论是好的还是坏的。而不管是100年前还是20年前，直至现在，人性永远都是不变的。

此外，在运营中，我们需要的不仅仅是方法论，也需要理解在操作过程中的一些原理：为什么我们要这么做？为什么别人的文章转发那么高？为什么这篇文章能够打动读者，而我的不能？

其实在做运营时，我们需要明白产品的定位、传播心理等等，如果只是会机械的写文案，发文章，做优化，那么这样的运营工作也就真的只是打杂了。

1、《定位》：这本是非常经典的书籍了，相信每一个做运营的人都被推荐过这本书，作为“有史以来对美国营销影响最大的理念”，没什么好说的，去看就是了，绝对会有收获。（原来写文章的时候没事就会翻翻，需要想定位的时候第一个想到的就是这本书。）

2、《乌合之众》：这本书也是被推烂了的一本书，但是我相信肯定还是有很多人没看过……做运营的总要懂一些心理学知识，而这本《乌合之众》就讲述了人在群体中的心理究竟是怎么样的，看完这本书，以前很多不明白的道理也都豁然开朗了。

比如其中所讲述的，个人在群体中会做出自己一个人时绝不会做出的激烈举动，如果个人是善良无私的，那么群体只会更加善良无私；如果个人是冷酷的，那么群体只会更加冷酷残忍。群体会将人性放大十倍不止。

看完这本书，你就会明白为什么会说：群体是盲目的。

3、《引爆点》：这本书很有意思，讲解了一些流行的东西为什么会变成流行，作者总结了其中的规律，提出了三个法则：个别人物法则，附着力法则，环境威力法则。掌握了这三个法则，也许你也可以创造出流行。

（当然，全掌握了你也不一定会创造出流行，但是几率却大多了~）

4、《社会性动物》：这是一本关于社会心理学的书籍，在这本书里面作者讲解了很多社会中的现象，以及为什么人们会做出这样的行为，这其中所涉及的心理学内容可以说是对于我们运营从业者非常有用的。

另外，还有一本《社会心理学》也是极其经典的社会心理学书籍，但是相对地，学术性更强一些，一般人读起来会有些枯燥，大家可以看自己的兴趣选择是否要读。

以上就是这次推荐的书籍，实际上，关于运营的书有很多，比如《参与感》、《一个广告人的自白》、《学会提问》、《周鸿祎自传》、《从0到1》等等，这其中有很多书其实不能说就只是给运营的人读，而是互联网从业者都可以看一看的。

由于篇幅的原因，所以这里并没有写太多的推荐，而且，我懂的，就算我写了几十本，大家反而不会去读……还不如少写一些，把我觉得最有价值的书写出来。

觉得有用的就点个赞吧，各位老铁，抱拳了！

作者：人人运营

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