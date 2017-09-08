亲子体验活动策划书（商业运营案例）

本文作者分享了一份有关亲子体验的活动策划书。enjoy~

XX体育汇亲子体验活动策划书

主办方：XXX

承办方：XX体育汇

2016年4月24日

第一章 活动介绍

一、活动背景

1. 现代人生活节奏加快导致大量的健康问题及家庭问题，大部分家庭已充分认识到健康生活方式和家庭成员沟通的重要性。同时，受限于工作时间和课堂时间的冲突，小朋友与家长缺少互动交流的机会。近年来亲子活动备受关注，逐渐成为了一种需求，人们需要一个平台来满足需求。

2. XX羽毛球馆作为XX广场的体验配套设施，既丰富现有的会员体验也可承担吸引新客流的活动举办平台，既能满足人们的需求，也与商场的引流与促销的期望相吻合。

3. 活动定为五一劳动节这个节假日，在此节日举办亲子汇活动既能满足人们的家庭内部的交流需求也能满足人们的购物需求。

二、活动概述

通过在XX体育汇举办亲子游戏在促进父母与孩子的沟通的同时，为XXX吸引新一批的人流，增加了商场的会员人数，提高XXX的知名度，并在活动中与商场的引流与促销相吻合，从而达到增加交易额的目的。

三、活动目的、意义

1、目的

既丰富现有的会员体验，又可以承担吸引新客流的活动举办平台，并以少量的投入（企业的人、物、财）合理利用多方资源，达成最大的影响效果（引流、促销）。

2、意义

通过一系列的亲子趣味游戏和竞赛让人们意识到认识到健康生活方式和家庭成员沟通的重要性，增加父母与孩子之间的联系和感情。

四、市场定位

1、目标市场的选择

（1）XXX商业定位

XXX是XX股份集团有限公司计划投资15亿元打造的集购物、展览、办公、酒店、餐饮、娱乐、休闲等于一体的大型商业中心项目，主要进行百货运营。与大多数商场不同的是，XXX的百货经营采用统一管理，统一做活动的形式，而非传统的租赁方式。

（2）SWOT分析

① 优势

优越的地理优势：XXX距离广州南站（武广高铁）5分钟车程，距离广州市中心20分钟车程，距离广州白云国际机场40分钟车程，处于广州番禺区数个全国有名的明星楼盘中央，辐射整个华南地区。

亲子体验活动能满足现代人们的家庭沟通需求，具有较高的关注热度，容易吸引人流。

② 劣势

对于在羽毛球场举办亲子活动缺乏经验，筹备可能有所不足。

需要与其他节假日的消费地点竞争，比如长隆等旅游区，存在较严峻的客流竞争形式。

③ 机遇

借助节假日的消费特点以及家庭成员的需求，可以达到吸引人流以及促进商场盈利的目的，实现商场的引流以及促销的效果，提高商场的交易额，增加会员的数量。

④ 挑战

对于举办该类活动的经验不足，容易出现安排不到位以及资源分配不合理的情况。

儿童人数较多，活动对于保障人员的人身和财产安全有较大的要求。

活动前期需做大量的宣传，以提高关注度，需要一定的宣传投入。

2、活动对象的选择

（1）活动对象的架构

拥有孩子的家庭成员，一般是父母和小孩或者是祖孙。

（2）活动对象的消费习惯

父母一般是以孩子为中心，孩子起决定性作用的消费心理，以及大多数人对商场的打折、促销等优惠营销手段比较敏感的群体，通常是指家庭中的妇女。

（3）活动对象与XXX的联系

希望通过亲子活动等方式来增加家庭成员之间的沟通以及交流，对家庭健康有所追求的家庭成员

第二章活动内容

一、活动主题

Daddy Mommy一起来

二、活动时间

2016年5月29日（儿童节的前一个周日）

三、活动地点

XXX广场体育汇羽毛球馆

四、活动服务对象

拥有小孩子的家庭，可以是父母一家子或者是亲戚朋友

五、拟定活动参与商家类型

-1F运动休闲用品和运动器材销售商

2F女士护理品牌

3F男士品牌

4F各式餐厅、电影院

5F儿童服装店、玩具商和儿童培训机构

6F健身房

六、活动项目

1、活动流程

XX体育汇亲子活动实施计划

（1）筹备阶段

（2）执行阶段

（3）后期阶段

2、场地布局图

3、游戏和抽奖活动的奖品设置

注释：

一等奖合作商家：3楼男士品牌，5楼ADDIDAS KIDS等

二等奖合作商家：5楼儿童类玩具，比如乐高玩具。

三等奖合作商家：4楼各式餐厅

注释：

一等奖合作商家：番禺长隆水上乐园

二等奖合作商家：亚马逊KINDLE

三等奖合作商家：4F电影院

4、会员制度

第三章宣传方式

一、线上宣传

1. 通过“XXX”、“XXX”、“XXX”等XX集团的公众号、微博、官方网站一类线上资源进行推广。

2. 借助XX旗下的商家、商场的公众号、自媒体网站进行宣传。

3. 拟开发一个XXX广场专属的微信公众号，以体育汇羽毛球场地预订为主，后期再慢慢开发与其他楼层的配套服务，以结构化形式进行运营。

二、线下宣传

1、在XXX的电梯等候区、扶梯上下处、休息区设置展板，吸引人流

2、在XXX附近的住宅区发放传单，借助群众口头相传

3、在XX旗下的广场/商场附近设置电子板，造势宣传

4、在公车站和地铁站的候车区张贴海报

5、在XX商场的购物袋等消费品上植入活动信息，进行活动宣传

第四章经费预算

第五章预期效果

一、销售利润

本次活动估算成本为4000元，预计吸引人流量为1000人次，人均成本为4元/人次。活动的人均制造利润预计为20元/人，纯利润估算为16000元

二、会员增长量

通过本次活动注册的会员数量预计为600人

三、对海印媒体的关注增长量

通过本次活动关注“XXX”、“XXX”等XX公众号的增长量预计为1000人次。

本文由 @channy