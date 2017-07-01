关于活动创意，你需要知道这四个关键点

精细化运营时代，处理要准确的摸清用户需求外，还需要差异化运营，寻找创造性的方法，更能实现突围。

作为一枚运营，也许你正在被各种繁杂的工作占据，或者已经被日常的重复工作弄的毫无斗志，甚至正在失去对工作的热情。我想你可能需要了解一点关于活动创意的方法，它会让运营工作变得更有趣更鲜活。

一、紧紧围绕运营节奏制定活动目标

运营面对的主要对象是各种鲜活精怪让人难以捉摸的用户，他们一会儿（有的）跟风，一会儿（有的）装逼，一会儿（有的）极力表现，一会儿（有的）沉默寡言，再后来大多干脆就再也不出现了。刺激用户活跃和留存的手段中，创意性的活动是比较容易出彩的一种。还记得天天P图的武媚娘妆么？还记得刷爆朋友圈的性格测试么？还记得我和微信故事H5么？还记得前几天的军装照刷屏么？

想要做好活动创意的第一步，就是要紧紧围绕当下运营的节奏来制定活动目标，拆解出主要目标和次要目标，并且目标越明晰明确直接越好。如果当前的现状是发现上次搞的福利包促销活动效果良好，那么现在就要分析一下是继续向既有的用户推销另一个福利包，还是针对喜欢上次福利包的用户群进行更多拉新。如果当前的现状是用户留存低，那就要分析一下是针对核心目标用户进行重新拉新，还是针对现有的目标用户搞一次激励活动？

总之，运营是项节奏感很强的工作，不能为了做活动而做活动，每次做活动都是为了解决当下节奏中最急需的问题才是最好的。

大家有没有这种经验，总有些BOSS不看运营节奏盲目要求做活动拉新，也不管是不是目标用户，也不管是不是已经有了完整的用户运营模式，也不管拉来的用户来了之后在做什么，一味只是要求数据好看。

结果是数据量可能上来了，然后又潮水般的退下去了，并且还留下了一堆差评和抱怨。特别是最后的复盘中，BOSS们张牙舞爪地展示自己多么地有远见（拉新数据），而运营是多么地狗屎（留存数据），那是种多么让人不淡定的淡疼感，哈哈哈，但愿大家的老板都英明神武大略雄才。

二、寻找和检验活动创意

创意是个说难也难，但也不是完全没有规律可循的东西，掌握创意，最难的不是去寻找一个特定的灵感，而是学会去训练自己的思维，掌握创意的方法，并领悟创意背后的原则。

活动创意有个简单的方法就是老活动翻新，就象是玩照片，百度魔图玩的是PK明星脸，天天P图玩的是武媚娘妆，人民日报玩的是军装照。对于技术原理上，这三个活动用的都是差不多的，关键是它们都找准了创意背后的跟风心理、跟热点心理和自我展示欲望。

因此，要成为好点子源源不断的运营人，要养成习惯去收集创意活动的案例和素材，更要注意寻找自有产品和这些创意间的关联。

如果希望找一个全新的创意，就一定要坚持从产品与用户的特殊素材，以及关于生活与时事的普通素材，对它们加以重新组织，从而产生出新创意。

这可能有点抽象，还记得“新世相逃离北上广”么？就是遵循了这一原则，新世相和航班管家（产品）与参与者（用户）的送机票（特殊素材），发起“一场说走就走的旅行”征稿（关于生活与时事的普通素材）。微信后台回复逃离北上广——获得机票集合地点——赶往机场活动未知地方门票完成一些犹豫了很久，以为自己做不到的事/任务（重新组织，产生新创意）。完美吧？一群深懂创意的大牛，向你们献上我的一只膝盖，哈哈。

三、简单即是好

用户更喜欢简单的活动。一个优秀的创意活动必须以用户兴趣/需求为导向，从用户真正关注的焦点或未被满足的需求，去寻找活动的满足点，而且是用户能够简单理解和快捷获取的。好像还是有点抽象，前几天与小米市场的活动负责人交流时，她就说：

“要求奖品是要所有人都能拿到奖品”； “优惠当然是越大越好，越大对用户吸引力越大，转化率越高”； “只要用户下载并打开了app，就要都能拿到奖品”； “奖品要准备1万份哦”。

是不是立马很佩服地感觉她们充分理解和执行了简单即是好的原则？可见一斑，小米的强大不是没有理由的！

四、活动创意体验点的深度与广度选择

既然大家都已经认识到了用户体验的重要性，作为产品重要组成部分的活动运营当然也要关注用户体验了。看一下这个例子，试试体会一下不同深度和广度时创意点的活动体验差异：

活动创意：为女友过一个难忘的生日！

方案一：在超市买鸡蛋、面粉、果酱和奶油，自己动手做一个蛋糕。

女友得到的：一个蛋糕，或者还有一点点被重视的感动。

方案二：找蛋糕店定制一个精致的蛋糕，在花店订制一束玫瑰。

女友得到的：一个可能更美味的蛋糕，或许还有一点点浪漫的气氛。

方案三：找策划公司为女友策划一个惊喜的生日PARTY。

女友得到的：一个享用蛋糕的美妙氛围和美味的蛋糕，还有惊喜连连的各式花样。要是你准备了戒指，也许她就直接考虑嫁给你了。

从这三个方案来看，活动创意点的流程渗透的越全面深入，附加值就越高，当然成本也会高。我们在做活动创意时要学会在体验和成本之间进行合理的权衡。

运营的小伙伴们，有没有开始觉得有创意的活动运营让运营有点好玩了？！

本文由 @李震 原创发布于人人都是产品经理。





