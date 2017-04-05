新产品上线一周新增粉丝5000+，附亲身案例！

【成果：一周新增粉丝5000+、获取首批产品种子用户800+】

这个成果发生在我16年3月份，当时我刚来上海，公司产品刚要准备上线，我来之后，做了大量准备工作，其中公众号作为产品的首要载体，需要吸引挖掘第一批种子用户，这关系到产品的生死！

【我们做了哪些事情呢？】

做好产品的定位，事先想好用户的拉新、留存、转化问题！

我们当时想做的是一款金融产品，针对的是工薪阶级，二三线城市的人群。在微信端我们决定比较好吸引人的手段有【红包】，这是很多人都无法拒绝的，所以我们推出了“整点抢”，在公众号菜单里，每天上午10点，每个人最多可以领取3个红包（金额几毛至1块不等），第一次可以无条件领取，第二个、第三个需要分享后才能领取，就这样，这个功能上线后，我们公众号每天都能新增几十粉丝（刚开公众号基数很低，都是公司内部人）

怎样检验自己产品是否是一个好的产品？那就要看它自身是否具有扩散性。此刻我觉得我们已经有了！

不过我们定位是金融，如果想要获取真正的精准用户，仅仅把用户引来了，还不够，需要引导用户注册绑卡。

在这个基础上，我们推出了“一元抢”，既用户在“整点抢”获得现金红包，可以参与一元钱，里面我们设置了很多消耗品（水果、零食）后期考虑上iphone手机等，在这个过程中用户可以绑卡充值、也可以绑卡提现（整点抢的红包需满100）

【渠道】

接下来到我这边，就有一个非常重要的任务，那就是找渠道，为了提高转化效率，我选择同其它微信公众号进行合作，选择了一个“手机流量”类型公众号，进行导流！成本3000元，吸引5141人。

用户来到我们公众号后需要做一个操作，那就是回复关键词，我们都知道用户在关注你的公众号后，会有个自动回复，这个是用户关注你公号，你能否留存、转化的重要一步！

我们针对于此，结合产品推出“领水果”活动，但不是每个人都能领（要考虑成本），就是每个关注的人，点击“领水果”注册后，就可以获得一个中奖码，中间概率大概20分之一！

就这样我们吸引粉丝关注后，直接转化了886个最新注册（注册后，需填写手机号码、跟联系方式），我们都有仔细核对回复，确保用户真实有效！

【互动】

为了增加用户的吸引力，与互动效果，我们还在微信菜单里，嵌入了社区功能，大家可以在里面晒单、晒图，交流等！

事后我们对用户数据进行分析，了解用户对菜单点击的详情，发现用户对“领水果”、“整点抢”参与度最高，一周时间分别达到8827次、9136次，充分证明了，产品对用户具有吸引性。

此外我们还针对用户反应的产品bug，以及常见问题进行梳理并提交技术更改。

【总结】