产品和运营是什么关系

最近在学习互联网营销的相关课程，我发现在营销工作中，不只有产品与运营，只有将市场、产品、运营结合起来，形成一个完整的闭环，才能最大限度地挖掘有效流量，提高转化率。

首先，让我们来看一下营销工作中一个完整的业务流程是怎样的

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网站（企业）带来了1000个流量（ 市场工作 ）

） 其中100个注册了网站（ 产品工作 ）

） 有10了购买了产品（ 产品、销售工作 ）

） 分享网站、带来新的购买（运营工作）

由此可见，市场、产品、运营是不可分割、缺一不可的。

其次，当市场、产品、运营三者之间有缺失的时候又是怎样的呢？

只有市场 ，可以为企业（网站）带来流量，没有产品与运营，这些流量是留不住的。

，可以为企业（网站）带来流量，没有产品与运营，这些流量是留不住的。 只有运营 ，没有市场与产品，没有获取流量的方式，运营也就无从谈起。

，没有市场与产品，没有获取流量的方式，运营也就无从谈起。 只有产品，却没有人来购买、使用、分享你的产品，没有用户给你反馈，这肯定是毫无意义的。

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最后，市场、产品、运营之间的关系是怎样的呢？

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市场与产品：

市场帮助产品获得流量，来验证产品；

产品的核心卖点与目标人群很明确的时候，会告诉市场应该根据什么样的目标人群写什么样的文案。

产品与运营：

产品支持运营，为运营提供平台，骨架

运营又增加产品的粘性，血肉

运营与市场：

运营到市场：当你的运营工作做的很好的时候，用户口碑可以带来新的流量

市场活动做的很好的时候，又能增加用户粘性，间接促进运营。

因此市场、产品、运营是三位一体的事情，它们结合起来，共同为转化率负责。

作者：韩湘子

链接：https://www.zhihu.com/question/19570458/answer/142538125







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