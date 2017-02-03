产品和运营是什么关系

2017
02-03
最近在学习互联网营销的相关课程，我发现在营销工作中，不只有产品与运营，只有将市场、产品、运营结合起来，形成一个完整的闭环，才能最大限度地挖掘有效流量，提高转化率。
首先，让我们来看一下营销工作中一个完整的业务流程是怎样的
- 网站（企业）带来了1000个流量（市场工作）
- 其中100个注册了网站（产品工作）
- 有10了购买了产品（产品、销售工作）
- 分享网站、带来新的购买（运营工作）
由此可见，市场、产品、运营是不可分割、缺一不可的。
其次，当市场、产品、运营三者之间有缺失的时候又是怎样的呢？
- 只有市场，可以为企业（网站）带来流量，没有产品与运营，这些流量是留不住的。
- 只有运营，没有市场与产品，没有获取流量的方式，运营也就无从谈起。
- 只有产品，却没有人来购买、使用、分享你的产品，没有用户给你反馈，这肯定是毫无意义的。
最后，市场、产品、运营之间的关系是怎样的呢？
市场帮助产品获得流量，来验证产品；
产品的核心卖点与目标人群很明确的时候，会告诉市场应该根据什么样的目标人群写什么样的文案。
产品支持运营，为运营提供平台，骨架
运营又增加产品的粘性，血肉
运营到市场：当你的运营工作做的很好的时候，用户口碑可以带来新的流量
市场活动做的很好的时候，又能增加用户粘性，间接促进运营。
因此市场、产品、运营是三位一体的事情，它们结合起来，共同为转化率负责。
作者：韩湘子
链接：https://www.zhihu.com/question/19570458/answer/142538125
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