一元夺宝的品类运营套路，一篇文就说透啦！

夺宝运营要做好，首先要了解你的用户

方维君发现，据各大主流智库和数据分析平台报告显示，夺宝平台多以男性用户为主，男女比例在7：3左右。夺宝平台用户，根据参与程度不一样，可分为尝鲜用户、迷恋用户、资深大户。

➤ 尝鲜用户：

是指刚接触夺宝，对夺宝玩法好奇，会尝试小额投入，希望能中奖的用户。这类用户一般购买易中奖、超级爆款商品。

➤ 迷恋用户：

指中过奖，尝到过中奖甜头，体验到了夺宝的刺激，懂得夺宝的玩法，开始增加投入的用户。这类用户一般会购买自己想要的商品，多用于自己使用。

➤ 资深用户：

指沉迷其中，能从中获得极大满足，或把夺宝当做一种投资，通过奖品变现赚取差价，有计划的进行较大金额投入的用户。这类用户喜欢购买易变现、高价值商品，用于变现。

➤ 不同发展阶段，品类的运营侧重点各有不同

➤ 平台发展初期

平台成立初期，运营的主要目的是获得第一批用户，并借此检验产品功能、了解用户对自家平台的反应。加上刚上线时还没有多少供货商到位，这个阶段适合上线部分拉新和易变现商品。

拉新类商品：主要目的是拉新用，其特点是大众都想要、价值较高、市场热卖，一般价格稍高。比如苹果系列商品，特别是iPhone手机。通过运营推广，将“1元赢xxx（商品名）”传递给用户，用户容易被“低投入、超高回报”名头吸引。



易变现商品：指市场需求量大，部分还能保值增值，在市场上极易流通，能直接变现或变现成本低的商品。般资深大户、老用户会选择频繁参与这类商品，主要集中在：虚拟商品（如手机充值卡）、手机平板等3C数码、高价值产品（轻奢、汽车等）。

➤ 平台发展中期

发展中期夺宝平台产品主要功能基本搭建完成，供货商也陆续到位，并且开始积累一批活跃用户，这时已到了运营的发力点。这个阶段可以周期性上线拉新类商品、易变现商品、新科技商品等品类重点。

新科技商品：用于满足用户的新奇感，用户日常很少去购买，属于非刚需商品，但是当看到身边越来越多的人在玩，也想去尝试。比如平衡车、无人机、VR设备、机器人、跑步机等，让用户有更多选择。

新品上线不能杂乱无章、没有规律的上，这样不容易形成用户习惯和固定感知，需要有有节奏、分层次的上。

➤ 平台成熟后期

可适当拓展品类范围，满足用户多方面、多层次商品需要，比如家电、母婴、女性用品、日用百货等。这个阶段，上新节奏不需要发展期这么频繁，但是需要仍然让用户有所期待，持续上新。如有能力，可以结合市面上新品做首发、做预售。也可以做一些创新性的品类尝试，比如演出门票、旅游路线、电影票等。

关于一元夺宝平台的品类运营攻略，方维君本次就先说到这啦！之后方维君还会苦心钻研，继续推出用户运营、定价策略等方面的运营干货~请大家保持关注哦~







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转载请注明: 爱运营 2016年12月22日 于 网站运营 发表