关于产品冷启动 这里有6个知识点

看电视时，我喜欢看广告，可能是做这行的原因，会下意识的去思考广告背后产品的营销策略。

通俗解释一下冷启动：就是你的产品没有任何用户的情况直接推到新用户面前。

先整体一下流程，如何快速积累出产品的第一批用户：

1、创建产品

2、初定目标用户的可能性

3、制作营销内容

4、验证生意模型、目标用户

5、制作营销内容

6、有用户持续使用、分享产品

具体流程：

1.创建产品

创建产品，意味着你已经找到了一部分垂直用户的特定需求，并有解决这个需求的方法。你自己已经脑补出了「产品为谁」「解决了什么问题」。

冷启动布局意味着你已经找到了部分用户的特定需求，需要把产品做出来，才能把这个需求验证。

例：我没有和任何人商量、沟通，我就认为你们是需要创业、运营、项目相关的知识，然后立即创建网站，并开始推广，这就是冷启动。

2.初定目标用户的可能性

积累第一批用户的前提是，知道目标用户是谁。在宣传推广之前，你需要选出几类产品的特定人群身份，这里的身份需要具体，具体的身份指：大学生、创业者、宝妈等。

例：关注我公众号的第一批朋友都会收到一个自动回复，填写一个调查问卷，里面有需要填写到年龄、职业，这些选项就是我初定目标身份的可能性。

3.制作营销内容

用高质量的内容来吸引用户，内容可以是文章、视频、音频。利用已有流量大的自媒体平台发布内容。（干货+理直气壮的打广告=精准流量）

例：你干了一件别人花很长时间才能完成的事情，意味你帮别人节省了时间，提供了价值，他不仅愿意关注你，还会做一些小的举动帮你宣传，资源盘点，永远好使。

4、验证生意模型、目标用户

当你通过内容带来一部分你初定目标用户时，需要验证生意模型，简单点说就是转化的路径，可以是会员、社群、微课、产品等，有多少人付费，收益大于付出，说明这是个持续赚钱的模式，需要进一步通过用户调查付费用户的身份年龄。

例：假设你做了一个公众号，打算教别人怎么做简历、面试，所以开了微课，并写好文案，挂在公众号菜单栏。

通过上一步高质量的内容到知乎发布，吸引了你初步设定的分类身份用户过来关注你的公众号，并有部分人付款了，且收益大于付出。那么，这个事情要继续做下去，就需要一对一的去调查已经为你课程付费的用户身份，这个身份才是你下一步宣传的主要人群。

5、再制作营销内容

通过对已付费的用户调查，我们对产品的用户身份已经更加确定，例如有50个人付费，其中40人都是大学生，那么大学生这个人群就是你的主力人群，需要针对这个人群针对性的制作内容，吸引关注。

6、有用户持续使用、分享产品

这里无论有多少数字的用户，到这一步你都会拥有真正的第一批种子用户，你已经找到了产品需要的目标用户，并且这批用户会持续的使用你的产品、宣传你的产品，持续的给你带来盈利。

分享中提到的产品，拿公众号做为例子，思维共通，灵活运用，

欢迎指教、交流学习。