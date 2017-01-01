互联网思维对休闲农庄运营的十个启示

文章从互联网思维出发，对休闲农业园区提出了一些基于互联网的看法。

受益于休闲农业与乡村旅游相关政策，全国各地似乎迎来了休闲农业的风口，各类农业园区、采摘园区、休闲农庄等大量涌现。在推动行业发展的同时也产生了很多问题，同质化严重，定位不清晰，投资回报周期长等等是很多园区面临的共性问题。在休闲农业领域，漂亮的园区不等于赚钱的园区，能赚钱的庄园也不一定规模有多大，景色有多好。

最近，我在一个农业园区呆了半年，感受颇深。本人是一个老互联网人，近期对园区运营也有了兴趣，今天想和大家聊聊，在竞争激烈的休闲农业领域，如何运用互联网思维改善经营状况，如何借鉴互联网的方法论，构建实体农庄的运营体系。

启示一、学习打造爆款

“流量款、利润款、形象款、赠品”等是电商从业人员在做产品策略时对不同产品的定位。流量款是引流的，利润款是挣钱的，形象款是做品牌形象的。我想做农庄也是一样的，农庄的哪些产品和服务是引流的，哪些是提升收益的，哪些是提升品牌形象的，这些都值得我们做一番思考和布局。

农庄可以有“爆款”，这个爆款可以是具体的产品，具体的服务，亦或者是某个特色区域，某款特色菜品等等。爆款可以少赚钱或者不赚钱，但绝对是整个园区的流量引擎，数据采集的重要手段，同时会带动其他产品和服务的销售。所以我建议做农庄必须要有能带动客流的服务项目，目的就是引流，拉升人气，提升整个农庄的销售。

启示二、学习曝光和获取流量

互联网人都知道流量的重要性，无论是做电商、App、或是自媒体，我们会挖掘各种流量渠道争取更多曝光。园区运营人员虽然也有营销推广意识，但是在线上营销方面还是有很多短板的。作为一个互联网老人，恰好可以看到他们在这方面的不足。

前段时间发现一个卖生鲜的实体店，却开通了自己的今日头条号，微信公众号运营也是专业级别的。再看公众号里的素材，那一波波促销也是充斥着电商的影子。

总之一句话，“线上思路线下玩，线上渠道不放过”，这正是很多实体商家欠缺的。口碑营销、事件营销、软文营销这些在网络营销中常用的营销方式在农庄运营方面同样适用，是线下推广的有力补充。

启示三、提升转化率意识

电商人整天会分析转化率，客单价，回头率等等数据指标，后台的数据统计工具真正帮助店铺实现了数据化运营，通过后台工具，我们可以知道当季热销产品特点，可以分析消费者习惯，可以针对不同用户设置个性化的促销手段，进而从多方面去改进我们的店铺运营能力。

大多数农庄是不可能做到这么精细化运营的，会员管理系统也仅仅是提升管理效率。有些时候，各个板块之前仍然是隔裂的。

比如，餐厅有餐厅的促销，采摘有采摘的促销，如何把两边的客人串起来，实现数据共享，促进园区整体营；如何在客户第一次消费的时候，埋下一颗再次消费的种子；如何改善服务细节提高客单价等等，这些方面农庄做的比较差，在线上通过各种促销，各种优惠，各种活动召回客户的玩法比比皆是，线上营销创造了丰富多彩的玩法，是值得线下运营人员研究和学习的。

启示四、学习共享思维

首先是投资平台化，通过利益共享，解决融资问题。湖南常德市某庄园经营者通过“共享概念”打造了一座几千亩的庄园。其经营者认为最好的商业模式不是自己单独玩，而是搭建一个平台。比如园内投资一个摩天轮，预计项目投入50万，有外来投资者出资，项目所有权归庄园，5年的收益由双方按照一定比例分配，5年后项目完全归庄园所有，如果投资方愿意继续经营，双方重新拟定收益分配比例。

再者，是经营平台化，有些运营不错的庄园也会遇到一些问题，比如接待瓶颈问题，客房、餐厅、采摘园这些区域的接待能力是有上限的，在达到上线之后，如何去提升销售额？就是把庄园打造成一个平台，可以让周边农户按照自己的标准种植，入驻到庄园内销售；同时引进优质的产品，扩大自己的销售；还会提供快递服务，庄园有边界，产品无边界，所以只要用户有需求，我们可以邮寄到全国各地。

三是，异业联盟实现互利共赢。可以合作的对象比比皆是，跨行业营销，让农庄的传播触角伸向各个领域，这方面的想象空间，可操作空间很大，这里就不赘述了。

启示五、从解决用户痛点出发

在做互联网项目的时候，我们总会分析用户的痛点是什么，然后思考如何解决这些问题。去休闲农庄的消费者，他们的痛点又是什么呢。我想主要应该包括以下几个方面：

城市生活带来的视觉压抑与心理压力； 田园生活的原生力，本质是对农耕文化的向往； 对健康的渴求，包括健康的食材，健康的环境； 体验轻松慢节奏的生活，愉悦身心； 亲子、聚会、团队活动等情感需求。

庄园的规划布局和配套设施就应该围绕上面这些需求去设计，农庄的本质还在一个“农”字上，部分农庄过度的钢筋水泥建设着实违背了人们入园的初衷。

启示六、用户思维提升消费体验

“用户思维”一词，经常被互联网运营人和做产品开发的人引用，主要是营销思维变革，人们都意识到从产品思维到用户思维过度的重要性。从农庄运营角度谈论用户思维，我更想关注的是消费者在享受各种产品和服务过程中的体验和感触。

有的时候我们不知道如何去发现哪些地方可以提升用户体验，这个时候我又想起了那句“一切环节皆体验，一切企业皆媒体”。

举例：我们把草莓采摘分成入园、领取采摘袋、采摘、结帐这样几个简单的过程，入园时有没有做好采摘规划，从而让消费者少走弯路，避免负面情绪；是不是可以提供一个购物车替代采摘袋，用户更加省力；采摘中能不能提供洗手池，可以让客户不至于脏手自拍发朋友圈。这样的细节体验，很多园区做的还不够。

启示七、建立用户运营体系，构建消费闭环

很多农庄运营人员是有会员意识的，比如引进自己的CRM管理系统，销售会员卡，搜集用户信息，组织幼儿园活动，给会员拨打回访电话等等，但是这不能称为用户运营体系，因为这些并没有被固定下来，去有计划，有目的，有套路的去执行。移动互联网方面已经形成了完善的用户运营体系，比如AARRR运营体系，很值得实体项目借鉴。AARRR是Acquisition（获取）、Activation（激活）、Retention（留存）、Revenue（收入）、Refer（传播），这个五个单词的缩写，分别对应用户生命周期中的5个重要环节。

AARRR运营体系给我们的启示是如何实现低成本自传播，促进消费提高收益，从而建立一个循环获取用户的体系。简单的几个单词却指引了我们思考问题的方向，开发了我们的运营思路，使我们的运营工作更加具有目的性。读到这里，相信很多人都感受到了线下线上运营工作的异曲同工之处。

启示八、培养用户习惯

园区运营人员要学会固化运营工作，固化不是不变化，不是把自己框死，而是对一些运营思路、方法、模式、活动等进行坚持，简单说，就是坚持执行我们总结的有价值的套路。主要做到三点：

一是设定规则和玩法；

二是引导用户参与；

三是坚持执行运营计划并优化运营工作。

随着时间的推移，参与的人越来越多，教育用户的目的就达到了。

举个简单的例子：比如活动运营，每年的七夕都举办一场大型活动，第一年效果不一定很好，但是第二年我们坚持办，第三年我们办的更加丰富多彩，逐渐积累客户，让该活动成为一个区域话题，以后每到这个时间段，人们都会想起这个园区的七夕活动。用户习惯了之后，每到那个时间，自然有所期许，我们只需要在活动的主题、形式等方面去变换，细节方面去优化。无论是按年还是按月按周，有些东西被固化下来才能使用户养成习惯。

美国经济学家加里·S.贝克尔的理性成瘾理论揭示了一个极端忠诚的消费群，就是当一个有理性的人对一件事做持续关注的时候，最后引导上瘾的结果，从而在消费决策时不会去计算复杂的最优消费路径。 这类用户的特点就是：高频率反复购买自发；热情推荐；形成社交圈层。如何让进入庄园的用户上瘾，是不是可以先从培养用户习惯做起。

启示九、学游戏思维

史玉柱在总结游戏成功的要素时，归结为四个因素： “荣耀、目标、互动、惊喜”。一个简单的项目，哪怕只是简单的采摘、垂钓，辅以利益邀请、及时反馈、随机奖励、悬念设计、荣誉绑定、暧昧关系等元素，都可以提升该项目的粘性，让人留恋往返。

比如垂钓园，可以搞个垂钓排行榜（竞争，就像挑战升级），打破记录的人可以获得奖励（惊喜，就像打boss爆出了装备）。有些游戏升级机制也在被引入到实体项目。类似的活动很多，也许在细节和玩法上稍做改良，结果就大不同了。

启示十、学IP化运营

如何提升产品价值？是值得很多农业园区考虑的问题，方式方法很多，但不是今天我们要讨论的重点。我想说的是打造品牌和培养粉丝绝对是提升产品价值的方式之一。所有的品牌商家都在这样两件事，一是证明物超所值 ；二是寻求情感认同。IP运营需要通过好的内容去聚集粉丝用户，并通过粉丝用户去实现其商业价值。

农庄也需要IP，可以是园区自身，可以是某个产品，可以是某个活动，有了IP 的庄园 就像长了触角，可以触及更多的领域，更多的用户。关键是我们先要有IP包装的意识，消费在升级，新零售的一个重要特征，我想就是不在过分追求包装精美，而是认同产品价值和产品传递出的气质，及其人格化的产品形象。我们总在提倡的“农业+旅游+文化”，这其中的“文化”运作，是不是应该学习一下IP化运营。

以上只是我身处农庄这段时间的一些认识，实际运营工作中肯定还有很多细节问题，无论是农业生产，还是园区管理，或是餐饮住宿等方面，都有很多情况不是短时间能深入了解的，在此，只是提一些建议。

本文由 @赵岩疯了 原创发布于人人都是产品经理。