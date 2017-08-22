脑洞 |“我是歌手”的产品设计及运营方案

这是一篇脑洞文，所设计产品主要依靠人工智能技术，但目前人工智能是否能实现文中所描述的场景尚未可知。不过，作者相信随着人工智能技术的发展，不超过3年就可以实现。希望此文可以给大家带来更多思考，欢迎各位留言。

1. 需求背景

目前市场上主流的K歌软件有全民K歌和唱吧：前者有微信和QQ导流，注重熟人之间的联系；后者建立在弱社交关系基础之上，目前正在发力短视频和直播唱歌。

然而，尽管这些K歌软件可以满足一部分K歌爱好者的需求（喜欢唱歌，且唱的较好），但是却满足不了另外一部分用户的需求。这部分用户包括：

喜欢唱歌，但是常被别人说唱歌走调 喜欢唱歌，而且很有创作欲望，比如喜欢像专业音乐人一样对歌曲进行改编；或直接自己哼唱旋律，但由于不懂乐理知识无法创造完整歌曲。

“我是歌手”就是为了满足这部分用户的需求而产生的，通过人工智能技术，实现根据人声自动创作伴奏的效果，让人声与伴奏始终处于和谐的状态。另一方面，由于这种K歌玩法本身具有较强的创意性和趣味性，应该也会吸引不少传统K歌软件的用户使用。

2. 产品介绍

2.1 产品简介

“我是歌手”是一款K歌软件，与传统K歌软件不同，“我是歌手”不需要用人声去匹配伴奏，而是根据用户清唱时的音色、节奏与旋律，通过人工智能的方法去创造合适的伴奏，使得人声与伴奏始终和谐。

也就是说，有了“我是歌手”软件，再也不会有人说你唱歌跑调了，你在做的只不过是对原有歌曲的再创作。同时，对于有创作欲望的歌唱爱好者来说，“我是歌手”能够轻松帮你实现音乐创作。

2.2 产品slogan

待选项1：我是歌手，你就是歌手

待选项2：让世界听到我的声音

待选项3：其实我是歌手

待选项4：人人都是歌唱家

3. 目标用户

产品的目标用户总的来说为音乐（歌唱）爱好者，包括：

不满足于传统K歌软件提供的标准伴奏，想要对歌曲进行适度改编的用户

想要自己创作歌曲，却不会乐理知识，只会自创旋律并哼唱的用户

唱歌有些许走调，但仍然喜欢歌唱的用户

想要让唱歌这件事情变得更好玩的用户

4. 产品功能

“我是歌手”的第一版功能较少，以缩短开发周期，快速验证产品，其包含的功能如下：

唱歌 ：与传统K歌软件及传统KTV不同，用户首先进行无伴奏清唱，然后选择歌曲种类（原创歌曲 VS 改编歌曲）和歌曲风格（流行、民谣、摇滚等等），之后便会自动合成适合的伴奏。

：与传统K歌软件及传统KTV不同，用户首先进行无伴奏清唱，然后选择歌曲种类（原创歌曲 VS 改编歌曲）和歌曲风格（流行、民谣、摇滚等等），之后便会自动合成适合的伴奏。 发现 ：与全民K歌、唱吧类似，发现主要是好友的动态和热门演唱，此功能模块的主要用处在于促进用户之间的互动与交流，从而促进用户留存与活跃

：与全民K歌、唱吧类似，发现主要是好友的动态和热门演唱，此功能模块的主要用处在于促进用户之间的互动与交流，从而促进用户留存与活跃 个人中心：一方面会展示用户的基本信息（粉丝数量、关注数量；歌手等级、个人资料；是否为明星歌手），另一方面会展示用户的作品（原创歌曲、改编歌曲）、用户关注的作品（点赞、收藏的作品）。个人中心还有“发专辑”按钮，用户改编或翻唱的歌曲达到一定数量即可发专辑。

产品框架如下：

核心功能流程图如下：

核心功能预览（主要参考“全民K歌”，伴奏合成部分交互较差，欢迎大家提供好的交互意见）：

下一版本的可能功能：

第一版上线后，会与种子用户密切沟通，并对所收集数据进行分析，以准备下一版本的迭代。目前在第一版本还未上线的前提下，可能会新增的功能有：

增设歌手风格 ：由于很多歌手拥有强烈的个人风格，比如王菲、周杰伦、蕾哈娜等，因此将歌手风格作为歌曲风格的一种未尝不可。另一方面，“明星”对粉丝的强大召唤力很可能会吸引到大批用户；同时，改编一首王菲的歌，并选用周杰伦的风格去合成伴奏，也许会发生奇妙的化学反应。

：由于很多歌手拥有强烈的个人风格，比如王菲、周杰伦、蕾哈娜等，因此将歌手风格作为歌曲风格的一种未尝不可。另一方面，“明星”对粉丝的强大召唤力很可能会吸引到大批用户；同时，改编一首王菲的歌，并选用周杰伦的风格去合成伴奏，也许会发生奇妙的化学反应。 增设趣味风格 ：为了满足不同用户的需求，可以增加二次元、古风、搞笑等趣味风格。

：为了满足不同用户的需求，可以增加二次元、古风、搞笑等趣味风格。 强化社区概念：“我是歌手”的第一版会重点强调其独特的伴奏合成功能，工具属性较强。第二版可能会强化其社区概念，让“我是歌手”成为野生原创音乐人的交流社区，大家互相倾听对方的作品，激发创意和灵感。

5. 推广及 运营

5.1 推广策略

前期小范围宣传推广，待《我是歌手》节目播出时进行大范围推广（最好能够和《我是歌手》节目达成战略合作）

5.2 推广方法

与一些音乐类公众号合作，快速将产品介绍给目标用户

先邀请一部分种子用户，让种子用户产生内容，再通过种子用户产生的优质内容去吸引新的用户

5.3 运营方案

运营方案主要分为用户运营和活动运营两块：

（1）用户运营

前期重点运营种子用户 ：运营人员挖掘第一批用户中的活跃用户，通过微信群或QQ群的方式对其进行管理，时刻记录种子用户的意见和反馈

：运营人员挖掘第一批用户中的活跃用户，通过微信群或QQ群的方式对其进行管理，时刻记录种子用户的意见和反馈 建立用户等级制度：根据用户的活跃程度、受喜欢程度等评定用户等级，如“初出茅庐”、“小有成就”、“创作达人”、“绝世高手”、“大红大紫”、“闪耀之星”等

（2）活动运营

通过站内活动促进用户生产内容 ：比如推出影视剧主题曲改编大赛，原创歌曲大赛，春节期间推出全民改编《难忘今宵》活动等

：比如推出影视剧主题曲改编大赛，原创歌曲大赛，春节期间推出全民改编《难忘今宵》活动等 邀请人气原创歌手入驻：比如邀请《明日之子》大火的原创歌手毛不易入驻，以吸引其粉丝使用该产品；还可以借此发起“挑战毛不易”等站内活动

6. 盈利模式

类似全民K歌和唱吧，粉丝对喜欢的歌手进行打赏，平台抽成

与经济公司合作，或者培养属于自己平台的音乐人，帮助音乐人一起实现变现

7. 结语

我们总是在追求音准，“我是歌手”却偏偏反其道而行之。

写这篇文章的初衷是希望能够寻到几个志同道合的人，也许我们能把这个脑洞变为现实呢？如果你有任何想法，都可以在下面留言或发邮件给我。

天底下没有跑调的歌，只有不匹配的伴奏。

作者：丽娃河畔的夏洛克，心理学硕士在读，准互联网产品经理，联系方式1016231163@qq.com,希望用文字和同行们分享见解。