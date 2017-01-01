做产品和运营，不会“撩”用户，这怎么行？

本文作者将通过“撩妹”七课时，分别从一个“该做”，一个“不该做”，一个“原因”来解析，产品与运营怎样“撩”用户。enjoy~
这个问题思考来自天天问在七夕节的［四点一问］：第190期｜做产品和运营，不会撩妹怎么行？
首先，这个问题问的好（又有一波单身狗默默吃了狗粮）。
产品和运营其实是密不可分的岗位，在互联网时代，用户是决定产品好坏的唯一标准。然而，怎么去“找妹子”“撩妹子”“牵手妹子”再到“爱”真的是一个漫长的过程。
产品与运营岗都需要接触到老板、团队、用户，除了需要专业技能水平，还要高超的情商，这个年代情商很重要。
一、成为“撩妹”高手只需七节课
以下将通过撩妹课程一个“该做”，一个“不该做”，一个“原因”来解析，产品与运营怎样“撩”用户：
撩妹第一课：迎合大众（背景）
作为人这么一个个体单位，经过数年累月形成自己的世界观、价值观与人生观，也通过人之间的沟通接触了解到男女之间的种种不同，从心理学角度上看，一个人对于异性／性追求的某些“执念”，是受于孩童时代的某些因素影响，如从小在父亲羽翼下成长的女生，可能会对异性更倾向于父亲给到的那份感觉。
首先要开始做产品，第一步肯定要调研现今社会用户的喜好（了解现在妹纸的喜好与话题），结合社会大背景去了解当下用户，或者某一用户群的所想所思。
- DO：产品与运营通过用户市场调研、用户问卷调查、活动采访、大数据分析等各种途径获取用户喜好。
- DON’T：自认为了解用户，自认为了解用户缺什么。（比如现在的女生谈论的话题可能偏于是某某时尚品而不是某某八卦新闻，但是你的观念里却认为女生都爱八卦，所以约会时就会GG）
- WHY：产品定位的关键，通过客观事实了解当前用户的需求。
撩妹第二课：才能学识（内容）
才华很重要，现代社会确实是看脸的时代，但是多得是“明明可以靠脸吃饭，却非要靠才华”的人。很多妹纸虽然也爱空皮囊，但是一相处就会发现那个人其实很无趣，归根结底是“肚子里没墨”。
产品也是如此，用户可能会被你某一设计或者营销活动所吸引，进而接触你的产品，但是产品本身内容空乏，也并不能给用户带来什么有价值的东西，可想而知不是人家变心了，而是你留不住人家的心。
- DO：产品自身需要完善内容，突出自身平台优势，宣传推广平台的特性。如品牌特性，提到搜索，你就想到百度谷歌，提到社交，你就想到微信QQ。
- DON’T：同质化想象严重的现在，切忌一味模仿或者抄袭其他产品，可能一时产品的用户量相当可观，但是存活率可能会让你咋舌。（正如你知道你喜欢的女孩的偶像是某某某，所以你把发型、穿着都学习偶像，那可能会为你加分，但是你还把口音、坏脾气也学了过来，你还是GG）
- WHY：产品需要亮点、需要有实力，才能存活，这是生物进化史的优胜劣汰法则。
撩妹第三课：梳妆打扮（设计）
第一印象原则相信很多人听说过，从心理学的调查结果分析，第一印象确实在别人心里奠定了你是否值得交往、是否是好人、是否值得信赖等等重要因素，正如一款产品要走进市场，首先要学会打扮好自己，善于包装自己。哪个妹纸会看上一个，头发几年没洗，衣服几月没换，胡子好几周没剃？如果有妹纸看上这种的话，对不起，我想说你的眼睛是24K纯金的吧。
用户也是很挑剔，他们也会选择颜值高的产品，谁喜欢手机里装一大堆low格的app。
- DO：产品与运营也要清晰自己产品的定位，才能跟设计师完整表述自己的需求。设计师也有自己对于设计潮流与设计趋势的认知，产品和运营也可以提出自己收集的用户需求，再给到设计师，沟通上的处理会更加得当。
- DON’T：切勿以主观意识去评价与改动产品设计，产品与运营作为设计行业的外行人，更不要指手画脚去修改产品设计，更多的需要沟通与分析来解决问题。（约会时，你的装扮品性决定了你是否有下次约会的机会）
- WHY：一款好的产品，必定穿着好看的“衣服”，成为在一大堆平庸人群中一眼就能认出的“帅哥”。
撩妹第四课：主动出击（活动）
正如就像想抓住女人的心，就先抓住女人的胃道理一样。通过慢慢地接触，可能双方都有基本的了解，这时候你还傻傻愣着，那你就等着过双十一吧。可能时不时自己动手做几道小菜，时不时自己亲手制作什么礼物，时不时给他/她一些惊喜，这样好感不就慢慢起来了吗？
- DO：多制造浪漫与惊喜，多通过活动吸引用户关注，附带奖励的活动用户的参与积极性会更高。
- DON’T：正如商场的店铺，两家同类型店铺实力相当，一家经常出折扣活动，一家几乎没有活动，那么口碑与用户参与度哪一家会更好可想而知（以上写着是实力相当的店铺，谨防被喷）
- WHY：通过优质的活动吸引用户关注，通过优质的活动带动用户行为，用户才会对产品产生迷恋感与忠诚度，越来越离不开你。
撩妹第五课：巩固情感（互动）
撩妹是一个过程？NO!是一个结果？NO！
是一个长期的社交活动，你终于通过以上种种追到女神了，然后怎么办？回去继续玩你的单身狗游戏吗，等你回头会发现，真的变回了单身狗。感情需要维系，更需要巩固，指不定某一天就有一个更优秀的人（或产品）出现在他/她面前，你猜他/她会如何选择？
- DO：通过与用户产生互动，提高用户参与的满足感，产品带给用户满足感的同时，也悄悄地留住了用户的心。可以通过竞猜活动、线下聚会、周边产品等来满足用户需求，具体视产品定位而定。
- DON’T：最愚蠢的行为就是只关注用户数，不关心用户，这种情况下，用户数量上去的快，掉的也快。
- WHY：举例如在社交行业中，用户需求较大的板块是虚荣心，也就是受关注的满足感，正如成功的产品-微信朋友圈。用户对产品的情感不是一朝一夕，也是需要慢慢培养。
撩妹第六课：及时纠错（修正）
即便是伟人，也不免会犯错，产品也是人想出来的，可能在设计、开发、运营的某一个环节会发现产品中存在错误或者对用户不好的东西，这时候你是选择视而不见吗？比如你经常抽烟喝酒，甚至还经常通宵打麻将，引起另一半的强烈不满，这时候你选择忽视他/她的感受，还是尽早改正呢？
- DO：一遇到错误及时纠正，严重的情况下应给予用户相应的补偿。（例：游戏更新影响用户娱乐，通常是有更新补偿奖励）
- DON’T：一遇到错误就逃避，要把用户当情人，而不是把用户当成一次性消费的工具。
- WHY：谨记“用户绝对不会犯错”原则，多思考产品与用户存在冲突的点，优化缓和与用户的矛盾。
撩妹第七课：升华感情（迭代）
升华感情是一个很重要的point，“情”这种东西很怕时间，时间一长就会觉得日子乏味，每天只为柴米油盐而折腰，这时候就需要一些G点来作为感情的调和剂（想歪的自己面壁），用户的胃口也是与时俱进，产品更不可以原地踏步。
- DO：迭代需通过产品、运营的用户分析，完善产品架构。设计上，设计师需不断分析设计趋势，结合产品定位，做视觉更新。程序上，不断完善产品稳定性。
- DON’T：切忌认为产品已经十全十美，切忌认为设计已经无懈可击。
- WHY：迭代是一个重要的点，因为你的不断完善才能让用户体验得到更佳。
以上通过7个课程来分析产品与运营如何“撩”用户，最关键的点还是“用心”。无论是现实生活还是产品，用心去做的产品都能被用户所感知，都能被用户所传播。
二、产品中的实例
现在的产品应用真是包罗万象，用户大可以各取所需，但是用户的基本需求也无非就那么几种。会撩用户的产品与情商低的产品，其作用与带来的价值真是天壤之别，接下来让大家看看本人接触的会撩的产品：
我见过会撩的产品：
- 今日头条——用实力撩你
- 陌陌——用“性”撩你
- 网易云音乐——用情怀撩你
- TIM——用高效撩你
- Quark——用颜值与简洁撩你
除了以上的app其实还有很多，就不一一列举，形式上其实还有一种绝对吸引用户的：就是用钱撩你（各种活动各种现金奖励），不过这种方法要慎用，虽然没有钱解决不了的用户量，但是走心和“走肾”还是有所区别，望各个产品与运营“自爱”。
作用：通过各种行为撩用户，让用户形成对你产品的依赖，甚至肯为产品买单。在用户内心形成认知，产品的存在价值也就被用户所赋予了。
总结
撩妹技巧与产品撩“用户”技巧的顺序略有不同，但是本文中心思想在于产品与运营如何“撩”住用户，拉新、存活、促活跃方法论已经贯彻到课程中，就不再做解答了。
本人曾翻阅过心理学与情感心理学相关书籍，参与相关的社交活动与社会实践活动，曾担任相关运营岗。
以上是结合产品思想为大家提供的“撩”用户套路。（注意：作者并不是老司机，想上车需谨慎！）
希望该文能对大家有所帮助，日后我们再解析关于用户需求类文章。
作者：JaylonG，一位对产品有着浓厚兴趣的UI/UX设计师
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