做产品和运营，不会“撩”用户，这怎么行？

首先，这个问题问的好（又有一波单身狗默默吃了狗粮）。

产品和运营其实是密不可分的岗位，在互联网时代，用户是决定产品好坏的唯一标准。然而，怎么去“找妹子”“撩妹子”“牵手妹子”再到“爱”真的是一个漫长的过程。

产品与运营岗都需要接触到老板、团队、用户，除了需要专业技能水平，还要高超的情商，这个年代情商很重要。

一、成为“撩妹”高手只需七节课

以下将通过撩妹课程一个“该做”，一个“不该做”，一个“原因”来解析，产品与运营怎样“撩”用户：

撩妹第一课：迎合大众（背景）

作为人这么一个个体单位，经过数年累月形成自己的世界观、价值观与人生观，也通过人之间的沟通接触了解到男女之间的种种不同，从心理学角度上看，一个人对于异性／性追求的某些“执念”，是受于孩童时代的某些因素影响，如从小在父亲羽翼下成长的女生，可能会对异性更倾向于父亲给到的那份感觉。

首先要开始做产品，第一步肯定要调研现今社会用户的喜好（了解现在妹纸的喜好与话题），结合社会大背景去了解当下用户，或者某一用户群的所想所思。

撩妹第二课：才能学识（内容）

才华很重要，现代社会确实是看脸的时代，但是多得是“明明可以靠脸吃饭，却非要靠才华”的人。很多妹纸虽然也爱空皮囊，但是一相处就会发现那个人其实很无趣，归根结底是“肚子里没墨”。

产品也是如此，用户可能会被你某一设计或者营销活动所吸引，进而接触你的产品，但是产品本身内容空乏，也并不能给用户带来什么有价值的东西，可想而知不是人家变心了，而是你留不住人家的心。

DO： 产品自身需要完善内容，突出自身平台优势，宣传推广平台的特性。如品牌特性，提到搜索，你就想到百度谷歌，提到社交，你就想到微信QQ。

产品自身需要完善内容，突出自身平台优势，宣传推广平台的特性。如品牌特性，提到搜索，你就想到百度谷歌，提到社交，你就想到微信QQ。 DON’T： 同质化想象严重的现在，切忌一味模仿或者抄袭其他产品，可能一时产品的用户量相当可观，但是存活率可能会让你咋舌。（正如你知道你喜欢的女孩的偶像是某某某，所以你把发型、穿着都学习偶像，那可能会为你加分，但是你还把口音、坏脾气也学了过来，你还是GG）

同质化想象严重的现在，切忌一味模仿或者抄袭其他产品，可能一时产品的用户量相当可观，但是存活率可能会让你咋舌。（正如你知道你喜欢的女孩的偶像是某某某，所以你把发型、穿着都学习偶像，那可能会为你加分，但是你还把口音、坏脾气也学了过来，你还是GG） WHY：产品需要亮点、需要有实力，才能存活，这是生物进化史的优胜劣汰法则。

撩妹第三课：梳妆打扮（设计）

第一印象原则相信很多人听说过，从心理学的调查结果分析，第一印象确实在别人心里奠定了你是否值得交往、是否是好人、是否值得信赖等等重要因素，正如一款产品要走进市场，首先要学会打扮好自己，善于包装自己。哪个妹纸会看上一个，头发几年没洗，衣服几月没换，胡子好几周没剃？如果有妹纸看上这种的话，对不起，我想说你的眼睛是24K纯金的吧。

用户也是很挑剔，他们也会选择颜值高的产品，谁喜欢手机里装一大堆low格的app。

DO： 产品与运营也要清晰自己产品的定位，才能跟设计师完整表述自己的需求。设计师也有自己对于设计潮流与设计趋势的认知，产品和运营也可以提出自己收集的用户需求，再给到设计师，沟通上的处理会更加得当。

产品与运营也要清晰自己产品的定位，才能跟设计师完整表述自己的需求。设计师也有自己对于设计潮流与设计趋势的认知，产品和运营也可以提出自己收集的用户需求，再给到设计师，沟通上的处理会更加得当。 DON’T： 切勿以主观意识去评价与改动产品设计，产品与运营作为设计行业的外行人，更不要指手画脚去修改产品设计，更多的需要沟通与分析来解决问题。（约会时，你的装扮品性决定了你是否有下次约会的机会）

切勿以主观意识去评价与改动产品设计，产品与运营作为设计行业的外行人，更不要指手画脚去修改产品设计，更多的需要沟通与分析来解决问题。（约会时，你的装扮品性决定了你是否有下次约会的机会） WHY：一款好的产品，必定穿着好看的“衣服”，成为在一大堆平庸人群中一眼就能认出的“帅哥”。

撩妹第四课：主动出击（活动）

正如就像想抓住女人的心，就先抓住女人的胃道理一样。通过慢慢地接触，可能双方都有基本的了解，这时候你还傻傻愣着，那你就等着过双十一吧。可能时不时自己动手做几道小菜，时不时自己亲手制作什么礼物，时不时给他/她一些惊喜，这样好感不就慢慢起来了吗？

DO： 多制造浪漫与惊喜，多通过活动吸引用户关注，附带奖励的活动用户的参与积极性会更高。

多制造浪漫与惊喜，多通过活动吸引用户关注，附带奖励的活动用户的参与积极性会更高。 DON’T： 正如商场的店铺，两家同类型店铺实力相当，一家经常出折扣活动，一家几乎没有活动，那么口碑与用户参与度哪一家会更好可想而知（以上写着是实力相当的店铺，谨防被喷）

正如商场的店铺，两家同类型店铺实力相当，一家经常出折扣活动，一家几乎没有活动，那么口碑与用户参与度哪一家会更好可想而知（以上写着是实力相当的店铺，谨防被喷） WHY：通过优质的活动吸引用户关注，通过优质的活动带动用户行为，用户才会对产品产生迷恋感与忠诚度，越来越离不开你。

撩妹第五课：巩固情感（互动）

撩妹是一个过程？NO!是一个结果？NO！

是一个长期的社交活动，你终于通过以上种种追到女神了，然后怎么办？回去继续玩你的单身狗游戏吗，等你回头会发现，真的变回了单身狗。感情需要维系，更需要巩固，指不定某一天就有一个更优秀的人（或产品）出现在他/她面前，你猜他/她会如何选择？

DO： 通过与用户产生互动，提高用户参与的满足感，产品带给用户满足感的同时，也悄悄地留住了用户的心。可以通过竞猜活动、线下聚会、周边产品等来满足用户需求，具体视产品定位而定。

通过与用户产生互动，提高用户参与的满足感，产品带给用户满足感的同时，也悄悄地留住了用户的心。可以通过竞猜活动、线下聚会、周边产品等来满足用户需求，具体视产品定位而定。 DON’T： 最愚蠢的行为就是只关注用户数，不关心用户，这种情况下，用户数量上去的快，掉的也快。

最愚蠢的行为就是只关注用户数，不关心用户，这种情况下，用户数量上去的快，掉的也快。 WHY：举例如在社交行业中，用户需求较大的板块是虚荣心，也就是受关注的满足感，正如成功的产品-微信朋友圈。用户对产品的情感不是一朝一夕，也是需要慢慢培养。

撩妹第六课：及时纠错（修正）

即便是伟人，也不免会犯错，产品也是人想出来的，可能在设计、开发、运营的某一个环节会发现产品中存在错误或者对用户不好的东西，这时候你是选择视而不见吗？比如你经常抽烟喝酒，甚至还经常通宵打麻将，引起另一半的强烈不满，这时候你选择忽视他/她的感受，还是尽早改正呢？

DO： 一遇到错误及时纠正，严重的情况下应给予用户相应的补偿。（例：游戏更新影响用户娱乐，通常是有更新补偿奖励）

一遇到错误及时纠正，严重的情况下应给予用户相应的补偿。（例：游戏更新影响用户娱乐，通常是有更新补偿奖励） DON’T： 一遇到错误就逃避，要把用户当情人，而不是把用户当成一次性消费的工具。

一遇到错误就逃避，要把用户当情人，而不是把用户当成一次性消费的工具。 WHY：谨记“用户绝对不会犯错”原则，多思考产品与用户存在冲突的点，优化缓和与用户的矛盾。

撩妹第七课：升华感情（迭代）

升华感情是一个很重要的point，“情”这种东西很怕时间，时间一长就会觉得日子乏味，每天只为柴米油盐而折腰，这时候就需要一些G点来作为感情的调和剂（想歪的自己面壁），用户的胃口也是与时俱进，产品更不可以原地踏步。

以上通过7个课程来分析产品与运营如何“撩”用户，最关键的点还是“用心”。无论是现实生活还是产品，用心去做的产品都能被用户所感知，都能被用户所传播。

二、产品中的实例

现在的产品应用真是包罗万象，用户大可以各取所需，但是用户的基本需求也无非就那么几种。会撩用户的产品与情商低的产品，其作用与带来的价值真是天壤之别，接下来让大家看看本人接触的会撩的产品：

我见过会撩的产品：

今日头条——用实力撩你

陌陌——用“性”撩你

网易云音乐——用情怀撩你

TIM——用高效撩你

Quark——用颜值与简洁撩你

除了以上的app其实还有很多，就不一一列举，形式上其实还有一种绝对吸引用户的：就是用钱撩你（各种活动各种现金奖励），不过这种方法要慎用，虽然没有钱解决不了的用户量，但是走心和“走肾”还是有所区别，望各个产品与运营“自爱”。

作用：通过各种行为撩用户，让用户形成对你产品的依赖，甚至肯为产品买单。在用户内心形成认知，产品的存在价值也就被用户所赋予了。

总结

撩妹技巧与产品撩“用户”技巧的顺序略有不同，但是本文中心思想在于产品与运营如何“撩”住用户，拉新、存活、促活跃方法论已经贯彻到课程中，就不再做解答了。

本人曾翻阅过心理学与情感心理学相关书籍，参与相关的社交活动与社会实践活动，曾担任相关运营岗。

以上是结合产品思想为大家提供的“撩”用户套路。（注意：作者并不是老司机，想上车需谨慎！）

希望该文能对大家有所帮助，日后我们再解析关于用户需求类文章。

作者：JaylonG，一位对产品有着浓厚兴趣的UI/UX设计师