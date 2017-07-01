盘点4大类让用户装13的好产品：你能让我装13，我就让你嘿嘿嘿

吾日三省吾身：吾产品可使人装逼乎？ 吾产品可使人装逼乎？ 吾产品可使人装逼乎？

江山如此多娇，引无数装13犯折腰。那个时常全球飞，各种精致生活的名媛amy，可能就是一个十八线小野模；那个常常觥筹交错，一晚上谈下两亿生意的mark，可能就是一个濒临破产的互联网+公司小职员；那个貌似天天读一本书，满腹经纶的某某某，上次真正完整看完一本书可能还是五年高考三年模拟。

随着熟人社会瓦解，单身社会发达，装13成本越来越低（反正城市那么大，离乡背井的人们谁也不认识谁，最大的认识途径就是你的朋友圈），装的一手能带来巨大收益（诸如各路自媒体大号等）。在产品差异化越来越小，竞争白热化的今天，装逼值，也是一个产品很重要的属性。

工欲善其事必先利其器，在我们探讨如何让自己产品提高装逼值之前，先来看看市面上装逼值高的产品，都有什么类型，是什么样的。

根据产品对人们装13需求帮助的不同维度，可以分为以下几类：

一、创造需求类

教育用户可以这样装13，激发用户装13需求：

可以这么说：每个人都有潜在装13的需求，就看你能否找到他想在何时何地对何人装13。而创造需求类的产品，则是告诉你，原来你没想到过的地方，都潜藏装13的机会。

比如以下的老爷会，在广大直男印象中，男生随便穿个衣服就可以了，干净整洁就已经是最高追求。但慢慢各种媒体各种产品冒出来，教育男同胞，穿衣服不仅是穿衣服，还要足够装13，否则就撸一辈子吧；然后就开始教育你，不但要穿衬衫，还要穿英国或者意大利面料的衬衫，有各种区分，不同场合就该如何如何穿。

甚至，连雨衣都能这么装13；自从你看到过各种绚烂的雨衣，看到过图片或视频中帅气或者漂亮的模特穿着这雨衣在雨中吸睛之后，你下雨想穿这种雨衣装13的种子就埋下了：

还有诸如牛油果等标榜着轻奢、新中产生活的产品等，更多也是满足人的装13需求。很多人吃过牛油果过后，都觉得很不好吃，但为什么还要常常吃，甚至自己动手做出各种摆盘超好看的牛油果，说白了商家洗脑成功，使牛油果这类产生了装13加成（外国中产阶级圣物、健康生活的代表）。所以你可以想想如何使你的产品，创造、刺激人们的装13需求，这样路子就宽很多。

二、辅助加分型

此类产品的核心功能不在提供装13上，但装13为这个产品加分不少，大大提升了用户体验。

比如各种国际xxx会议、互联网+大会、xx学习交流群、xx研讨班之类的。会议的核心是让一群可能能力地位相近的人聚在一起交流，研讨、学习班等核心是学习某些知识，但通过各种手段的包装、升级，也可以让其具备装13属性：

1、场景升级

比如，微商就很喜欢一大团人租个富丽堂皇大酒店或者到某个地方旅行开会，以此来提高13格（别笑，你不上当不代表别人不上当，有很多人加入微商或者传销就因为这些看起来高大上的东西）；又如各种名校游学，即使去上的课可能跟这个名校一点关系都没有，却还是要借个教室，让大家在里面其乐融融的上课，然后发个照片po朋友圈，加个定位，就满足用户上名校的装13心愿了。

2、名人效应

很多考察、会议中会通过拉来名人让用户装13成功，比如说让乔布斯上台就讲一句stay hungry stay foolish然后跟大家合影签名会比苹果资深产品经理上去深入讲几个小时具体的产品设计方法论要受用户欢迎；当然两者都有的话这个活动就是良心之作，收多少钱大家都会趋之若鹜。

3、周边产品

诸如纪念品、勋章、成长记录等，也都是可以辅助用户装13的利器；

比如很多人一开始跑马拉松是为了健身，马拉松活动组织者提供奖牌也只是出于纪念，但当奖牌做得足够酷炫，又有一定稀缺性以后，就反过来吸引更多人参与到这个赛事中去，看看谷歌结果感受一下马拉松奖牌的魅力：

三、自我增强型

这种类型产品主要通过技术手段，来弥补甚至增强人在某些方面的表现用来满足人一直存在的装13需求。

举个例子，所谓食色性也，基于获得吃和性这两大核心人性，人们有很强烈的装13需求。美颜产品就是其中典型，为了让广大人民群众都能愉快装13，降低装13门槛，还能精修眼耳口鼻，重塑轮廓等。成功的让很多人一张图用多种美颜软件修，修完后发个朋友圈：今天素颜出门。

很多餐馆也想尽办法增强其装13属性，在菜品卖相、服务、门面等下了不少功夫，也有很多突破性创新，比如以下的悬空餐厅，在上面吃个饭发个朋友圈，凸显自己胆量和有钱，这个13装的我给两百分。

四、无中生有型

上面三项基于已有的东西或人或服务，进一步优化各细项属性来让用户装13，而这项则是完全帮助用户无中生有，可以说是纯为装13而生。

如天天抠图，它能让用户把自己抠出来，拼接到很多知名景点上，抠的好的话可以让人看起来真的去过那地方一样，可以说纯为装13而生，身体和灵魂都不需在路上，在软件上就行。

诸如现在越来越火的短视频产品，在帮用户装13的路上也越走越远，像facebook现在的人脸识别+ip贴纸、like的touch magic等等，也让用户可以通过虚拟世界尽情的打造原来完全不存在的场景，并让自己置身其中，才把虚拟世界的成果展示到现实世界中装13（别觉得无聊，对很多十几岁孩子而言，让朋友们看到后说一声cool就是最好的装13，最好的奖励）。随着图像识别、人工智能等的发展，未来你看到有朋友在朋友圈里发跟彭于晏、吴彦祖等明星对戏请不要惊讶。

现在竞争如此激烈下，做一个基础产品，是远远不够的，只有做到让用户尖叫、喜出望外，才能脱颖而出。而能帮助用户装13，则是一个很有力的加分点，同时你的产品也可以随着用户装13行为，自传播出去。时间和篇幅有限，以上四个方面读者您可以再多找一些例子，深入分析，对自己做产品或服务会有很大的帮助。

结束语：关键方法

综合以上四个方面，让产品增加装13值，关键方法如下：

了解自己的用户，他们是谁，如何划分，处于什么层次，有哪些需求，使用我们产品的场景有哪些。毕竟13都是人装出来的，不能脱离了人谈装13； 基于场景，分解产品或服务，一个一个细节来看有没有能增加装13值的地方； 功能或步骤容易上手，方便大家装13； 打磨细节，能用于装13的点往往都经过精加工，能给用户触动； 脑洞大开，敢为天下先。

作者：杨家俊（微信号公众号：产品经理杨家俊），校招时获得腾讯、阿里等知名互联网企业offer；3年腾讯产品经理经验，大学曾公众号创业“吃喝茶山刘”，经历过创业小团队几万用户的产品到腾讯上亿用户的产品。

本文由 @杨家俊 原创发布于人人都是产品经理。





