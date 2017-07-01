如何提升产品活跃度？有这6个运营套路

本文作者将来盘点那些能促活的运营手段。enjoy~

其实，我已经很久没用QQ聊天了，自从有了微信。

印象中的空间日记和个性签名早已不再更新，如今的QQ也不再跟以往一样，各种会员特权、厘米秀让产品变得很重。

但是，我还会时不时打开QQ，点击一声问候，看看近期有什么好友生日，再点击送上生日祝福为好友发出生日贺卡，很有仪式感。在这个人人浮躁、人情稀缺的时代，一张生日贺卡也能传递出一些温暖。

QQ生日提醒这个功能，让我没有弃QQ而去，依旧保持着活跃状态。在其他产品中，也能看到一些拉升用户活跃度的其他运营方式。

所以，就来盘点那些能促活的运营手段。

01 产品的特色功能

有时候，一款产品打动你的并不是它的核心功能，而是特色功能。

比如，以音乐产品来说，我听歌的80%时间花在了网易云音乐和QQ音乐，网易云音乐打动我的是由于个性化推荐和歌曲评论，QQ音乐打动我的是丰富的版权内容。

而另外20%的听歌时间，被虾米音乐占有，打动我的是“离线音乐包”。

很多人在上下班的过程中听歌，不管是地铁上、公交上、滴滴上随处可见，虾米音乐洞察了这个过程的用户痛点，在没有wifi的使用场景下听歌会耗费流量。

虾米的离线音乐包解决了这个痛点，虾米会在wifi情况下帮你自动缓存1小时的歌曲，让你在上下班这个使用场景下也能听到新鲜的歌曲。

类似的漂流瓶，QQ好友的生日提醒、微信读书的阅读时长可兑换为书币，都是相当吸引人的产品特色功能。

产品的特色功能，往往是促活的好方法。只要产品的某个功能较有特色，用户总会心里惦记着并常回来看看，为我们的kpi贡献着一份力量。

02 游戏活动

人本游戏，游戏让生活更美好。

游戏的有趣性、及时反馈性、炫耀性、挑战性等机制，很容易让用户沉迷其中，所以越来越多的运营活动也加入了游戏化元素。

举个栗子，继蚂蚁森林环保公益行动后，支付宝上线了蚂蚁庄园。

每个人都可以领养一只小鸡，通过饲养小鸡就能让小鸡产生“爱心”，集齐5颗爱心就能捐赠爱心。蚂蚁庄园每募集71.5万颗爱心就能让一个贫困家庭的先心病患儿获得医疗救助。

我每天要做的就是领取饲料包、再用来喂养小鸡，让它不断生出“爱心”，还要赶走好友前来偷吃饲料的小鸡，趣味性十足。

那怎样能获取饲料？每一次到店付款、在线付款、爱心捐赠时都可以领取一次饲料。

原本用微信支付的我，现在每天都会用支付宝来付款，就是想获得饲养小鸡的饲料，蚂蚁庄园其实就是一个促进支付活跃度的运营活动，加入公益+游戏的元素来吸引用户参与。

03 签到

有个好友分享了一个案例，他运营的产品是工具型产品，用户用完即走，打开频率很低。为了提高用户的活跃度，他弄了一个“签到抽iPhone7”的活动，每天签到就可抽奖一次，吸引了蛮多用户每天参与抽奖。

签到的主要作用是促活，持续签到会让用户形成习惯，增加用户粘性。

有些人每天签到是为了得到物资奖励，比如游戏金币、积分、抽奖机会等；有些人是为了得到精神激励，比如更高的等级、更多的用户特权、上签到榜单、刷存在感等。

每天我都在王者荣耀签到，这已经成为一种习惯。

作为一个非RMB玩家，我没有在王者荣耀里面付费过，但完全不影响我买我想要的任何英雄。通过持续的每日签到、任务完成等行为，能让我积累足够的金币。签到对我来说只需要花一点点的时间成本，连续签到经常还能得到惊喜大礼包。

后来就算我不玩游戏，我也会每天签到。

04 Push

推送改变世界，因为更懒，这是张小龙在饭否的说说。

随着短视频风口的火爆，我的手机安装了快手、秒拍、美拍、火山小视频、西瓜视频、梨视频等短视频产品，短视频的内容差异化不大。

决定我打开哪个短视频产品的却是“推送”，哪个push的内容和标题更吸引我，我就点击进入观看。

在这个信息爆炸的时代，用户越来越懒，每天固定打开的产品不超过10个，所以好的push很重要，你需要在合适的场景下发出邀请，提醒用户是时候来上你了。

把推送做好，除了提高日活，搞定背负的日活、月活KPI外，还能唤醒沉睡的用户，增加用户的粘度。

那怎样才算是一条好的推送？

推送要符合用户预期。我见过太多“标题党”类型的推送，点击进入却发现内容远低于我的预期，几次失望后我会选择离开。所以请多一点真诚，少一点套路。

推送要个性化。每个用户的需求、使用场景、关注点不同，所以要给不同的用户分层，制定不同的推送时间、推送频率和内容。

05 免费

有个游戏营的朋友告诉我，他们弄了一个每周“免费送ios付费游戏账号”的活动，把Appstore的付费游戏买了下来，再分时给游戏玩家用，很多玩家参与了这个活动。

免费，是最简单、最有效的促活方式。

比如，ofo共享单车采用了周末免费骑、免押金、1元月卡免费骑等活动，利用免费吸引了很多用户骑行。

有些人固然知道烧钱烧不出竞争力，补贴完了用户就走了，但是补贴能让数据在短期内很好看，这样就能继续融资，把竞争对手给烧死。

再比如，得到有免费专区，每天定时更新，让不订阅付费专栏的用户也能听到干货，防止流失。另外，罗胖也会不定期分享付费专栏的文章，以免费的付费文章来吸引用户，让他们看完后有付费的念头。

06 参与感

小区附近开了两家烧烤店，宵夜撸串时我轮流去，味道差不多，但两家的生意却相差很大。A店经常坐满了人，B店却只有少数几个顾客。

后来，发现两家店面的活跃度差别，在于制造的“参与感不同。

在A店撸串时，发现老板跟每个撸串的客人都很熟，嬉皮笑脸跟人聊天吹水，经常送你免费啤酒和烤串。这个店也建了微信群，老板把熟客都拉了进来，时不时在群里发红包、到店优惠券，还会让大家投票选“驻场歌手”、“新增烤串”，非常有参与感，群里人也特别活跃，很配合老板的活动。

相对之下，在B店撸串没有什么所谓的参与感，吃完就走，和老板相忘于江湖。

有次特意跟A店的老板聊他的生意经，他说核心就在于口碑，而口碑来源于参与感。来这撸串的客户80%是小区附近的住客，所以要跟他们做朋友，让他们参与店面的一些决策，服务好了才有回头客。

聊起参与感，都会想起小米，然而再也没见过能把参与感做的更好的产品。

最后

低活跃度的产品可以用一些运营方法来提升，但这也是建立在产品有良好的用户体验，能解决痛点，为用户带来价值之上。所以，多一点真诚，少一点套路。

#专栏作家#

Levin，前网易运营，公众号：运营大作战。





