垂直搜索引擎中的用户行为数据价值解析

文章主要分享了用户在应用垂直搜索引擎过程中给企业带来的数据价值，希望对你有益。

垂直搜索引擎是网站/APP里提供的搜索窗口，让用户通过搜索关键词就直达目标内容。上一篇文章中已经做过简单解释，并且从易读性角度阐述了其三个应用阶段。

此篇文章则详细讲述用户在应用垂直搜索引擎过程中给企业带来的数据价值，甚至可以说很多企业忽略的用户搜索行为价值。

“热搜”不是微博专有，企业应据此“审时度势”

先来说一说“热门搜索词”（简称“热搜”）的价值。

微博热搜大家耳熟能详，而只要使用微博的人应该都会点击当下的“热搜词”进行相关内容查看，这就是热门搜索结果所展现的引导魅力。

对于每个网站而言，无论是电商还是资讯又或是视频，用户通过搜索直达需求都是常态。而一段时间内用户搜索次数最多的词语便构成了“热搜词”。对于电商网站而言，“热搜”是商品；对于资讯网站而言，“热搜”是媒体内容；对于视频网站而言，“热搜”是视频。虽然不同的网站内容，“热搜”背后的内容属性不尽相同，但是都能反映网站用户的大热需求。

而此时企业就可以根据当下“热搜”进行内容的排布，提前增加某个商品的数量，不至于“无货”，也可以增加内容的露出频次，或者改变内容的展现位置提高用户的查找效率。

目前，“热搜”解决个性化推荐冷启动环节的有效办法之一，此文暂不做展开说明。

“上升/下降最快”搜索词反映潜在趋势

“上升/下降最快”搜索词就是一段时间内用户搜索次数上升/下降幅度最大的词。相较于“热搜”词，“上升/下降最快”搜索词更能反映搜索的趋势和走向，也更能指导企业预置运营动作。

面对“上升最快”搜索词，企业可以快速对该相关周边内容进行运营安排，增加露出，提高点击；而对于“下降最快”搜索词，企业则可以减少其露出甚至在一定时候快刀斩乱麻。对于资讯类企业而言，这两个指标的统计更是尤为重要，因为牵涉到”时效性“的内容都不是小事。

“搜索无果词”亦当重视，“亡羊补牢”留住用户

如果“热搜”是对企业有运营价值的搜索数据，那么“搜索无结果词”（简称“无果词”）的作用可与之比肩。

试想一下用户搜索的动因，必定是从搜索结果中找目标物且用户认为网站里可能会有该类内容。如果搜索后却没有相应的搜索结果，用户体验可想而知。除非是垄断企业，否则用户“倒戈”竞品的速度可能也就是在百度搜索竞品的时间。

因此，企业应该十分重视用户在搜索后的“无果词”，因为它间接反映了用户求而不得的需求。此时，企业可以进行网站内容的查缺补漏，保证用户再次搜索时的满足感，“亡羊补牢，犹未晚也”。

“低点击率”搜索结果的存在是否鸡肋

“低点击率”搜索结果类似于“生意不好的饭店”，就是在为用户所呈现的搜索结果中不被人点击的那几家。造成搜索结果点击率不高的原因可能是：

质量真的不高，一眼望去不能解决用户的需求； 位置真的不好，就像百度搜索结果中，我们可能只会看前五条或前十条。

如果是原因1，企业就需要调整搜索算法，把点击率低的搜索结果所在展现位置移后，从而提高用户对搜索结果的满意度。以一个阅读网站为例，用户搜索“重生”后，搜索前十的结果中，一本名为《重生之×××》的点击率很低，则可以调整此书的位置，甚至放弃对于此书的其他运营，因为没有流量价值，更无从谈起付费转化。

用户更倾向“销量排序”还是“价格排序”

此数据表面上更适用于电商企业，因为电商网站的产品具备价格和销量双重要素。如果是资讯类网站，可能就是“按时间排序”；视频网站就是“按播放量排序”、“按时间排序”。但都同属于用户筛选的行为数据。

此处就以电商网站来做说明。

用户按照“销量排序”进行筛选，说明用户更关心商品的销量，商品购买时更多考虑大众的选择。用户按照“价格排序”进行筛选，说明用户对于商品价格更为敏感。企业可以通过对用户筛选的行为数据进行分析，对搜索结果的默认排序进行合理展现，减少用户操作次数，提高用户体验。

总结

此次对于用户搜索行为的数据价值主要从三方面展开：

热搜词； 上升/下降最快； 搜索无结果词； 低点击率搜索结果； 用户筛选行为。

但不同的行业对于用户搜索数据的分析维度可能不尽相同，此文篇幅有限，不做深入分享。

作者：郑莎，微信公众号（Datagrand_），达观数据产品运营，一路走来磕磕绊绊的运营喵。





