聊聊网站氛围的产品与运营

作为电商行业的运营喵，老板一定说过诸如“咱们网站/APP氛围不行啊”“首页怎么一点生气都没有啊！”这样的话。也许你的本职工作并不在这里，这块的权重只占一小部分，更是没人理睬的边角事情，在繁忙的工作更是无暇顾及，但氛围不够，老板首先想到的就是运营。无奈脸之后，还是要有对应的策略出来交差，今天就聊聊氛围相关的运营。

氛围的运营，可以理解为在呈现端给用户气氛感知的营销。这个是一个比较笼统的活儿，涉及到产品、视觉、运营和技术实现，我们一一拆分来看。

产品方面

首先是页面架构要合理，任何一个地方最好都留有可快速配置的预设，并做好配置后台；其次，页面必须存在动态的元素，可多可少，如轮播图、消息动态，给用户些许未知感；最后，留白可以，但要有的放矢，留白的地方在特殊时间点上可以被利用起来。

淘宝的APP配置与展示相关部门，是一个百人级别的架构，有这样强大团队的支撑，才能做到APP高度配置化及千人千面展示，在双十一等大型活动促销时，配置可以高效切换，保证氛围足够high。

当然，产品的这些工作，大部分离不开技术支持，同时也需要运营主动找技术聊天，学习当前互联网主流的最新产品概念、技术手段运用到氛围运营中。

视觉方面

如清晰、饱满，颜色因时制宜，各模块额大小分布是基本要素，可以关注下一个有意思的视觉方案，很多APP都用过让轮播里如人物、奖品的范围超出轮播框，大到其他模块的下面，这种有意思的设计会带来很强烈的冲击力。诸如此类的方案不需要多，能在关键时段用出来，就足够了。

需要注意的是视觉规范，非专业视觉的同学天马行空时，往往容易忽略整体是否协调。视觉输出一套氛围并配以自定义项的范围值，才是极好的。

在整套配置后台里，如有需要可开发模拟APP界面功能，配置项可视化显示在模拟界面中，供你随意调整。

言归正传·运营

1、量化指标：把氛围的运营对应到你的KPI里，这样会迫使你不断改进。别说对应不上，页面的点击对应去年同期再除去相应用户基数，可以算的出点击率。

整体指标可以是DAU、MAU，同时DAU/MAU也是一个参考值，如果数值在30%以上，说明你的用户高度活跃，且在你做了XX功能、活动、氛围项目后，提升到了40%，那么你就可以拿着数据找老板加工资了。

再精细一点，可以统计点击相关数据。如果APP内自带截图分享功能，亦可参考分享相关数据。

2、活动是活跃氛围的标配。活动运营是每个运营人的基本功，从目标出发制定活动策略，从噱头开始，配以适度奖励，努力达成目标。在氛围运营里，可以投入适当成本，提高活动互动性和娱乐性，在视觉、交互和内容方面给用户以惊喜感，引导用户传播，最终落地到我们的指标项。

3、上文提到内容，指文案内容，运营喵应该是段子手，紧跟网络潮流，不断迭代自己的文案库。同时要精准把握噱头与内容的关联，不能强行扯上关系。

宽泛来看，内容可以包括一个活动、一张图片、一个push或者一个按钮。如今互联网格局已定，新入者只有一个渠道来持续引流：持续输出优质内容。在氛围运营也是同样道理，持续输出内容，给用户惊喜，让用户不忍卸载，就做到了氛围运营的第一步——留住用户。

综上一句话概括，在氛围运营这件事里，运营应该是做推动者和操作者的角色，中间一些平台的搭建、视觉的润色、规则的制定可以推动其他角色来做，内容、计划的制定，需要运营来筹划。

还有几个细节

保持内容持续输出。不能一成不变的，看多了，也就没了氛围。 聚焦。创新点不需要太多，但要足够亮眼。 不能割裂你的主要工作项与氛围运营，他们是交叉在一起的工作，让一项工作对应多个指标。

最后，一个氛围运营人员的日常，应该是按既定规划做好当天氛围运营，持续关注数据指标，对时事热点高度警惕，然后狠狠的憋内容，做活动策划，无休止的升级迭代后台功能，然后苦逼的加个班等boss先走。

#专栏作家#

Klay，微信公众号：fieldsnote，人人都是产品经理专栏作家。500彩票网产品运营经理，平时专注线上活动运营、内容运营研究，多次负责流水过亿的线上活动，关注互联网电商、互联网体育等类目。如果您有相同的兴趣与爱好，希望有幸能互相交流！







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