浅谈短视频的未来（内容篇）

2016年，随着微信公众号，微博的流量和打开率的断崖式下跌，越来越多的自媒体人开始把目光锁定在了短视频领域。Papi酱的爆火成为了2016年短视频春天到来的里程碑。而今日头条旗下的火山小视频靠挖角快手头部UGC如MC天佑、补贴10亿政策再一次吸引了业界的眼球。

网上流传的疑似拉新报价单

然而在这之前，市场上早已有一批日趋成熟的PGC项目积累好了足够的视频内容和吸粉能力，蓄势待发。与此同时，MCN机构开始如雨后春笋般冒出，左手在各大视频平台上入驻签约，研习政策，右手在视频主里跑马圈地，各自拉开架势争夺优质IP。

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据艺恩出炉的《2016年PGC产业生态研究报告》指出，

据估算，2016年各类PGC制作机构超过1.5万家，产出节目保守估计超过20万集，较上年增长高达10倍以上。连创始人扎克伯格都声称Facebook五年内将变成“彻头彻尾的移动产品，可能会充满视频”。 PGC制作发生较大变化，越来越多的制作方开始从视频剪辑、配音等简单的制作方式，向原创内容、视频拍摄制作发展，从单集不到千元的制作成本，陆续出现单集制作成本3-5万，甚至有部分已经接近10万/集的现象。据估算，2016全年用于制作的直接成本超过2亿，未来将会进一步提升。

而2016年下半年，随着罗辑思维撤销对papi酱的投资，一轮轮的针对短视频的未来的热议尘嚣之上，资本市场开始冷静，而图文类自媒体在转型期也频频遭受考验和阵痛，资金短缺，经验稚嫩，制作成本高昂，效果甚微。几乎所有图文类自媒体在做短视频之前都去找视频平台谈过联合出品，期待平台从资金到流量的一站式支持。然而平台的内心OS是：我还指望你给我赚钱呢……

早有基础的优质PGC终于迎来了春天，轻而易举地迅速发力，借助MCN和资金的能量，开始和电商以及直播接轨，做的最出名的就是【一条】和【二更】，整个市场在混沌和迷茫中高速前行着。

内容的质感决定了视频的基因

2月21日，企鹅智库发布的《2017中国自媒体消费+创作+平台全视角趋势报告》显示：

短视频正在成为资本新宠，其中1—3分钟的短视频接受程度最高。随着市场上视频节目的进一步涌现，观众的需求也开始呈现多元化发展，马太效应进一步加剧。短视频的内容制作水平成为了创作者面前面临的第一道挑战。精品化内容决定了品牌调性，资源匹配，粉丝留存，广告赞助等。

然而，不是每个团队在做短视频之前都意识到这个残酷性的。某传统媒体大佬创业去做的项目，浩浩荡荡几千万融资到手，居然几十个人的初创团队里只有一个人会写脚本，拍摄，剪辑和后期，其他全是文绉绉的秀才。秀才造反，三年不成。用在这里显得有种古典的冷幽默。

智能手机的普及，移动服务的完善，4G网络和WIFI的进一步覆盖，短视频成了更加丰富了社交形态里的表达模式。陌陌在地铁站里铺天盖地的视频社交的广告，也正是顺应了这一场多维度的风潮。FeceU和Snow还有B12等视频类美图软件将女生们的朋友圈再一次血洗成动物世界。主播柔光灯和绘声绘影等设备成了粗糙的短视频制作者的最基本门槛。然而，短视频的内容门槛，远远不止这些。

如何更巧妙地传达内容，挑战着新一代互联网原住民的创作激情。

这一批尴尬的视频主，在短期内难以通过自身的学习获得技术上的提升，陷入困境。质量和更新频率无法和正规军相提并论，原有的文字上的网感和脑洞也无法通过短视频更好的体现，进退两难。

这时候，一档名叫《陈翔六点半》的原云南电视台出身的制作方，在短视频轻喜剧里杀出了重围。他们对制作节目的轻车熟路和专业水准，让一批草根号望尘莫及。就像田忌赛马一样，他们的优势在原有的平台上陷入困境，降维攻击后，却意外赢得了一片天。未来，越来越多的传统电视人的下海转型，必然会成为这个行业的常态。未来已来。

微播易总裁徐志斌就曾说：“社交网络正处于第二个浪潮向第三个浪潮过度阶段，我们将其定义为短视频时代，大量的真金白银正砸向短视频领域。”资本的投入，也是因为短视频的制作成本与日俱增，对人才的渴求和对质量越来越高的期待使得这场战争，早已升级为打群架模式。







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转载请注明: 爱运营 2017年05月22日 于 网站运营 发表