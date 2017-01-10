2016年跨境电商B2B占进出口比例超70%

1月9日消息，跨境电商在中国进出口贸易中已占有重要位置，有分析称，未来五年，跨境电商将成为主要的外贸模式之一。其中，B2B已经占跨境电商进出口的七成以上。近日，商务部在举行的新闻例会上公布了相关跨境电商数据，并肯定跨境电商试点工作在2016年取得的积极成效。

商务部发言人孙继文表示，2016年，跨境电商交易规模快速增长，前11个月，杭州跨境电商出口354.5亿人民币，增长1.9倍，占全市出口总额的12.7%，为当地外贸回稳向好作出重要贡献。

他指出，跨境电商的发展推动了产业集聚和转型升级，同时，还推动B2B模式的做大做强，目前B2B已经占跨境电商进出口的七成以上。郑州带动周边地区特色产业集群发展，推动服装、家具等产业集群发展、抱团出口。大连推动东北老工业基地2000多家中小微企业“触网”。

此外，跨境电商综试区的推出为大众创业、万众创新提供了新的重要渠道，同时形成了一批可复制推广的经验。杭州综试区直接和间接带动当地超过10万人就业；各综试区在B2B业务监管流程、跨境电商数据标准、B2B信用保障业务等方面大胆创新，一大批新的好经验好做法正在形成。

孙继文表示，接下来，将从海关监管、检验检疫、“单一窗口”、仓储物流、财政税收、金融支付等方面量身定做支持措施。各综试区共提出593条创新政策清单，目前已落实334条，落实率达到56%。

2015年，杭州成为首个跨境电子商务综合试验区，2016年初，广州、深圳、天津、上海、重庆、大连等12个市新设跨境电商综试区，复制推广杭州“六大体系、两大平台”的经验做法。

孙继文称，各综试区所在地努力探索创新，杭州在 “六体系两平台”基础上，进一步打造杭州模式升级版，在品牌培育、B2B标准等方面继续开展探索创新；12个新设综试区在全面复制杭州经验的同时，因地制宜，以B2B为主攻方向，出台配套支持措施，加强和改善公共服务，积极培育市场主体。

商务部评价跨境电商试点工作成绩的取得来之不易，并表示，下一步将继续会同相关部门加快推进跨境电子商务综合试验区建设，吸引更多大中小企业集聚发展，推动大众创业、万众创新，为外贸转型升级提供有效助力。







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