一天一本的秘密《书都不会读 你还想成功》好运营必读

蜗牛ip今天花了一天的时间把《书都不会读 你还想成功》这本书读过了，说个小说？还是真实的事件？下文我们汇分析。小说吧没有说服力，真实存在？就不是很清楚了。书都不会读 你还想成功-韩国 ，神奇读书法，职场菜鸟变CEO

花了一天的时间，我一边看一边想，哪里有方法，读完才明白，多读书。书中一共有12个（大概）人物有谁不是主要，主要看主线。读书方法。主人公30岁的人，通过读书改变了自己，通过有规划，有督促的读书，在朋友，和朋友的朋友，给建议中读书。经典的台词：读书前要有书和书架，（一个房子），蜗牛ip感觉还是要钱的问题。人家看书是按照书架的量来的。

第一阶段：100天33本书，合计3天一本书。一下子买了33本书（感兴趣的书籍），蜗牛ip就感觉是不是韩国的书便宜？（这里断定书中人物是虚拟出来的）

第二阶段：1年100本书，和工作上业务相关的书籍。十本一个小阶段。

书中感觉到：书分为三类：自己感兴趣的，自己不感兴趣的，和自己应该去感兴趣的。

蜗牛ip在书中感受到了很多，多少有一些入戏的感觉，学习到了很多，让我感觉到什么是朋友，什么是好朋友，一直在宣扬读书能成功，书中很多的成功典例，主人公就是一个展示，是在成功者的指点下。读过了才明白，书名不代表一切，这个书名有歧义的，看似告诉你读书有方法，抱着一种读书秘籍来开始读这本书的，这个起点说好也不好，有兴趣点，读完就是说了一点，多读书，有方法的去读书，培养有读书的好习惯，成为生活中的一部分来读书，引用书中的一句话，“人一天吃三顿饭，为什么读书不能带到生活中来”“睡觉八小时，为什么读书不能占用一些时间呢”用可能不是这么说的，但意思是对的。主要意思要读书，每天拿出一部分来读书。

读书不是一下就能读成一位哲学家，“一口吃个胖子”是不可能的，读了一本如何炒股和投资的书籍，就一定能发财么？意思是一样的，答案：不能。就要中国的中药一样，慢慢的来调理自己，相当于生活所需，如：VC 钙片 。

结局就是主人公，在读书中成长改变了自己，慢慢走上了人生小高潮，迎娶了自己心中的白美才（不一定就是大众说的白富美，一定是自己喜欢的那位“自己喜欢的类型”）走向自己的CEO道路。







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